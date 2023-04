un processeur Rockchip RK3588S doté de 8 cœurs 64 bits, 4 cœurs A76 et 4 cœurs A55 avec une fréquence allant jusqu’à 2,4 GHz ;

un processeur graphique intégré ARM Mali-G610 ;

un module d’accélération d’image 2D/3D intégré ;

une capacité d’encodage et de décodage de vidéo 8K ;

une puce d’accélération de réseaux de neurones (abrégée NPU en anglais) intégrée d’une puissance de calcul de 6 Tops ;

un support pour les mémoires RAM (LPDDR4 ou LPDDR4X) de 4 Go/8 Go/16 Go/ 32 Go;

une sortie HDMI 2.1 ;

une interface GPIO ;

un port M.2 PCIe2.0 ;

un support pour les mémoires SSD NVMe via le slot PCIe ;

un support pour le Wi-Fi6 + BT5.0 via le slot PCIe ;

une fente pour accueillir les cartes TF ;

un port de type-C ;

un port LAN Gigabit ;

deux ports USB2.0 ;

un port USB3.0 ;

un connecteur à 26 broches ;

et bien plus encore.

la version 4 Go coûte environ 86 euros sans les frais de port ;

la version 8 Go coûte environ 103 euros sans les frais de port ;

la version 16 Go coûte environ 137 euros sans les frais de port ;

la version 32 Go n’est pas encore listée sur le site.

Pour convaincre les utilisateurs avec l’Orange Pi 5, l’entreprise Orange Pi a intégré les caractéristiques suivantes à son produit :Bien évidemment, un matériel sans support logiciel ne sert à rien. Depuis sa création, l’entreprise Orange Pi se présente comme un fabricant et un fournisseur de matériels open source, de logiciels open source et de puces open source. Pour Orange Pi 5, le fabricant annonce que la carte prend en charge Orange Pi OS (Droid et Arch), le système d’exploitation officiel développé par Orange Pi, ainsi qu’Android 12, Debian 11, Ubuntu et Armbian. Toutefois, si au niveau du système les utilisateurs désireux d’avoir un produit ouvert n’ont pas trop de soucis à se faire dans la mesure où les systèmes proposés sont open source, les inquiétudes sont plutôt du côté des pilotes du matériel. En effet, un des arguments du succès du Raspberry Pi auprès des utilisateurs est l’ouverture du matériel et du logiciel, ce qui permet d’avoir un contrôle total du matériel pour réaliser les projets. Si Orange Pi 5 souhaite donc grappiller des parts de marché au Raspberry Pi, c’est une des exigences à laquelle il va falloir satisfaire. Pour ce qui concerne le processeur graphique Mali-G610 intégré à Orange Pi 5, l’on peut se tourner vers le pilote open source Panfrost développé par ARM pour les processeurs graphiques ARM Mali. Par contre pour la puce dédiée aux traitements neuronaux, il va falloir encore chercher en espérant tomber sur un pilote open source.Comparativement au Raspberry Pi 4 dont la première version date de 2019, l’Orange Pi 5 présente des atouts assez intéressants. Son processeur principal ainsi que son processeur graphique sont plus rapides que ceux du Pi 4. Pour ceux qui ont eu à effectuer des benchmarks, l’on parle de performance du processeur de l’Orange Pi 5 (doté de huit cœurs ARM Cortex-A76 fonctionnant à 2,4 GHz plus quatre cœurs Cortex-A55 à 1,8 GHz) qui serait deux fois supérieur à l’ARM Cortex-A72 fonctionnant à 1,5 GHz du Raspberry Pi 4 . De même, l’Orange Pi pousse les possibilités encore plus loin en offrant un NPU pour le traitement des opérations liées à l’intelligence artificielle, fonctionnalité que le Raspberry Pi 4 n’a pas. L’Orange Pi 5 peut également accueillir des mémoires SSD via NVMe, ce qui n’est pas possible avec le Raspberry Pi 4.Toutefois, l’Orange Pi 5 ne compte pas que des avantages par rapport au Raspberry Pi 4. En effet, l’Orange Pi 5 dispose d’un seul emplacement NVMe. Cela signifie que si vous voulez avoir un périphérique de stockage SSD, vous ne pourrez pas avoir le WiFi/Bluetooth et inversement. Alors qu’avec le Raspberry Pi 4, le Wi-Fi 5 (802.11ac) et le Bluetooth 5.0 sont intégrés nativement. De même, l’Orange Pi 5 dispose d’un seul port USB 3.0 là où le Raspberry Pi 4 en a deux. Cette limite de ports peut être facilement contournée avec un hub, mais cela reste toujours bon à savoir. Enfin, il faut noter que toutes ces caractéristiques de nouvelle génération font que l’Orange Pi 5 chauffe beaucoup dans son utilisation quotidienne. Vous aurez peut-être besoin de dissipateurs thermiques et d’un petit ventilateur selon les cas d’utilisation, là où le Raspberry Pi 4 n’en a pas besoin.Par contre, un autre domaine où l’Orange Pi 5 a l’avantage sur le Raspberry Pi 4, c’est le WiFi et la mémoire prise en charge. En effet, sur l’Orange Pi 5, nous avons un module compatible WiFi 6.0, tandis que sur le Raspberry Pi 4 nous avons le WiFi 5.0. Enfin, il faut souligner que la version 4 de la monocarte de Raspberry sortie en 2020 ne prend en charge que 8 Go de mémoire alors que celle d’Orange Pi va jusqu’à 32 Go. Cependant, sur le site d’Orange Pi, la version 32 n’est pas encore disponible à l’achat. Parlant d’achat, Shenzhen Xunlong Software Co., Ltd, l’entreprise mère d’Orange Pi, affiche les prix suivants sur Aliexpress :Lors de son lancement, le tarif de base du Raspberry Pi 4 (1 Go) était fixé à 37,95 € chez le distributeur officiel en France Kubii. Pour la version 2 Go, il fallait débourser 48,95 € et 58,95 € pour celle intégrant 4 Go de RAM. La version 8 Go arrivée en 2020 s’acquérait au prix de 75 dollars aux USA. Mais avec la pénurie de puces, et l’indisponibilité des cartes Raspberry Pi 4, il faut revoir ces prix à la hausse. En ligne, un utilisateur explique que la boutique en ligne de son pays vend la version de 1 Go à 160 dollars, tandis que le kit de 4 Go est proposé à 240 dollars. Un autre utilisateur souligne qu’en passant une commande sur le site officiel, il faut attendre environ 8 mois pour recevoir sa commande. Toutefois, en fouillant en peu sur Amazon, on peut avoir la carte de 4 Go autour de 150 dollars et celle de 8 Go autour de 200 dollars. À ce prix, l’Orange Pi pourrait constituer une bonne alternative aux Raspberry Pi 4.Mais pour certains utilisateurs, le prix ne fait pas tout. En effet, pour DgatWood, si l’Orange Pi 5 n’a pas de connecteur à 40 broches, de broches PoE et de MIPI DSI pour un écran (et idéalement de MIPI CSI pour un appareil photo), alors ce n’est pas une alternative au Raspberry Pi. Pour Rsclient, l’Orange Pi 5 n’est pas une alternative au Raspberry Pi 4, mais plutôt une alternative aux autres monocartes pour nano-ordinateurs à plus de 100 dollars, car lorsque les problèmes de pénurie disparaîtront et que les prix des Raspberry Pi 4 reviendront à la normale, l’avantage du prix concédé à l’Orange Pi 5 deviendra plutôt un inconvénient.Source : Orange Pi Que pensez-vous de l’Orange Pi 5 ? Bon ? Convaincant ? Mauvais ? Peu recommandable ?Entre l’Orange Pi 5 et le Raspberry Pi4, lequel préférez-vous ? Et pourquoi ?Selon vous, Orange Pi 5 peut-il valablement remplacer le Raspberry Pi 4 dans vos projets ?En raison de la pénurie des cartes Raspberry Pi, est-il possible qu’un jour le Raspberry Pi soit détrôné par Orange Pi ou un autre nano-ordinateur monocarte ?