Intel et la Fondation Gordon et Betty Moore ont annoncé le décès du cofondateur de la société, Gordon Moore, à l'âge de 94 ans.La fondation a indiqué qu'il s'était éteint paisiblement le vendredi 24 mars 2023, entouré de sa famille à son domicile d'Hawaï.Gordon Moore et son collègue de longue date Robert Noyce ont fondé Intel en juillet 1968. Moore a d'abord occupé le poste de vice-président exécutif jusqu'en 1975, date à laquelle il est devenu président. En 1979, Moore a été nommé président du conseil d'administration et directeur général, poste qu'il a occupé jusqu'en 1987, date à laquelle il a abandonné le poste de directeur général pour conserver celui de président. En 1997, il devient président émérite et quitte ses fonctions en 2006.Au cours de sa vie, Moore a également consacré son attention et son énergie à la philanthropie, en particulier à la préservation de l'environnement, à la science et à l'amélioration des soins aux patients. Avec son épouse depuis 72 ans, il a créé la Fondation Gordon et Betty Moore, qui a fait don de plus de 5,1 milliards de dollars à des causes caritatives depuis sa création en 2000.« Ceux d'entre nous qui ont rencontré Gordon et travaillé avec lui seront à jamais inspirés par sa sagesse, son humilité et sa générosité. Bien qu'il n'ait jamais aspiré à devenir un nom connu, la vision de Gordon et le travail de toute une vie ont permis l'innovation phénoménale et les développements technologiques qui façonnent notre vie quotidienne. Cependant, ces réalisations historiques ne représentent qu'une partie de son héritage. La générosité de Betty et lui en tant que philanthropes façonnera le monde pour les générations à venir », a déclaré Harvey Fineberg, président de la fondation.Pat Gelsinger, PDG d'Intel, a déclaré : « Gordon Moore a défini l'industrie technologique grâce à sa perspicacité et à sa vision. Il a contribué à révéler la puissance des transistors et a inspiré des technologues et des entrepreneurs au fil des décennies. Chez Intel, nous restons inspirés par la loi de Moore et avons l'intention de la poursuivre jusqu'à ce que le tableau périodique soit épuisé. La vision de Gordon reste notre véritable objectif alors que nous utilisons le pouvoir de la technologie pour améliorer la vie de chaque personne sur Terre. Ma carrière et une grande partie de ma vie ont pris forme dans les possibilités alimentées par le leadership de Gordon à la tête d'Intel, et c'est avec humilité que j'ai l'honneur et la responsabilité de perpétuer son héritage ».Frank D. Yeary, président du conseil d'administration d'Intel, a déclaré : « Gordon était un scientifique brillant et l'un des plus grands entrepreneurs et chefs d'entreprise américains. Il est impossible d'imaginer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec l'informatique si essentielle à nos vies, sans les contributions de Gordon Moore. Il sera toujours une source d'inspiration pour la famille Intel et sa pensée est au cœur de notre culture de l'innovation ».Andy Bryant, ancien président du conseil d'administration d'Intel, a déclaré : « Je me souviendrai de Gordon comme d'un scientifique brillant, d'un homme au franc-parler et d'un homme d'affaires avisé qui cherchait à rendre le monde meilleur et à toujours faire ce qu'il fallait. Ce fut un privilège de le connaître, et je suis reconnaissant que son héritage se perpétue dans la culture de l'entreprise qu'il a contribué à créer ».Avant de fonder Intel, Moore et Noyce ont participé à la création de Fairchild Semiconductor, où ils ont joué un rôle central dans la première production commerciale de transistors en silicium diffus et, plus tard, dans les premiers circuits intégrés commercialement viables. Ils avaient déjà travaillé ensemble sous la direction de William Shockley, co-inventeur du transistor et fondateur de Shockley Semiconductor, première entreprise de semi-conducteurs établie dans ce qui allait devenir la Silicon Valley. Après s'être mis à leur compte, Moore et Noyce ont engagé le futur PDG d'Intel, Andy Grove, en tant que troisième employé, et à eux trois, ils ont fait d'Intel l'une des plus grandes entreprises du monde. Ensemble, ils sont devenus la "Trinité Intel", et leur héritage se perpétue aujourd'hui.Outre le rôle déterminant de Moore dans la fondation de deux des entreprises technologiques les plus innovantes au monde, il a prédit en 1965 que le nombre de transistors sur un circuit intégré doublerait chaque année, une prédiction connue sous le nom de "loi de Moore". « Tout ce que j'essayais de faire, c'était de faire passer le message qu'en mettant de plus en plus de choses sur une puce, nous allions rendre toute l'électronique moins chère », a déclaré Moore lors d'une interview en 2008.Sa prédiction de 1965 s'étant avérée exacte, Moore a révisé son estimation en 1975 en prévoyant un doublement des transistors sur un circuit intégré tous les deux ans au cours des dix années suivantes. Quoi qu'il en soit, l'idée d'une croissance exponentielle de la technologie des puces, rendant l'électronique toujours plus rapide, plus petite et moins chère, est devenue la force motrice de l'industrie des semi-conducteurs et a ouvert la voie à l'utilisation omniprésente des puces dans des millions de produits de la vie quotidienne.En 2022, Gelsinger a annoncé que le site de Ronler Acres, dans l'Oregon, où les équipes d'Intel développent les futures technologies de traitement, serait rebaptisé « Gordon Moore Park at Ronler Acres ». Le bâtiment RA4, qui abrite une grande partie du groupe de développement technologique d'Intel, a également été rebaptisé The Moore Center, ainsi que son café, The Gordon. « Je ne vois pas de meilleure façon d'honorer Gordon et l'impact profond qu'il a eu sur notre entreprise que de donner son nom à ce campus. J'espère que nous t'avons rendu fier aujourd'hui, Gordon. Et le monde te remercie », a déclaré Gelsinger lors de l'événement.Gordon Earle Moore est né à San Francisco le 3 janvier 1929, de Walter Harold et Florence Almira "Mira" (Williamson) Moore. Il a étudié à l'université d'État de San Jose, à l'université de Californie à Berkeley et à l'Institut de technologie de Californie, où il a obtenu un doctorat en chimie en 1954.Il a commencé sa carrière de chercheur au Johns Hopkins Applied Physics Laboratory dans le Maryland. Il retourne en Californie en 1956 pour rejoindre Shockley Semiconductor. En 1957, Moore a cofondé Fairchild Semiconductor, une division de Fairchild Camera and Instrument, avec Robert Noyce et six autres collègues de Shockley Semiconductor. Onze ans plus tard, Moore et Noyce ont cofondé Intel.La réussite financière est venue avec Fairchild et Intel. En commençant par des dons individuels, souvent anonymes, puis en créant la Moore Family Foundation et enfin, en 2000, la Gordon and Betty Moore Foundation, Moore et son épouse ont cherché, par le biais de la philanthropie, à rendre le monde meilleur pour les générations futures. Sa passion pour l'impact et la mesure sont les caractéristiques de son travail et de ses aspirations philanthropiques.Il a reçu la médaille nationale de la technologie des mains du président George H.W. Bush en 1990, et la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile du pays, des mains du président George W. Bush en 2002.Après avoir pris sa retraite d'Intel en 2006, Moore a partagé son temps entre la Californie et Hawaï, en tant que président du conseil d'administration de la Fondation Gordon et Betty Moore, jusqu'à ce qu'il devienne président émérite en 2018. Il a également été membre du conseil d'administration de Conservation International et de Gilead Sciences, Inc. Il est membre de la National Academy of Engineering, de la Royal Society of Engineers et de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers. Il a été président du conseil d'administration de l'Institut de technologie de Californie de 1995 jusqu'au début de l'année 2001, et est resté administrateur à vie.En 1950, Moore a épousé Betty Irene Whitaker, qui lui a survécu. Il laisse également ses fils Kenneth et Steven, ainsi que quatre petits-enfants.À propos de la Fondation Gordon et Betty MooreGordon et Betty Moore ont créé la fondation dans le but d'obtenir des résultats positifs pour les générations futures. Dans la poursuite de cette vision, ils encouragent les découvertes scientifiques révolutionnaires, la préservation de l'environnement, l'amélioration des soins aux patients et la préservation du caractère particulier de la région de la baie de San Francisco.