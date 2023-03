Taïwan est un petit État insulaire située à 180 km de la côte Est de la République populaire de Chine. Grâce à ses fortes capacités de fabrication de plaquettes OEM et à une chaîne d'approvisionnement industrielle complète, Taïwan a pu se distinguer de ses concurrents et dominer le marché mondial. L'île produit la majorité des puces du monde et environ 90 % des puces avancées. Et aucune entreprise taïwanaise n'est plus prééminente dans ce domaine que la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Ce fabricant de puces est un mastodonte de l'industrie des semiconducteurs, non seulement à Taïwan, mais aussi dans le monde entier.Mais comment cela est-il arrivé ? William Alan Reinsch, le conseiller principal au Centre d'études stratégiques et internationales (Center for Strategic and International Studies), a expliqué que, bien qu'une grande partie de la recherche et du développement des semiconducteurs ait lieu aux États-Unis, les fabricants ont décidé, au cours des 30 dernières années, qu'il valait mieux délocaliser la fabrication. « Vous construisez une grande usine et vous produisez ces objets par milliers, et vous le faites dans un pays à bas salaires, sans syndicat, qui n'a probablement pas d'exigences en matière d'environnement », a déclaré William Alan Reinsch.« Vous gardez toute la conception et la propriété intellectuelle des puces chez vous et vous faites toutes vos ventes, votre marketing et vos services chez vous, et c'est là que vous gagnez de l'argent », ajoute Reinsch. Le fabricant de l'iPhone, Apple, est le plus gros client de TSMC, qui produit la plupart des 1,4 milliard de processeurs pour smartphones dans le monde. Environ 60 % des constructeurs automobiles utiliseraient les puces de TSMC. L'entreprise envisage de construire d'autres usines dans d'autres régions du monde - comme ses nouvelles usines en construction en Arizona , États-Unis - mais l'usine de Taïwan reste la plus importante.TSMC produit des puces pour la plupart des appareils et équipements tels que les téléphones et les voitures qui sont utilisés tous les jours. Ses puces plus avancées sont utilisées dans des technologies de pointe telles que l'apprentissage automatique (ML) et le guidage de missile. Selon certaines sources, le secteur taïwanais des puces représente environ 115 milliards de dollars, soit environ 20 % de l'industrie mondiale des semiconducteurs. Cependant, il existe un différend de longue date entre l'île et la République populaire de Chine . Cette dernière revendique en effet tous les territoires administrés par Taïwan comme faisant partie de son territoire.Un différend dans lequel s'invitent les États-Unis, qui défendent l'indépendance de Taïwan. Alors que les craintes concernant une probable invasion de Taïwan par la Chine dans les années à venir ont augmenté après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, de plus en plus de voix s'élèvent aux États-Unis pour dire que Taïwan ne tomberait jamais dans les mains de la Chine, du moins ses usines de puces. Lundi, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Robert O'Brien, a déclaré que les États-Unis détruiraient l'industrie hautement sophistiquée des puces de Taïwan plutôt que de laisser la Chine s'emparer de l'île si elle l'envahissait un jour.« Les États-Unis et leurs alliés ne laisseront jamais ces usines tomber aux mains des Chinois. La majeure partie des microprocesseurs les plus avancés au monde sont produits dans des installations taïwanaises appartenant à TSMC. En prenant le contrôle de ces usines, la Chine deviendrait ainsi "le nouvel OPEP des puces de silicium" et pourrait contrôler l'économie mondiale. Soyons réalistes, cela n'arrivera jamais », a déclaré Robert O'Brien lors d'une conversation diffusée lundi au Global Security Forum, une conférence organisée par le centre de recherche et d'analyse indépendant à but non lucratif Soufan Center à Doha, au Qatar.O'Brien aurait établi une comparaison avec le moment où la Grande-Bretagne a choisi de détruire la célèbre flotte navale française après la capitulation du pays face à l'Allemagne nazie, tuant plus de 1 000 marins au cours de l'opération. Il aurait raconté comment Winston Churchill, un francophile notoire, est entré à la Chambre des communes "le visage baigné de larmes parce que c'était la décision la plus difficile qu'il ait prise pendant la guerre", mais a été applaudi à l'unanimité. Toutefois, l'ancien conseillé de Donal Trump n'est pas le premier à évoquer l'idée de détruire les usines de semiconducteurs de Taïwan en cas d'invasion chinoise.Deux universitaires américains ont déjà recommandé cette mesure dans un document publié par l'US Army War College en 2021. « Pour commencer, les États-Unis et Taïwan devraient élaborer des plans pour une stratégie de terre brûlée ciblée qui rendrait Taïwan non seulement inintéressante si jamais elle était prise par la force, mais aussi positivement coûteuse à maintenir. Le moyen le plus efficace d'y parvenir serait de menacer de détruire les installations de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, le plus important fabricant de puces au monde et le plus important fournisseur de la Chine », suggèrent les deux universitaires.« Samsung, basé en Corée du Sud (un allié des États-Unis), est la seule alternative pour les conceptions de pointe », ont-ils ajouté. Cependant, le directeur général du Bureau de la sécurité nationale de Taïwan, Chen Ming-tong, a déclaré précédemment qu'il serait inutile que les États-Unis détruisent les usines de semiconducteurs de Taïwan en cas d'invasion, car le système est déjà profondément intégré dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ce qui signifie que la production peut être arrêtée par les États-Unis et d'autres pays sans que les usines soient physiquement détruites. Il suffirait de mettre en place un blocus sur certains éléments.« À titre d'exemple, TSMC ne serait pas en mesure de produire certaines puces sans les composants du fournisseur néerlandais ASML. Même si la Chine s'empare de la poule aux œufs d'or, elle ne sera pas en mesure de pondre des œufs d'or », a déclaré Chen. En août dernier, le président de TSMC, Mark Liu, a déclaré qu'un éventuel conflit armé entre la Chine et Taïwan provoquerait des bouleversements économiques majeurs pour la Chine, Taïwan, les pays occidentaux, ainsi que pour le reste du monde. Il a précisé que si la Chine devait envahir Taïwan, l'usine du plus grand fabricant de puces électroniques au monde serait rendue "non opérationnelle".Liu a justifié ses propos par le fait que personne ne peut contrôler TSMC par la force, car l'usine a besoin d'une connexion en temps réel avec des acteurs mondiaux pour fonctionner. « La guerre ne fait pas de gagnants, tout le monde est perdant. Si vous prenez une force militaire ou une invasion, vous rendrez l'usine TSMC non opérationnelle. Parce que c'est une installation de fabrication si sophistiquée, elle dépend de la connexion en temps réel avec le monde extérieur, avec l'Europe, avec le Japon, avec les États-Unis, des matériaux aux produits chimiques aux pièces de rechange aux logiciels d'ingénierie et au diagnostic », a déclaré Liu.Glenn O'Donnell, vice-président et directeur de recherche chez Forrester, a déclaré : « si la Chine envahit Taïwan, ce serait l'impact le plus important que nous ayons vu sur l'économie mondiale, peut-être même jamais vu ». Il a ajouté que cela pourrait être pire que le krach boursier de 1929.Source : Robert O'Brien, ancien conseiller de l'ancien président des États-Unis Donald TrumpQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations de Robert O'Brien ?Selon vous, quels impacts une telle action pourrait avoir sur l'industrie mondiale des puces ?Comment expliquez-vous le fait que TSMC détienne un tel monopole sur l'industrie des puces ?Est-il dans l'intérêt de la France et de l'Europe de dépendre de Taïwan pour les semiconducteurs avancés ?