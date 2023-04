L'argument principal mis en avant par Google pour vendre ses Chromebook est qu'ils sont abordables pour un plus grand nombre de personnes. Selon le géant de la recherche en ligne, "un Chromebook est meilleur qu'un ordinateur portable en raison de son prix moins élevé, de sa plus grande autonomie et de sa meilleure sécurité". Toutefois, de nombreuses études ont rapporté au fil des ans que ces caractéristiques sont largement discutables et que les Chromebook ne sont pas aussi économiques que Google voudrait le faire croire. Le PIRG vient de publier un nouveau rapport sur le sujet et pointe du doigt l'obsolescence programmée des Chromebook.Le groupe affirme dans son rapport que les Chromebook ne durent pas aussi longtemps qu'ils le devraient, parce que Google cesse de fournir des mises à jour après 5 à 8 ans et parce que la réparabilité de l'appareil est entravée par la rareté des pièces de rechange et par des conceptions qui empêchent les réparations. Selon le PIRG, cette obsolescence planifiée pénalise le public et le monde entier. Le rapport indique qu'en excluant les coûts de maintenance supplémentaires, l'allongement de la durée de vie des Chromebook pourrait permettre aux contribuables d'économiser jusqu'à 1,8 milliard de dollars en dépenses de remplacement du matériel.« Les 31 millions de Chromebook vendus dans le monde au cours de la première année de la pandémie représentent environ 9 millions de tonnes d'émissions de CO2e. Doubler la durée de vie des Chromebook vendus en 2020 permettrait de réduire les émissions équivalentes au retrait de 900 000 voitures de la circulation pendant un an, soit plus que le nombre de voitures immatriculées dans le Mississippi », ajoute le rapport. Le PIRG a demandé à Google d'étendre sa politique de mise à jour au-delà des dates d'expiration des appareils existants et aux fabricants de matériel de rendre les composants plus facilement disponibles pour la réparation.Le groupe a également demandé aux concepteurs de matériel de faciliter le remplacement des pièces et l'entretien. L'un des plus gros problèmes est d'ailleurs que les Chromebook ne sont pas recyclés. Seul un tiers de ces appareils ChromeOS est réellement décomposé et recyclé, le reste finissant apparemment dans les décharges en tant que déchets électroniques. Pour cette raison, le PIRG souhaite également que Google collabore avec les fabricants de Chromebook pour concevoir du matériel interchangeable de meilleure qualité et plus compatible, afin qu'ils durent plus longtemps et qu'ils puissent être réparés s'ils ne le sont pas.Google fait de nombreuses déclarations sur les avantages environnementaux des Chromebook. « Les appareils ChromeOS fabriqués par nos partenaires consomment jusqu'à 46 % d'énergie en moins que des appareils comparables et sont conçus dans un souci de durabilité, de leur coque durable à leur verre résistant aux rayures », a déclaré Google. L'entreprise a ajouté que "le passage de 1 000 appareils à ChromeOS peut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90 %". Mais Elizabeth Chamberlain, directrice du développement durable chez iFixit, conteste ces affirmations et affirme que Google cherche à détourner l'attention du vrai problème.Elle a déclaré que l'accent mis par Google sur la consommation d'énergie n'est pas la bonne mesure. « La grande majorité de l'impact environnemental d'un ordinateur portable se produit lors de sa fabrication. Conserver nos appareils plus longtemps est le choix le plus durable que nous puissions faire en matière d'électronique », a-t-elle déclaré. Selon le PIRG, la fabrication d'un ordinateur portable moyen libère environ 263 kg de CO2, ce qui représente 77 % de l'impact carbone total de l'appareil au cours de sa durée de vie. Ainsi, les 31 millions de Chromebook vendus en 2020 représentent environ 8,9 millions de tonnes d'émissions de CO2e.« Une plus grande efficacité énergétique est bien sûr une bonne chose, mais nous ne pouvons pas continuer à acheter de nouveaux appareils tout le temps. Nous ne pouvons pas continuer à produire autant d'ordinateurs portables, de téléphones et d'appareils jetables. Ils doivent être conçus pour durer », a déclaré Lucas Gutterman, qui dirige la campagne "Designed to Last" du PIRG, lors d'un entretien téléphonique avec The Register. Google cesse de fournir des mises à jour logicielles automatiques aux Chromebook au bout de cinq à huit ans. La durée du support varie selon le modèle, mais Gutterman a déclaré que la réalité était bien moindre.« Nous avons constaté que les écoles prévoient vraiment de remplacer les Chromebook plus tôt, généralement quatre à cinq ans - cela dépend de l'école - pour toutes les raisons que nous avons énumérées dans le rapport. Le fait est que nous ne pouvons pas utiliser la technologie à ce rythme. Google n'est pas le seul responsable de la rotation rapide de l'ensemble du secteur, mais s'il veut être le fournisseur de centaines de millions d'ordinateurs portables pour les étudiants, il doit faire les choses correctement », a déclaré Gutterman. Il note que le rapport ne couvre pas les appareils d'Apple ou de Microsoft, qui sont également présents dans les écoles.« Nous examinons les décisions spécifiques que Google a prises et qui font que les appareils ne durent pas aussi longtemps qu'ils le pourraient. Nous pensons que Google devrait étendre l'expiration de la mise à jour automatique à 10 ans après la date de lancement. Il n'y a aucune raison de jeter un PC qui fonctionne encore parce qu'il a dépassé une certaine date », a-t-il déclaré. Interrogé sur la façon dont les partenaires de Google pour le matériel Chromebook pouvaient faire mieux, il a déclaré que les fabricants prenaient beaucoup de décisions qui affectaient la réparabilité des appareils, et a insisté sur le fait que Google devait prendre les devants.« Nous demandons à Google d'utiliser son leadership parmi les équipementiers pour concevoir des appareils durables, d'apporter certains des changements que nous avons énumérés, les rendre plus faciles à réparer en produisant des pièces de rechange que les gens peuvent acheter à des prix raisonnables, et concevoir les appareils en tenant compte de la modularité et de la réparation », a-t-il déclaré.Source : rapport de l'US PIRG Quel est votre avis sur le sujet ?