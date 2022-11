« L'abandon des imprimantes laser par Epson ne résout pas le problème plus important du développement durable », peut-on lire en commentaire à l'annonce d'Epson d'abandonner les imprimantes laser. Selon la société, les imprimantes à jet d'encre ont un "plus grand potentiel" que les imprimantes laser pour réaliser des "avancées significatives" en matière d'environnement. Elle a déjà interrompu les ventes d'imprimantes laser sur ses marchés, sauf en Asie et en Europe. Le nouveau matériel ne serait pas disponible partout, mais Epson a déclaré qu'il continuerait à soutenir les consommateurs avec des consommables et des pièces de rechange.« En tant que société, nous sommes totalement engagés dans l'innovation et l'action durables, et les jets d'encre utilisent tout simplement moins d'énergie et moins de pièces consommables. Alors que les imprimantes laser fonctionnent en chauffant et en fusionnant le toner sur une page, la technologie à jet d'encre Heat-Free d'Epson consomme moins d'électricité en utilisant l'énergie mécanique pour envoyer l'encre sur la page. Notre activité dans le domaine des imprimantes va désormais mettre l'accent sur le jet d'encre », a expliqué Koichi Kubota, directeur des ventes et du marketing d'Epson dans un communiqué.Epson affirme que ses imprimantes à jet d'encre consomment 85 % d'énergie de moins que les imprimantes laser avec une vitesse similaire. Les cartouches d'encre d'Epson produiraient également jusqu'à 85 % de dioxyde de carbone en moins, ce qui équivaut apparemment à la capacité d'absorption de six cèdres pour un laser, contre un seul pour une cartouche d'encre. Pour finir, les imprimantes à jet d'encre d'Epson auraient également jusqu'à 59 % de composants remplaçables en moins - juste l'encre et la boîte d'encre usagée, par rapport aux lasers dont le toner, le tambour, le développeur et les fusibles doivent être remplacés régulièrement.Seulement, les arguments mis en avant par Epson ne convainquent pas les analystes, et encore moins les utilisateurs. L'annonce d'Epson fait état d'un "engagement en faveur du développement durable", ainsi que de l'investissement prévu de 100 milliards de yens (soit environ 722,2 millions de dollars) dans "l'innovation durable" - tout en présentant ses dernières imprimantes professionnelles à jet d'encre et multifonctions, bien sûr. Mais d'après les analystes, le changement de stratégie de la société japonaise ne semble pas être un pas vert aussi important que les représentants des relations publiques d'Epson voudraient vous le faire croire.L'un des problèmes majeurs mis en évidence par les critiques est les préoccupations environnementales inhérentes à l'impression domestique et professionnelle. En effet, selon une étude de 2012 souvent citée, 375 millions de cartouches d'encre et de toner se retrouvent chaque année dans les décharges américaines, sans parler de la consommation de papier et d'énergie. Cependant, ce chiffre pourrait avoir considérablement augmenté au cours de ces dix dernières années, car les gens et les entreprises ont besoin d'imprimer des choses, et les entreprises productrices d'imprimantes ont besoin de maintenir ces entreprises en vie.Ainsi, les critiques ne reprochent pas à Epson de chercher un moyen de rendre plus écologique son activité dans le domaine des imprimantes. Mais ils déplorent que la société continue d'ignorer un problème environnemental important qu'elle pourrait facilement résoudre. En outre, l'équipementier japonais a récemment été critiqué pour son comportement non écologique, sous la forme d'un bricolage de ses propres produits encore fonctionnels. Autrement dit, Epson a bloqué des imprimantes à cause de tampons d'encre prétendument sursaturés, même si l'imprimante fonctionnerait physiquement autrement.La fonction est connue pour être intégrée dans les modèles d'imprimantes de la marque Epson, notamment les modèles L360, L130, L220, L310 et L365. L'entreprise a déclaré qu'elle agit ainsi parce que l'encre pourrait fuir dans toute l'imprimante. Toutefois, concevoir des produits pour qu'ils cessent de fonctionner, ce que l'on appelle l'obsolescence programmée , est un gros non-sens pour les technologies vertes. Les critiques pointent du doigt le nombre d'imprimantes Epson en état de marche qui ont été jetées à la poubelle par des utilisateurs moins qualifiés sur le plan technique qui ne savaient pas que l'appareil était encore utilisable.Cet état d'esprit consistant à programmer les appareils pour qu'ils s'arrêtent de fonctionner à un moment donné, sans être défaillants, est d'une inquiétante banalité dans le secteur des imprimantes. À titre d'exemple, en 2020, HP a bloqué les cartouches d'encre ne faisant pas partie de son programme d'abonnement Instant Ink et a également utilisé la gestion des droits numériques pour empêcher les cartouches d'encre non HP de fonctionner dans les imprimantes HP. Il faut soit remplacer ces appareils ou soit tenter de le "débrider" en s'adressant à un réparateur. Une situation qui suscite parfois l'ire des utilisateurs.Epson a mis à jour sa page d'assistance pour permettre aux utilisateurs de réinitialiser plus facilement ses imprimantes afin qu'elles continuent de fonctionner et pour mettre en avant son programme de recyclage. Mais malgré l'engagement en faveur de la durabilité, Epson n'a pas du tout répondu aux préoccupations susmentionnées. Comme l'ont démontré plusieurs tutoriels vidéo, des réparations telles que le remplacement du tampon d'encre peuvent être effectuées par des personnes connaissant bien la technologie, mais il est pratiquement impossible de trouver des manuels de réparation, des pièces ou des outils pour les imprimantes Epson.À travers cette annonce, Epson laisse plus de place à des concurrents comme HP et Brother, qui continuent de vendre des imprimantes laser aux particuliers et aux entreprises. Bien que la frontière entre les deux semble s'estomper avec le temps, les imprimantes laser présenteraient toujours certains avantages par rapport aux imprimantes à jet d'encre. Des critiques comme Consumer Reports ont constaté que les imprimantes laser sont plus rapides et plus performantes pour l'impression de texte que les imprimantes à jet d'encre et qu'elles sont plus fiables, bien que ce dernier point soit discutable parmi les experts.Et comme l'ont noté des critiques comme PCMag, les imprimantes laser bon marché ont tendance à imprimer plus rapidement que les imprimantes à jet d'encre bon marché. Et si les imprimantes à jet d'encre sont généralement moins chères à l'achat que les imprimantes laser, leur coût en encre est généralement plus élevé. Selon le fournisseur de solutions informatiques CDW, une imprimante laser vous coûte en moyenne 2 à 5 cents par page en noir et blanc et 15 cents par page en couleur. Une imprimante à jet d'encre coûte en moyenne 5-10 cents et 15-25 cents, respectivement.Les revenus récurrents étant de plus en plus appréciés par les entreprises, on peut voir certains des avantages financiers potentiels qu'Epson a tirés de l'abandon des imprimantes laser au profit du jet d'encre. La transition d'Epson vers le jet d'encre prendra quelques années, ce qui donnera aux particuliers et aux entreprises le temps de s'adapter. Il sera intéressant de voir si d'autres fabricants d'imprimantes suivront le mouvement.Source : Epson Que pensez-vous de l'argument avancé par Epson pour justifier l'abandon des imprimantes laser ?Pensez-vous que les imprimantes à jets d'encre sont plus respectueuses de l'environnement que les imprimantes laser ?Que pensez-vous de l'obsolescence programmée des imprimantes ? Avez-vous une astuce pour la contourner ?