Comment l'activité de minage a été affecté par les changements survenus avec Etherum

Les ventes de cartes graphiques autonomes pour ordinateurs de bureau ont atteint leur plus bas niveau depuis plusieurs années

Intel augmente la part et les livraisons de GPU, contrairement à AMD et Nvidia

Les livraisons d'unités de traitement graphique ont chuté à leur plus bas niveau en 10 ans au troisième trimestre, les OEM de PC ayant réduit leurs achats de processeurs et les joueurs réduisant leurs achats de cartes graphiques existantes en attendant les produits de nouvelle génération. En revanche, les mineurs ont cessé d'acheter des cartes graphiques en raison des changements survenus avec Ethereum.En réponse à l'immense demande sur le marché des cartes graphiques, qui provenait non seulement des joueurs, mais aussi des mineurs, NVIDIA avait décidé de brider ses cartes graphiques RTX 3000 l'année dernière pour les rendre moins intéressantes auprès des mineurs. Une mesure extrême liée à la pénurie chronique de cartes NVIDIA depuis leur lancement. Pénurie empirée par l’énorme demande, la pénurie mondiale de puces, et maintenant par la guerre en Ukraine qui s’accompagne de lourdes sanctions contre la Russie (sachant que la Russie et l’Ukraine délivrent à l’industrie des semiconducteurs l’écrasante majorité du gaz néon ultra-pur nécessaire aux lasers EUV, et du palladium utilisé dans de nombreux composants).Les modèles LHR résultants (abréviation de Lite hashrate) étaient beaucoup moins attrayants pour les mineurs en raison des performances de minage réduites.En réponse au nouveau limiteur, plusieurs sociétés de cryptographie ont commencé à travailler sur une solution de contournement. Dans le passé, il y a déjà eu des rapports sur les moyens de restaurer au moins une partie de la performance de minage. La société Nicehash a apparemment réussi pour la première fois à débloquer toutes les performances de minage en mai.La nouvelle était un coup dur pour les joueurs qui ont constaté une baisse des prix des cartes graphiques au cours des dernières semaines, alors que les prix des cryptomonnaies comme Bitcoin ont chuté et que les fournitures de cartes graphiques se sont améliorées, beaucoup vendant même au détail pour le PDSF (prix de détail suggéré par le constructeur, communément appelé prix courant ou prix affiché). Cependant, avec un ralentissement des marchés et du prix de la plupart des cryptomonnaies, ainsi que l'augmentation des factures de services publics, l'impact de la nouvelle est certainement moindre qu'il ne l'aurait été il y a six mois.En août, NVIDIA a annoncé des résultats préliminaires suggérant une demande plus faible que prévu pour ses cartes haut de gamme. « Les modifications apportées aux normes et processus de cryptomonnaie, y compris, mais sans s'y limiter, la norme Ethereum 2.0 en attente, peuvent également créer une augmentation des reventes de nos GPU sur le marché secondaire et réduire la demande pour nos nouvelles GPU », a déclaré la société.Après des années de planification, de développement et de retards, le passage d'Ethereum à un mécanisme de consensus de preuve de participation semble s'être déroulé sans accroc. La rentabilité du minage de GPU s'est complètement effondrée. Nous assistons peut-être à la fin officielle du minage de GPU à grande échelle sur Ethereum.Avant ce changement, les mineurs ont pour la plupart cessé d'acheter de nouvelles GPU, tandis que d'autres ont proposé leurs cartes sur le marché de l'occasion. Ces deux éléments sont des facteurs importants à l'origine de la baisse des prix des cartes graphiques qui s'est produite cette année. En fait, le prix de nombreuses cartes a diminué de moitié depuis le début de 2022.Habituellement, les fabricants de PC augmentent leurs achats de composants matériels pour PC au troisième trimestre, car ils assemblent des ordinateurs pour les vendre pendant la rentrée scolaire et les vacances, lorsque les ventes sont élevées. Mais alors que la demande de PC s'est récemment affaiblie, les fabricants ont initié des corrections d'inventaire et réduit leurs achats de composants pour vendre ce qu'ils avaient déjà.En conséquence, les ventes de GPU ont chuté à 75,5 millions d'unités au troisième trimestre 2022, en baisse de 10,5 % en séquentiel et de 25,1 % en glissement annuel, selon Jon Peddie Research (JPR). En outre, les ventes de GPU pour ordinateurs de bureau ont chuté de 15,43 % et les GPU pour ordinateurs portables ont diminué de 30 %, ce qui est la baisse la plus importante depuis la récession de 2009, note JPR.Il est important de noter que ces livraisons incluent des cartes graphiques pour ordinateurs de bureau, des GPU pour ordinateurs portables et des processeurs avec chipsets graphiques intégrés. Cela signifie que le rapport couvre tous les PC et, par conséquent, reflète très bien l'état de l'industrie informatique. Le secteur a connu une chute globale des ventes au cours des derniers mois, sur la base des récents rapports sur les bénéfices des fournisseurs ainsi que d'autres rapports du marché.Par exemple, les revenus du GPU de jeu de Nvidia au troisième trimestre ont diminué de 51% d'une année sur l'autre et de 23% par rapport à la période de trois mois précédente. Les revenus des jeux d'AMD, en revanche, ont augmenté au cours de la période, mais uniquement parce que les ventes de puces de console de jeu haut de gamme ont compensé la baisse des ventes de GPU pour les PC.« Le troisième trimestre est généralement le point culminant de l'année pour les fournisseurs de GPU et de PC, et même si les fournisseurs avaient baissé au deuxième trimestre, les résultats ont été bien en deçà de leurs attentes », a déclaré Jon Peddie, président de la recherche basée aux États-Unis. solidifier. Peddie a attribué la forte baisse des expéditions de GPU à plusieurs facteurs*:« Toutes les entreprises ont donné des raisons diverses et parfois similaires pour le ralentissement*: l'arrêt du minage de crypto, les règles chinoises sur les kits et la reprise des confinements, les sanctions des États-Unis, la montée en flèche des achats pendant Covid, l'effet Osborne sur AMD tandis que les joueurs attendent les nouveaux AIB, l'inflation et la hausse des prix des AIB, l'épuisement des stocks en surplomb et une mauvaise lune ce soir ».Son commentaire sur l'effet Osborne fait référence au fait qu'AMD prévoit de lancer sa réponse à la série GeForce RTX 4000 récemment lancée par Nvidia avec les nouvelles cartes Radeon RX 7900 en décembre. La situation des utilisateurs est probablement un clin d'œil à la montée en flèche des achats de GPU au cours des deux premières années de la pandémie alors que les gens se préparaient au confinement.Jon Peddie Research n'est pas la seule entreprise à évoquer la Grande Récession lorsqu'elle décrit les conditions actuelles du marché dans l'industrie informatique. La semaine dernière, la société de recherche taïwanaise TrendForce a déclaré que les revenus de l'ensemble de l'industrie de la DRAM avaient chuté de 28,9 % de manière séquentielle pour atteindre 18,19 milliards de dollars au troisième trimestre, marquant la deuxième baisse la plus importante après celle de 2008.Étant donné qu'Intel est le plus grand producteur de processeurs, il est également le plus grand fournisseur de processeurs graphiques pour PC. La société a accru sa domination et contrôlait 72 % du marché des GPU pour PC au troisième trimestre 2022, les livraisons de ses GPU ayant augmenté de 4,7 %. En revanche, la part de Nvidia est tombée à 16 % avec une perte de 19,7 % des ventes, tandis que la part d'AMD s'est effondrée à 12 % avec la chute séquentielle de ses livraisons de GPU de 47,6 %.Fait intéressant, les ventes de cartes graphiques autonomes pour ordinateurs de bureau*(y compris*les*meilleures cartes graphiques pour les jeux)*ont diminué à 6,89*millions, soit de 33,5*% d'un trimestre à l'autre, le résultat trimestriel le plus bas depuis des années.En incluant les processeurs d'Intel avec des graphiques intégrés, le géant des puces détient la plus grande part du marché des GPU informatiques depuis un certain temps en raison de son empreinte x86 dominante mais décroissante, selon Jon Peddie Research.Au troisième trimestre, la part de marché des GPU d'Intel a augmenté de 10,3 points pour atteindre 72 % au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent. Pendant ce temps, la part de Nvidia a diminué de 1,87 point à 16 % tandis que la part d'AMD a diminué de 8,5 points à 12 %.La croissance de la part de marché d'Intel est le résultat d'une augmentation séquentielle de 4,7 % des livraisons au troisième trimestre. Bien que la société de recherche n'ait pas dit ce qui a provoqué la bosse, nous pensons qu'il est possible que ce mouvement reflète au moins partiellement la disponibilité plus large des nouveaux GPU discrets Arc d'Intel, qui ont eu un déploiement plus lent que prévu en raison des blocages COVID en Chine et des logiciels problèmes.Les livraisons pour Nvidia et AMD ont chuté de 19,7% et 47,6%, respectivement, au troisième trimestre par rapport à la période de trois mois précédente. Alors que les produits graphiques discrets Arc d'Intel sont entrés dans le mix, ils n'ont pas suffi à empêcher les cartes graphiques de voir une chute globale des livraisons de 33,5 % d'un trimestre à l'autre.Alors que le silicium graphique intégré a généralement été moins puissant que les GPU à l'intérieur des cartes graphiques, le rapport montre néanmoins à quel point l'empreinte d'Intel est importante dans l'espace. le rapport s'attend à ce qu'un ralentissement des expéditions de GPU se poursuive au quatrième trimestre, bien qu'il puisse y avoir des doublures argentées pour les fournisseurs et les utilisateurs.« Généralement, le sentiment est que les expéditions du quatrième trimestre seront en baisse, mais [les prix de vente moyens] seront en hausse, l'offre sera bonne et tout le monde passera de bonnes vacances », a déclaré Peddie.