Envoyé par Satya Nadella Envoyé par

Nous vivons une période de changements importants, et lorsque je rencontre des clients et des partenaires, certaines choses sont claires. Tout d'abord, alors que nous avons vu les clients accélérer leurs dépenses numériques pendant la pandémie, nous les voyons maintenant optimiser leurs dépenses numériques pour faire plus avec moins. Nous constatons également que les entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions géographiques font preuve de prudence, car certaines parties du monde sont en récession et d'autres en anticipent une. Dans le même temps, la prochaine grande vague informatique est en train de naître grâce aux progrès de l'IA, car nous transformons les modèles les plus avancés du monde en une nouvelle plateforme informatique.



C'est dans ce contexte que nous devons, en tant qu'entreprise, nous efforcer de fournir des résultats de manière continue, tout en investissant dans notre opportunité à long terme. Je suis convaincu que Microsoft en sortira plus forte et plus compétitive, mais cela exige que nous prenions des mesures fondées sur trois priorités.



Tout d'abord, nous allons aligner notre structure de coûts sur nos revenus et sur la demande des clients. Aujourd'hui, nous procédons à des changements qui entraîneront une réduction de notre effectif global de 10 000 emplois jusqu'à la fin du troisième trimestre de l'exercice 23. Cela représente moins de 5 % de notre effectif total, et certaines notifications ont lieu aujourd'hui. Il est important de noter que si nous éliminons des rôles dans certains domaines, nous continuerons à embaucher dans des domaines stratégiques clés. Nous savons que c'est un moment difficile pour chaque personne concernée. L'équipe dirigeante et moi-même nous engageons à mener ce processus de la manière la plus réfléchie et la plus transparente possible.



Deuxièmement, nous continuerons à investir dans des domaines stratégiques pour notre avenir, ce qui signifie que nous allouons à la fois notre capital et nos talents à des domaines de croissance durable et de compétitivité à long terme pour l'entreprise, tout en désinvestissant dans d'autres domaines. C'est le genre de choix difficiles que nous avons faits tout au long de nos 47 ans d'histoire pour rester une entreprise conséquente dans ce secteur qui ne pardonne pas à ceux qui ne s'adaptent pas aux changements de plateforme. C'est pourquoi nous avons décidé de passer une charge de 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre, liée aux indemnités de licenciement, aux modifications de notre portefeuille de matériel et au coût de la consolidation des baux à mesure que nous créons une plus grande densité dans nos espaces de travail.



Et troisièmement, nous traiterons notre personnel avec dignité et respect, et agirons de manière transparente. Ces décisions sont difficiles, mais nécessaires. Elles sont particulièrement difficiles parce qu'elles ont un impact sur des personnes et sur la vie de personnes - nos collègues et amis. Nous nous engageons à faire en sorte que tous ceux dont le rôle est supprimé bénéficient de notre soutien total pendant ces transitions. Les employés américains bénéficiant d'avantages sociaux recevront une série d'avantages, notamment une indemnité de départ supérieure au marché, une couverture médicale continue pendant six mois, la poursuite de l'acquisition d'actions pendant six mois, des services de transition de carrière et un préavis de 60 jours avant le licenciement, que ce préavis soit ou non légalement obligatoire. Les avantages pour les employés en dehors des États-Unis seront alignés sur la législation du travail de chaque pays.



Lorsque je pense à ce moment précis, le début de l'année 2023, c'est l'heure du spectacle - pour notre industrie et pour Microsoft. En tant qu'entreprise, notre succès doit être aligné sur le succès du monde. Cela signifie que chacun d'entre nous et chaque équipe de l'entreprise doit placer la barre plus haut et faire mieux que la concurrence pour offrir des innovations significatives dont les clients, les communautés et les pays peuvent réellement bénéficier. Si nous y parvenons, nous en sortirons plus forts et prospérerons longtemps dans le futur ; c'est aussi simple que cela.



Je tiens à exprimer mes remerciements et ma gratitude les plus sincères à tous ceux qui ont contribué à Microsoft jusqu'à ce jour et à tous ceux qui continueront à le faire à mesure que nous traçons notre chemin. Merci pour la concentration, le dévouement et la résilience dont vous faites preuve chaque jour pour Microsoft, nos clients et nos partenaires.



Satya