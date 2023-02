Envoyé par Jeff Clarke Envoyé par L'équipe,



L'une des choses qui nous différencient dans notre secteur est la culture que nous avons construite au cours des 38 dernières années. Plus précisément, le cran et la détermination dont font preuve les membres de notre équipe m'impressionnent chaque jour. C'est la marque de ce que nous sommes, et ce qui nous permet de nous adapter à tout ce qui nous tombe dessus.



J'ai fait part d'une série de décisions que nous avons prises - notamment une pause dans le recrutement externe, la limitation des voyages et la réduction des dépenses liées aux services externes - pour aider notre entreprise à relever les défis de l'environnement économique mondial et de l'incertitude à venir. Et, comme nous le faisons toujours, nous avons continué à évaluer nos activités pour nous assurer que nous sommes en mesure d'offrir la meilleure innovation, la meilleure valeur et le meilleur service à nos clients et partenaires.



Ce que nous savons, c'est que les conditions du marché continuent de s'éroder avec un avenir incertain. Les mesures que nous avons prises pour devancer les effets du ralentissement - qui nous ont permis d'enchaîner plusieurs trimestres solides - ne suffisent plus. Nous devons maintenant prendre des décisions supplémentaires pour nous préparer à la route qui nous attend.



Dans les jours et les semaines à venir, vous commencerez à voir une série de changements - certaines réinitialisations - à travers l'organisation pour mieux nous structurer pour l'avenir, pour mieux collaborer, réduire la complexité, augmenter la vitesse et accélérer l'innovation. Ces changements nous aideront à nous concentrer sur le travail axé sur les objectifs et à être dans la meilleure position pour faire la plus grande différence pour les clients, Dell Technologies et les autres. Votre responsable vous informera bientôt des changements qui pourraient avoir un impact sur votre équipe.



Malheureusement, avec de tels changements, certains membres de notre équipe vont quitter l'entreprise. Il n'y a pas de décision plus difficile, mais nous devions la prendre pour notre survie et notre réussite à long terme. Sachez que nous soutiendrons les personnes concernées dans leur transition vers leurs prochaines opportunités.

Les ventes de PC ont continué à chuter pendant le trimestre des fêtes de fin d'année

Une suppression d’emplois qui allonge la liste des entreprises concernées

Annoncé dans un mémo lundi, Jeff Clarke, co-chef des opérations de Dell, a déclaré que les précédentes mesures de réduction des coûts de l'entreprise, telles qu'une pause dans l'embauche et la limitation des déplacements, se sont avérées insuffisantes, et que l'entreprise connaît des conditions de marché qui continuent de s'éroder avec un avenir incertain.Les licenciements ont été annoncés face à la baisse de la demande de PC et d'ordinateurs portables. Après un bond des ventes de PC pendant la pandémie mondiale de covid, la plupart des grands fabricants d'ordinateurs constatent maintenant une forte baisse de la demande. L'analyste industriel IDC a fait état d'une baisse de 37 % des expéditions d'ordinateurs de Dell au cours du récent trimestre des fêtes de fin d'année, par rapport à la même période de trois mois de l'année précédente. Bloomberg rapporte que 55 % des revenus de Dell sont générés par les ventes de PC.Les ventes mondiales de PC traditionnels ont été inférieures aux attentes au quatrième trimestre 2022 (4T22), puisque 67,2 millions de PC ont été expédiés, soit une baisse de 28,1 % par rapport à l'année précédente, selon les résultats préliminaires dud'International Data Corporation (IDC). Les ventes du 4T22 sont comparables à celles du quatrième trimestre de 2018, lorsque le marché était limité par les difficultés d'approvisionnement d'Intel.Il est clair que le boom de la pandémie est terminé pour le marché des PC, mais malgré les récentes baisses, les ventes annuelles pour 2022 sont bien supérieures aux niveaux pré-pandémiques, à 292,3 millions d'unités pour l'ensemble de l'année. Cependant, la demande reste une préoccupation, car la plupart des utilisateurs ont des PC relativement neufs et l'économie mondiale se détériore.« Les prix de vente moyens dans de nombreux canaux ont également baissé, puisque les stocks excédentaires des canaux au cours des derniers mois ont déclenché des remises dans le but de stimuler la demande, a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour les trackers de la mobilité et des appareils grand public d'IDC. Malgré ces efforts, la gestion des stocks de PC finis ainsi que de composants restera un problème clé dans les trimestres à venir. »L'activité du côté de l'offre montre que de nombreux grands fournisseurs ont abordé 2023 avec des perspectives prudentes, mais le consensus est que des parties du marché des PC pourraient renouer avec la croissance à la fin de 2023, le marché global suivant en 2024. Le segment commercial a plusieurs moteurs vers la croissance, y compris la fin prochaine du support de Windows 10, tandis que le marché grand public reste un joker pour 2023 et au-delà.« Des trimestres consécutifs de baisse dressent clairement un tableau sombre du marché des PC, mais tout est vraiment une question de perception », a déclaré Ryan Reith, vice-président du grouped'IDC. « L'année 2021 a été proche des niveaux historiques pour les ventes de PC, donc toute comparaison va être faussée. Il ne fait aucun doute que l'essor et le déclin du marché des PC resteront dans les annales, mais de nombreuses possibilités s'offrent encore à nous. Nous sommes fermement convaincus que le marché a le potentiel de se redresser en 2024 et nous voyons également des poches d'opportunités tout au long du reste de l'année 2023. »Cette nouvelle de suppression d'emplois chez Dell vient s'ajouter à la liste croissante d'entreprises technologiques comme Google, Amazon, Meta et Twitter, qui ont été contraintes de prendre des décisions similaires en raison de l'impact économique de la pandémie. L'industrie technologique, qui était autrefois une source fiable d'emplois, a été durement touchée par la crise, et les entreprises doivent maintenant trouver un équilibre entre les mesures de réduction des coûts et la nécessité de rester compétitives.HP a annoncé qu'elle allait licencier entre 4 000 et 6 000 personnes dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts visant à ajouter 1,4 milliard de dollars à ses résultats dans les années à venir. L’entreprise qui compte actuellement environ 61 000 salariés, soit quelque 10 000 de plus qu’il y a un an, a révélé ce plan en même temps que ses résultats pour le quatrième trimestre 2022, qui ont enregistré un chiffre d'affaires de 14,8 milliards de dollars, soit une baisse de 11 % en glissement annuel (et de 8 % en monnaie constante), et un bénéfice d'exploitation de 1,3 milliard de dollars.Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires a baissé d'un pour cent à 63 milliards de dollars et le bénéfice d'exploitation a atteint 6,6 milliards de dollars. « Cette nouvelle stratégie va nous permettre de mieux servir nos clients et de créer de la valeur sur le long terme en réduisant nos coûts et en réinvestissant dans des domaines clés pour l’avenir », a indiqué un porte-parole de HP. Les imprimantes de la société ont généré 3,7 milliards de dollars de ce bénéfice sur un chiffre d'affaires de 18,9 milliards de dollars - une performance plutôt meilleure que les 2,9 milliards de dollars de bénéfice sur un chiffre d'affaires de 44,1 milliards de dollars lié aux PC.Le président-directeur général, Enrique Lores, a décrit les résultats comme « une fin d'exercice solide, malgré un macro-environnement volatile et un ralentissement de la demande au second semestre », mais il a ajouté que HP avait besoin d'une stratégie - qu'il a baptisée « Plan de transformation prêt pour l'avenir » - pour réaliser « des économies structurelles importantes grâce à la transformation numérique, à l'optimisation du portefeuille et à l'efficacité opérationnelle ».En novembre 2022, Amazon a annoncé qu’elle prévoyait de licencier environ 10 000 personnes dans les divisions corporate et technologie. Une suppression d'emplois qui serait l'une des plus importantes de l'histoire de l'entreprise. Cette suppression d'emplois toucherait le département Amazon Devices, la division de vente au détail ainsi que les ressources humaines. La répartition par pays n’a pas été spécifiée.À la même période qu’Amazon, Meta a annoncé la suppression de 11 000 emplois . La raison évoquée : l’entreprise opère un réajustement par rapport à des investissements en période de pandémie de coronavirus. Marc Zuckerberg avait pris la décision de les augmenter de façon significative compte tenu de la croissance des revenus de Meta due à l’essor du commerce en ligne. Le fondateur de Facebook reconnaît s’être trompé sur sa prévision qui était de voir la tendance se poursuivre après la fin de la pandémie.« Au début de la pandémie de coronavirus, le monde s’est rapidement déplacé en ligne et l’essor du e-commerce a entraîné une croissance démesurée des revenus. Nombreux sont ceux qui ont prédit qu’il s’agirait d’une accélération permanente qui se poursuivrait même après la fin de la pandémie. C’était mon cas et j’ai donc pris la décision d’augmenter considérablement nos investissements. Malheureusement, cela ne s’est pas déroulé comme je m’y attendais. Non seulement le commerce en ligne est revenu aux tendances d’auparavant, mais le ralentissement macroéconomique, la concurrence accrue et la perte de signaux publicitaire ont entraîné une baisse de nos revenus par rapport à ce à quoi je m’attendais. Je me suis trompé et j’en assume la responsabilité », lit-on dans le communiqué de Meta.Stripe, une société spécialisée dans les paiements en ligne, et qui permet aux sociétés Internet et aux marchés en ligne d’accepter des cartes de crédit pour leurs produits et services et de verser de l’argent aux particuliers et aux entreprises qui vendent sur leurs plateformes, a annoncé qu'il licenciait 14 % de ses employés, ce qui toucherait environ 1 120 des 8 000 employés de l'entreprise de FinTech. Stripe traite des centaines de milliards de dollars de paiements chaque année pour des millions d'utilisateurs, y compris des applications grand public et des sites Web tels que Airbnb et The RealReal Inc. ainsi que des éditeurs de logiciels de gestion tels que GitHub Inc. et Twilio Inc.Microsoft a annoncé en juillet de l’année dernière qu'il prévoyait de licencier moins de 1 % de ses 180 000 employés et de ralentir considérablement les embauches alors que le risque d'une récession se profile, l’entreprise aurait procédé au licenciement de près de 1 000 employés au sein de divers départements.Source : Dell Quelle lecture faites-vous de la situation ?