Tim Cook confirme qu'Apple va acheter les puces de TSMC

Envoyé par Tim Cook Envoyé par Nous sommes rejoints cet après-midi par le président Biden, dont la présence envoie un signal fort sur l'importance de ce moment. Président Biden, merci pour votre leadership, et merci en particulier d'avoir promulgué la CHIPS Act, qui rendra possible de plus en plus de projets comme celui-ci. C'est une journée incroyablement excitante pour l'Amérique, pour l'Arizona et pour Apple aussi.

Envoyé par Tim Cook Envoyé par Au cours des dernières années, les progrès que nous avons réalisés avec Apple Silicon ont transformé nos appareils. Il a débloqué de nouveaux niveaux de performance pour nos utilisateurs, leur permettant de faire des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire auparavant.



Quand vous vous arrêtez et que vous y réfléchissez, c'est extraordinaire ce que la technologie des puces peut réaliser. Maintenant, grâce au travail acharné de tant de personnes, ces puces peuvent être fièrement estampillées "Made in America".



C'est un moment incroyablement significatif. C'est une chance pour les États-Unis d'inaugurer une nouvelle ère de fabrication de pointe. C'est l'occasion de créer des emplois américains de haute technologie ; les emplois du futur, les emplois qui pourraient définir notre avenir. Les États-Unis ont été fondés sur l'idée qu'une grande idée pouvait changer le monde. C'est un lieu inspiré par l'ingéniosité et l'ambition, par la créativité et la vision. C'est le terreau le plus fertile de la planète pour l'innovation.

Envoyé par Tim Cook Envoyé par Je sais qu'une entreprise comme Apple ne peut venir que d'Amérique, et nous nous engageons plus que jamais à redonner à notre grand pays. Nous allons continuer à concevoir et fabriquer nos produits phares aux États-Unis, comme nous l'avons toujours fait. Nous allons continuer à approfondir nos investissements dans l'économie américaine.



Aujourd'hui n'est que le début. Aujourd'hui, nous combinons l'expertise de TSMC avec l'ingéniosité inégalée des travailleurs américains. Nous investissons dans un avenir plus fort et plus brillant. Nous plantons une graine dans le désert de l'Arizona. Et chez Apple, nous sommes fiers de contribuer à sa croissance.

Le géant taïwanais de la fabrication de puces TSMC a lancé la construction d'une autre usine de fabrication de puces en Arizona, à côté de celle qu'il a achevée cet été, dans une démarche qui pourrait être considérée comme une justification du financement de la loi Chips and Science Act par le gouvernement américain. En 2021, des rapports ont suggéré que TSMC envisageait déjà de construire jusqu'à cinq usines de puces supplémentaires en Arizona, en plus de celle qui vient d'être achevée et qui ne devrait pas commencer à produire des puces avant 2024. Au départ, TSMC a annoncé que la nouvelle usine en construction produira des puces de 5 nm.Cependant, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté la semaine dernière que la nouvelle usine en construction devrait désormais produire des puces de 4 nm, un processus qui permet à TSMC de fabriquer des puces plus petites et d'offrir une puissance de traitement et une efficacité accrues. Selon le rapport, Apple et d'autres entreprises cherchent de plus en plus à s'approvisionner en composants aux États-Unis, ce qui a conduit le géant taïwanais à revoir ses plans à la hausse afin que l'usine puisse fournir des puces plus pointues. TSMC avait précédemment déclaré qu'elle fabriquerait 20 000 plaquettes par mois dans son usine d'Arizona.Mais la production pourrait augmenter par rapport à ces plans initiaux. Apple, en particulier, chercherait à se procurer davantage de composants pour l'iPhone et ses ordinateurs MacBook aux États-Unis après avoir rencontré des problèmes dans sa plus grande usine d'iPhone en Chine, qui est exploitée par Foxconn. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement et l'agitation des travailleurs provoqués par les restrictions sévères imposées par la Chine dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 ont entraîné des retards dans la livraison des appareils. Apple pourrait utiliser environ un tiers de la production lorsque l'usine sera lancée.Des sources ont laissé entendre que le PDG d'Apple, Tim Cook, avait déjà indiqué aux employés que l'entreprise prévoyait de s'approvisionner en puces auprès de l'usine de l'Arizona. Les dernières puces utilisées par Apple sont fabriquées selon un processus de 5 nm, et le passage à des processus plus avancés devrait se traduire par des améliorations significatives des performances et de l'efficacité énergétique. La rumeur veut qu'Apple utilise des processus de 4 nm et 3 nm pour certaines de ses prochaines puces des séries M et A destinées aux Mac, iPad, iPhone, etc. Outre Apple, AMD et Nvidia ont demandé à TSMC de fabriquer des puces plus sophistiquées dans l'usine de l'Arizona.AMD et Nvidia sont confrontés aux sanctions américaines contre Pékin, qui les empêchent de faire des affaires avec de nombreux partenaires chinois. Ces deux sociétés sont des fabricants de puces sans usine, ce qui signifie qu'elles conçoivent leurs propres puces, mais ne disposent pas d'installations de production, et s'en remettent à des tiers tels que TSMC. Les nouveaux plans de TSMC ont été annoncés mardi, à Phoenix, en présence du président Joe Biden, de la secrétaire d'État au commerce Gina Raimondo. Le PDG d'Apple Tim Cook, le PDG d'AMD Lisa Su et Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, étaient eux aussi présents.Selon des personnes au fait des plants du géant taïwanais, les clients de TSMC ont demandé à l'entreprise de déployer ses dernières technologies simultanément aux États-Unis et à Taïwan, ce qui permettrait d'atteindre l'objectif de l'administration Biden de produire les puces les plus avancées du monde sur le sol américain. Cependant, des rapports indiquent que TSMC ne s'est pas engagé dans cette voie, mais que les responsables de Taïwan et de l'entreprise auraient déclaré qu'ils avaient l'intention de conserver les dernières technologies dans leur pays. TSMC investit massivement dans de nouvelles usines en dehors de Taïwan.Comme prévu, le PDG d'Apple, Tim Cook, s'est rendu mardi en Arizona, où il a visité la prochaine usine de semi-conducteurs TSMC aux côtés du président Joe Biden. TSMC est le partenaire d'Apple pour la production des puces Apple Silicon utilisées dans tous ses produits. Cela inclut les puces de la série A utilisées dans des choses comme l'iPhone, l'iPad et l'Apple TV, ainsi que les puces de la série M utilisées dans le Mac.Dans ses remarques préparées, Cook a félicité le président Biden pour son « leadership » et l'a remercié d'avoir promulgué la CHIPS Act. La CHIPS Act offre des milliards de dollars d'incitations aux entreprises pour la production de semi-conducteurs aux États-Unis.Cook a poursuivi en disant qu'Apple prévoyait de continuer à travailler avec TSMC au cours des prochaines années, alors que la société forme « des racines nouvelles et plus profondes en Amérique ». Il a vanté les progrès d'Apple Silicon au cours des dernières années, affirmant « qu'il n'y a pas de domaine où l'innovation a un plus grand impact qu'Apple Silicon ».Le PDG d'Apple a ensuite confirmé que la société travaillerait avec TSMC pour fabriquer des puces Apple Silicon dans cette nouvelle usine en Arizona : « Ces puces peuvent être fièrement estampillées "Made in America" », a-t-il déclaré. « C'est une chance pour les États-Unis d'inaugurer une nouvelle ère de fabrication de pointe ».Enfin, Cook a poursuivi en faisant l'éloge des États-Unis et en confirmant l'engagement d'Apple à « redonner à notre grand pays ». Apple « continuera à concevoir et à concevoir » des produits de base aux États-Unis et « continuera à approfondir » ses investissements dans l'économie.Avec l’usine en Arizona, les iPhone seront un peu moins « Made in China », même si l’assemblage final aura toujours lieu dans les usines Foxconn. Apple s’apprête également à diversifier ce processus, mais en se concentrant sur d’autres pays comme l’Inde et le Vietnam.Pour mémoire, Apple avance rapidement ses plans de fabrication en Inde et au Vietnam à la suite des troubles en Chine concernant la politique zéro-Covid qui a gravement perturbé sa chaîne d'approvisionnement, entraînant une pénurie aiguë de nouveaux modèles d'iPhone 14 Pro. Le Wall Street Journal a rapporté que la société « demande aux fournisseurs de planifier plus activement l'assemblage de produits Apple ailleurs en Asie, en particulier en Inde et au Vietnam » afin de « réduire la dépendance vis-à-vis des assembleurs taïwanais dirigés par Foxconn ».Le bouleversement en Chine, qui a frappé l'usine de Zhengzhou de son principal fournisseur Foxconn le mois dernier, entraînant de violentes manifestations, signifie « qu'Apple ne se sent plus à l'aise d'avoir autant de ses activités liées au même endroit », indique le rapport, citant des analystes et des personnes dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple.Source : Tim Cook Quelle lecture faites-vous de la situation ?