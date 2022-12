Le groupe Listan rachète la société Mountain : le créateur du clavier modulaire

La société allemandea été rachetée par, le 08 Décembre 2022. Créée en 2018, Mountain produit différent clavier, dont le clavier mécanique, RGB et modulaire Everest Max, testé ici , mais aussi une souris, la Makalu 67. Plus récemment, Mountain a commercialisé deux pavés de 12 boutons/touches, les DisplayPad et MacroPad La société allemande Listan GmbH a été créée en 2000, elle regroupe les marqueset. Avec cette acquisition, Listan GmbH étend son marché. En effet, Xilence et be quiet! fournissent avant tout des ventilateurs pour PC ou des blocs d'alimentation et le groupe ne vendait jusqu'alors pas de périphériques pour joueurs.