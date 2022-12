Depuis au moins 2020, les fabricants de puces n'arrivent plus à satisfaire convenablement à la demande mondiale, qui est constamment en hausse. De part et d'autre du globe, des plans de relance de l'industrie des puces sont en train d'être élaborés, mais les principaux concernés, c'est-à-dire les fondeurs, pensent que ces solutions ne permettront pas une relance effective de l'industrie avant au moins deux ans. En avril 2021, de nombreux dirigeants de sociétés technologiques, dont Intel et TSMC, ont fourni leurs propres estimations dans le cadre de leurs habituelles déclarations financières publiques. Plusieurs d'entre eux s'accordent sur la persistance de la pénurie.Dernièrement, c'est Infineon qui est revenu sur le sujet en déclarant que l'industrie, en particulier le secteur des véhicules électriques, va souffrir d'une pénurie de puces jusqu'à fin 2023 au moins. Infineon est un groupe de semiconducteurs, filiale de Siemens AG, créé en 1999. Infineon est le leader mondial du marché des composants pour cartes à puce et figure parmi les plus grands fabricants de puces électroniques. Selon les principaux groupes automobiles et fabricants de puces, l'industrie automobile mondiale souffrira d'une pénurie de semiconducteurs l'année prochaine, en raison de l'accélération du passage aux véhicules électriques.La plupart des fabricants de puces affirment que leurs carnets de commandes pour 2023 sont déjà pleins, ce qui signifie que la demande reste forte, notamment sur le marché automobile. Si les ventes de nouveaux PC, tablettes et smartphones ont diminué au cours des derniers trimestres, ce qui devrait théoriquement alléger la charge des fabricants de puces, les investissements dans les systèmes automobiles de nouvelle génération alimentent la pénurie. Il est difficile de prévoir quand la crise sera terminée, non seulement en raison de la volatilité du marché, mais aussi à cause de la hausse de l'inflation et des risques croissants de récession mondiale.Hassane El-Khoury, directeur général du fabricant américain de puces Onsemi, a déclaré qu'il avait déjà "atteint ses capacités maximales" pour les puces en carbure de silicium (SiC), des puces de puissance avancées largement utilisées dans les voitures électriques, au moins jusqu'à la fin de 2023 en raison de la forte demande. « Il n'y a rien que vous puissiez faire maintenant pour changer 2023. Nous allons ajouter des capacités chaque trimestre, chaque mois en 2023 pour répondre à la demande de nos clients », a déclaré El-Khoury.*De son côté, Jochen Hanebeck, PDG d'Infineon, a ajouté : « je m'attends à une pénurie de longue durée ».Le fabricant de puces allemand a également annoncé un investissement de 5 milliards d'euros dans la construction d'une usine dans la ville de Dresde pour produire des puces analogiques, à signaux mixtes et de puissance, utilisés dans les voitures et d'autres industries. El-Khoury a déclaré qu'Onsemi développait la production dans ses usines de Rožnov en République tchèque, de Busan en Corée du Sud et du New Hampshire aux États-Unis, ce qui, selon la société, augmentera sa capacité de 30 % l'année prochaine. La demande de puces automobiles a stimulé des fabricants tels qu'Onsemi, Infineon, STMicroelectronics, NXP Semiconductors et Nexperia.Pour cela, le mois dernier, Infineon a relevé ses prévisions de croissance des revenus de 9 % à plus de 10 % pour les années à venir, sans donner de calendrier précis. « Nous avons beaucoup de clients dans le cadre de ce que l'on appelle des accords d'approvisionnement à long terme et nous construisons la capacité nécessaire pour les soutenir en premier lieu », a déclaré El-Khoury. La demande de puces automobiles a été alimentée principalement par les fonctions plus connectées des véhicules à carburant et le passage aux voitures électriques. Ce dernier devrait encore s'accélérer avec l'élimination progressive des moteurs à combustion.Gregg Lowe, PDG de Wolfspeed, l'un des principaux fournisseurs de matériaux de substrat SiC, utilisés pour fabriquer des puces SiC, a déclaré que la transition vers les véhicules électriques était "imparable". « Nous prévoyons que d'ici la fin de la décennie, les semiconducteurs de puissance - en particulier les semiconducteurs de puissance en carbure de silicium - pourraient connaître un taux de croissance annuel composé de 14 %, ce qui signifie que nous devrons tous courir aussi vite que possible pour essayer de répondre à la demande ». Les constructeurs automobiles se préparent également à des problèmes d'approvisionnement en puces.Carlos Tavares, PDG de Stellantis, quatrième constructeur automobile mondial en termes de vente, a déclaré que les contraintes liées aux puces continueront de hanter l'industrie automobile l'année prochaine. Le cabinet d'études IDC a déclaré que tous les investissements dans les capacités de production pourraient finalement se retourner contre eux et pousser le monde vers un autre type de crise. Au lieu d'un stock très limité de semiconducteurs, le marché pourrait finir par être contraint de faire face à une offre excédentaire de puces. Pour l'instant, cependant, la plupart des experts du secteur pensent que c'est le contraire qui se produira en 2023.Au bout du compte, ceux qui semblent les plus durement touchés sont les clients potentiels désireux d'acheter une nouvelle voiture, en particulier une voiture électrique. Tous les problèmes liés à la crise des semiconducteurs rendent l'achat d'un nouveau véhicule beaucoup plus difficile, non seulement en raison de l'augmentation des coûts, mais aussi à cause des délais d'attente douloureusement longs. À ce stade, certains constructeurs automobiles ne veulent pas livrer certains modèles avant 12 mois, tandis que d'autres entreprises demandent aux clients d'attendre plus de 18 mois pour recevoir les voitures qu'ils commandent.Les usines de fabrication de puces fonctionnent à plein régime pour répondre à la demande, mais elles ont prévenu que le problème ne serait pas résolu rapidement. Certains constructeurs automobiles ont dû réduire la production, voire arrêter certaines lignes. Dans certains cas, les constructeurs automobiles ont livré des véhicules dépourvus de certaines caractéristiques parce qu'ils n'ont pas pu se procurer les puces nécessaires. Par exemple, General Motors a dû revoir son plan de construction de 400 000 véhicules électriques d'ici à la fin de l'année 2023 ; la société espère maintenant atteindre cet objectif avec environ six mois de retard.Les perspectives optimistes sur la demande de puces automobiles contrastent avec d'autres parties du secteur, qui fournit des semiconducteurs pour les smartphones et les ordinateurs personnels. Ces groupes, qui comprennent TSMC, Intel et Samsung, ont subi une baisse de la demande. TSMC, qui fournit des entreprises telles qu'Apple, Google et Amazon, a réduit ses dépenses d'investissement prévues d'environ 10 % pour les ramener à 36 milliards de dollars cette année. Aux États-Unis, les fondeurs bénéficient d'une subvention du gouvernement fédéral pour relocaliser les usines et augmenter les capacités de production.En novembre, les pays de l'UE ont approuvé un plan de 45 milliards d'euros pour financer la production de puces pour réduire leur dépendance à l'égard des fabricants américains et asiatiques. L'UE espère que les subventions publiques aideront le bock à atteindre une part de 20 % de la capacité mondiale de production de puces d'ici à 2030. La part de l'Europe dans la production de puces serait actuellement de 8 %, contre 24 % en 2000.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des prévisions des fabricants de puces ?Que pensez-vous du plan de l'Europe pour faire face à la pénurie de semiconducteurs ?