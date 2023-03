Nvidia s'est peut-être enrichie grâce aux mineurs de cryptomonnaie qui ont acheté massivement ses GPU au fil des ans, mais cela ne signifie pas que l'entreprise aime les cryptomonnaies. Nvidia n'a jamais accueilli la communauté des cryptomonnaies à bras ouverts. À en croire les déclarations du directeur technique de Nvidia, Michael Kagan, l'entreprise n'a jamais accepté le fait que la puissance de calcul de ses GPU ait été détournée pour miner des cryptomonnaies. Kagan a de nouveau fustigé cet état de choses récemment et a déclaré qu'il n'avait jamais placé un quelconque espoir en ces actifs numériques qui n'ont aucune valeur intrinsèque.« Je n'ai jamais cru que les cryptomonnaies pouvaient apporter quelque chose de bon à l'humanité. Vous savez, les gens font des choses folles, mais ils achètent vos produits, vous leur vendez des produits. Mais vous ne redirigez pas l'entreprise pour soutenir ce qu'elle fait », a-t-il expliqué. Kagan a fait savoir que lui et son entreprise préféreraient que "toute cette puissance de traitement serve à des choses bien plus utiles" comme le développement des grands modèles de langage tels que ChatGPT. OpenAI a déclaré que la première version de ChatGPT (ou GPT-3.5) a été entrainée sur un superordinateur composé d'environ 10 000 cartes graphiques Nvidia.« Toutes ces cryptomonnaies nécessitaient un traitement parallèle, et Nvidia est le meilleur, alors les gens l'ont programmé pour l'utiliser à cette fin. Ils [les mineurs de cryptomonnaies] ont acheté beaucoup de matériel, puis ils ont fini par s'effondrer, car cela n'apporte rien d'utile à l'humanité, contrairement à l'IA. L'IA, elle, l'est. Avec ChatGPT, chacun peut maintenant créer sa propre machine, son propre programme. Il suffit de lui dire ce qu'il doit faire, et il le fait. Et si cela ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, vous lui dites : "je veux quelque chose de différent" », a déclaré Kagan lors de l'interview la semaine dernière.Kagan a comparé le boom des cryptomonnaies à l'industrie du trading à haute fréquence, qui a rapporté beaucoup d'argent à Mellanox, son ancienne entreprise. Pour rappel, Mellanox est un fournisseur israélien de produits de réseau informatique utilisant la technologie InfiniBand et Ethernet. « Nous étions également très impliqués dans le trading : les gens de Wall Street achetaient notre matériel pour gagner quelques nanosecondes sur le fil, les banques faisaient des choses folles comme tendre les fibres sous l'Hudson pour les rendre un peu plus courtes, afin de gagner quelques nanosecondes entre leur centre de données et la bourse », a-t-il confié.L'industrie traverse une grave pénurie de semiconducteurs, y compris des GPU, depuis plusieurs années ce qui a déclenché une hausse des prix. Alors que les entreprises tentaient de faire face à ce changement, le boom du minage de cryptomonnaies a drastiquement augmenté la demande de GPU, entrainant de nouvelles hausses des prix. Cette demande accrue a eu pour effet d'attirer les revendeurs, qui ont aggravé la situation. Dès 2018, Nvidia demandait déjà aux détaillants d'arrêter de vendre ses GPU GeForce aux mineurs de cryptomonnaies pour contrer la pénurie et la hausse des prix des GPU, mais cette mesure n'a pas suffi à arranger les choses.En 2017, AMD et NVIDIA ont travaillé avec leurs partenaires respectifs pour commercialiser des GPU conçues spécialement pour le minage de cryptomonnaie. Ces GPU dédiées au minage de cryptomonnaies devaient permettre de réduire la pression sur le marché des GPU de jeux et d’endiguer la pénurie de GPU classiques qui sévissait sur le marché. Mais ces GPU semblent avoir été très peu adoptées par les mineurs de cryptomonnaies à cause justement de leur spécialisation. Tout acheteur devrait être en mesure de revendre facilement son matériel quand il en ressent le besoin, mais les nouveaux GPU de minage ne se prêtent pas vraiment à cet exercice.En 2021, l'entreprise a publié un logiciel qui limitait artificiellement la capacité d'utilisation de ses GPU pour le minage de la cryptomonnaie populaire Ethereum, afin de s'assurer que l'offre aille plutôt à ses clients préférés, qui comprennent des chercheurs en IA et des joueurs. Kagan a expliqué que cette décision était justifiée par la valeur limitée de l'utilisation de la puissance de traitement pour miner des cryptomonnaies. Selon les principaux acteurs de l'industrie des semiconducteurs, dont Intel et Nvidia, la pénurie de puces devrait durer au moins jusqu'à la fin de cette année, malgré le fait que certaines usines comme TSMC tournent à plein régime.Nvidia était à l'origine pour la production de GPU puissantes permettant aux joueurs sur PC de jouer aux jeux les plus récents. Ainsi, c'est presque par hasard que les produits de Nvidia ont pris place au cœur de l'essor de l'IA. La formation d'un nouveau système d'IA, qui peut nécessiter des millions de milliards de dollars de puissance de calcul, s'est avérée beaucoup plus rapide sur les types de processeurs simples, mais puissants qui avaient été adoptés par les joueurs. Il y a deux semaines, Microsoft a déclaré avoir acheté des dizaines de milliers de processeurs graphiques Nvidia axés sur l'IA, les GPU A100, afin d'alimenter la charge de travail d'OpenAI.Nvidia aurait vendu 20 000 GPU H100, le successeur des GPU A100, à Amazon pour son service cloud AWS, et 16 000 autres à Oracle. L'entreprise loue également l'accès aux puces directement, avec son service de cloud DGX à partir d'un peu moins de 37 000 dollars par mois pour seulement huit GPU H100 connectés ensemble dans un cluster. S'exprimant lors de la conférence annuelle de l'entreprise la semaine dernière, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a décrit la société comme le moteur du "moment iPhone de l'IA", et a déclaré que l'"IA générative" que son entreprise fait fonctionner grâce à ses GPU allait "réinventer presque tous les secteurs".Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations du directeur technique de Nvidia ?