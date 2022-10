L'association à but non lucratif USB Implementers Forum a été créée pour fournir une organisation de soutien et un forum pour l'avancement et l'adoption de la technologie USB telle que définie dans les spécifications USB. L'USB-IF facilite le développement de dispositifs USB compatibles de haute qualité grâce à son logo et à son programme de conformité et promeut les avantages de l'USB et la qualité des produits qui ont passé les tests de conformité. Voici, ci-dessous, le contenu de la note intitulée, licence limitée de droits d'auteur publiée par USB-IF :« Les promoteurs accordent une licence conditionnelle de droits d'auteur dans le cadre des droits d'auteur incorporés dans la présente spécification USB, afin d'utiliser et de reproduire la spécification dans le seul but, et uniquement dans la mesure nécessaire, d'évaluer s'il convient de mettre en œuvre la spécification.Sans limiter ce qui précède précédente, l'utilisation de la spécification dans le but de déposer ou de modifier une demande de brevet pour cibler la spécification ou les produits conformes à la norme USB n'est pas autorisée. À l'exception de cette licence expresse de droit d'auteur, aucun autre droit ou licence n'est accordé, y compris, sans limitation, toute licence de brevet.Afin d'obtenir toute licence de propriété intellectuelle supplémentaire ou des engagements de licence associés à la spécification, une partie doit exécuter l'Accord des adepte d'USB. »Benson Leung, ingénieur chez Google et testeur de câbles USB-C, a annoncé sur Twitter qu'une nouvelle spécification pour les câbles USB-C avait été publiée. Cette nouvelle spécification permet des taux de charge considérablement plus élevés entre les appareils USB-PD conformes. Aujourd'hui, l'USB-C peut prendre en charge différents taux de transfert de données, de 0,48 Gbps (USB 2.0) à 40 Gbps ( USB4, Thunderbolt 3 et Thunderbolt 4).Jusqu'à présent, la spécification USB-C Power Delivery ne dépassait pas 100 watts, ce qui a certainement freiné un peu l'industrie. Par exemple, un Dell XPS 15 peut techniquement se charger via USB-C, il a besoin de 130 W pour se charger et fonctionner à plein régime simultanément.Certains fabricants ont vendu des adaptateurs USB-C hors normes. Cependant, ils ne sont pas toujours fournis avec les machines et sont généralement dotés d'un câble fixe et non détachable pour éviter toute utilisation abusive. Avec une puissance de 240 W, que l'USB-IF appelle Extended Power Range, il est théoriquement possible de recharger un ordinateur portable Alienware m17 via USB-C.Les câbles prenant en charge 240 watts auront des exigences supplémentaires pour s'adapter à ces nouveaux niveaux. Et l'USB-IF exigera que les câbles portent des icônes spécifiques « afin que les utilisateurs finaux puissent confirmer visuellement que le câble prend en charge jusqu'à... 240 W », indique l'USB-IF dans le document de spécification.L'USB-IF a annoncé en septembre 2019 la version 2.0 de l'USB4 en septembre, en précisant qu'elle prendrait en charge un taux de transfert de données allant jusqu'à 80 Gbps dans les deux sens (40 Gbps par voie, quatre voies au total), grâce à une nouvelle architecture de couche physique (PHY) basée sur le codage du signal PAM-3.La version 2.0 de l'USB4 offre un potentiel intéressant par rapport à la spécification originale de l'USB4, qui introduisait un support optionnel pour un fonctionnement à 40 Gbps. Une fois que les produits de la version 2.0 de l'USB4 seront disponibles, il sera possible d’atteindre 80 Gbps avec les câbles passifs USB-C qui fonctionnent actuellement à 40 Gbps.Quatre-vingts gigabits par seconde sont une grande capacité, mais la spécification n'est pas conçue pour la consacrer entièrement à une seule connexion. Il est plutôt prévu de répartir les 80 Gb/s entre différents appareils connectés à un hub ou à une station d'accueil. Selon les analystes, c'est un résultat louable, étant donné que les fabricants de systèmes proposent de plus en plus de PC dotés de quelques connecteurs USB-C qui sont suggérés comme moyen de gérer la vidéo et le stockage externe, une décision qui rend pratiquement nécessaire l'acquisition d'une station d'accueil ou d'un hub.En règle générale, un port USB4 version 2.0 prenant en charge un fonctionnement à 120 Gbps transmettra et recevra des données à 80 Gbps. Lorsqu'un produit se connecte au port, « le processus de découverte de l'USB4 géré par le logiciel du système détermine si le mode de fonctionnement préféré est la configuration 120 Gbps. Après une connexion initiale à 80 Gbps, le port passera ensuite à un fonctionnement à 120 Gbps », a déclaré Brad Saunders, président du conseil d'administration et PDG de l'USB-IF.La nouvelle spécification prend en charge la transmission et la réception de données à 120 Gbps ; toutefois, Brad Saunders a déclaré que l'application « la plus probable » sera l'envoi de données d'un ordinateur à un moniteur haute performance à 120 Gbps, avec une voie de 40 Gbps disponible pour l'envoi de données au système. Apple s'apprête à abandonner le port de charge Lightning de l'iPhone et d'autres appareils au profit de l'USB-C pour se conformer à une nouvelle loi européenne, après s'être publiquement opposée à ce changement, déclarant l'année dernière qu' « une réglementation stricte imposant un seul type de connecteur étouffe l'innovation au lieu de l'encourager, ce qui nuira aux consommateurs en Europe et dans le monde entier. » L'abandon de la technologie Lightning par Apple survient alors que l'Union européenne envisage de rendre obligatoire la recharge par USB-C sur les nouveaux smartphones, tablettes et écouteurs commercialisés dans la région à la fin de 2024.L'Europe a conclu un accord pour faire de l'USB-C un chargeur commun pour tous les téléphones et appareils électroniques, dans le but de réduire les déchets électroniques et les inconvénients liés aux chargeurs incompatibles. « En vertu des nouvelles règles, les consommateurs n'auront plus besoin d'un chargeur et d'un câble différents à chaque fois qu'ils achètent un nouvel appareil, et pourront utiliser un seul chargeur pour tous leurs appareils électroniques portables de petite et moyenne taille », a déclaré le Parlement européen dans un communiqué de presse. Les législateurs de l'Union européenne sont parvenus à un accord sur une législation qui obligera tous les futurs smartphones vendus dans l'UE - y compris l'iPhone d'Apple - à être équipés du port USB-C universel pour la recharge filaire d'ici l'automne 2024. La règle s'appliquera également à d'autres appareils électroniques, parmi lesquels les tablettes, les appareils photo numériques, les écouteurs, les consoles de jeux vidéo portables et les liseuses. Les ordinateurs portables devront se conformer à la règle à une date ultérieure.La législation est en cours d'élaboration depuis plus d'une décennie, mais un accord sur son champ d'application a été conclu ce matin à la suite de négociations entre différents organes de l'UE. La nouvelle spécification USB-C s'adressera aux configurations ayant des besoins d'affichage extrêmes, notamment des résolutions supérieures à 4K, des taux de rafraîchissement de niveau gamer, des couleurs HDR et des moniteurs multiples. Les demandes de bande passante des créateurs et des joueurs continuent de repousser la limite de 40 Gbps de la spécification originale.Source : USB-IF Quel est votre avis sur le sujet ?