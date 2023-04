Intel connaît la plus grosse perte trimestrielle de son histoire mais annonce que les marges se rétabliront au second semestre 2023

Intel annonce que les marges se rétabliront au second semestre 2023, les actions augmentent

Réunions en chine

Au premier trimestre, Intel a enregistré une perte nette de 2,8 milliards de dollars, soit 66 cents par action, contre un bénéfice net de 8,1 milliards de dollars, soit 1,98 dollar par action, l'année dernière. Si l'on exclut l'impact de la restructuration des stocks, d'une modification récente des options d'achat d'actions des employés et d'autres charges liées aux acquisitions, Intel a déclaré avoir perdu 4 cents par action, ce qui représente une perte moins importante que celle attendue par les analystes. Le chiffre d'affaires est tombé à 11,7 milliards de dollars, contre 18,4 milliards de dollars il y a un an.Il s'agit du cinquième trimestre consécutif de baisse des ventes pour le géant des semi-conducteurs et du deuxième trimestre consécutif de pertes. C'est aussi la plus grosse perte trimestrielle d'Intel de tous les temps, battant le quatrième trimestre de 2017, où il avait perdu 687 millions de dollars. Intel espère que d'ici 2026, il pourra fabriquer des puces aussi avancées que celles fabriquées par TSMC à Taïwan, et qu'il pourra rivaliser pour les travaux personnalisés comme les puces de la série A d'Apple dans les iPhones. Intel a déclaré jeudi qu'elle était toujours en bonne voie pour atteindre cet objectif.Le groupe Client Computing d'Intel, qui comprend les puces qui alimentent la majorité des ordinateurs de bureau et portables sous Windows, a enregistré un chiffre d'affaires de 5,8 milliards de dollars, soit une baisse de 38 % sur une base annuelle. La division des puces pour serveurs d'Intel, qui fait partie du segment des centres de données et de l'intelligence artificielle, a connu une baisse encore plus importante, de 39 %, pour atteindre 3,7 milliards de dollars. Sa plus petite ligne d'activité complète, Network and Edge, a affiché un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars, en baisse de 30 % par rapport à la même période de l'année dernière. L'un des points positifs est Mobileye, qui est entrée en bourse l'année dernière mais qui est toujours contrôlée par Intel. Mobileye fabrique des systèmes et des logiciels pour les voitures autonomes et a enregistré une croissance de 16 % de son chiffre d'affaires, qui s'élève à 458 millions de dollars.Le fabricant de puces Intel Corp a déclaré que la baisse de ses marges brutes s'améliorerait au second semestre, un signe encourageant dans une économie difficile qui a fait grimper l'action de 4 % dans les échanges après les heures de bureau. Le directeur général Pat Gelsinger a déclaré qu'il voyait des signes de stabilité dans le marché des PC, sur lequel Intel a bâti sa réputation.Gelsinger a déclaré qu'il voyait « des signes avant-coureurs, une stabilité croissante sur le marché des PC, les stocks s'étant stabilisés », et qu'il s'attendait à ce que la société maintienne sa position dans le secteur des centres de traitement de l'information. Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, l'entreprise a prévu que les marges brutes ajustées dépasseraient 40 % au second semestre, après avoir atteint des niveaux historiquement bas au premier semestre. Cela a suffi à dissiper les inquiétudes concernant la rentabilité actuelle.La chute d'environ 30 % des livraisons mondiales de PC au premier trimestre a fait naître chez certains experts de l'industrie des puces l'espoir que l'accumulation de stocks s'est résorbée, ouvrant la voie à de nouvelles commandes. « Les chiffres suggèrent qu'Intel a atteint le niveau le plus bas possible, de sorte que les prochains trimestres dépendent fortement des achats de technologie des entreprises. Nous pensons que les dépenses technologiques augmenteront lentement », a déclaré Glenn O'Donnell, directeur de recherche chez Forrester.Intel a également accéléré la livraison de sa puce la plus puissante pour les centres de données, connue sous le nom de code Sapphire Rapids, qui avait été retardée de plus d'un an. Ce retard a permis à son rival Advanced Micro Devices (AMD.O) et aux fabricants de processeurs de serveurs basés sur la technologie ARM, tels qu'Ampere Computing, de lui prendre des parts de marché.La société a prévu une fourchette de revenus pour le deuxième trimestre avec un point médian de 12 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation consensuelle des analystes de 11,75 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. Intel, qui a du mal à gagner de l'argent, a prévu des pertes ajustées de 4 cents par action pour le deuxième trimestre, ce qui est pire que le bénéfice de 1 cent par action que les analystes avaient estimé, selon les données de Refinitiv.Soulignant la chute de la rentabilité d'Intel ces dernières années, sa marge brute non ajustée du premier trimestre est tombée à 34,2 %, soit près de la moitié de son record de plusieurs décennies de plus de 67 % en 2010. L'entreprise prévoit une nouvelle baisse de la marge brute non ajustée à 33,2 % pour le deuxième trimestre. « Bien que nous comprenions que les investisseurs puissent être déçus par les perspectives de marge brute du deuxième trimestre 2023, nous sommes convaincus que la marge brute d'Intel se redressera au deuxième moité de 2023, à mesure que le fardeau de la sous-utilisation des usines et des coûts de démarrage des nouveaux produits diminuera », a déclaré Kinngai Chan, analyste chez Summit Insights Group.Gelsinger a déclaré qu'il a discuté de l'effort d'Intel de 5,4 milliards de dollars pour acquérir Tower Semiconductor (TSEM.TA) avec des représentants du gouvernement chinois lors d'une récente visite à Pékin. Intel attend toujours l'approbation des autorités chinoises pour conclure l'opération.« C'était un sujet de discussion lors des nombreuses réunions que j'ai eues là-bas. Nous n'avons pas de vision claire de la date à laquelle cela pourrait se produire, mais nous continuons à travailler dur pour obtenir l'approbation de l'acquisition », a déclaré Gelsinger. Il a ajouté que le marché chinois, l'un des plus importants pour Intel, semblait prendre de l'élan et que les clients manifestaient « un soutien et un enthousiasme solides ». Bien que des risques géopolitiques subsistent, il a déclaré que « la communauté des affaires est un pont entre les États-Unis et la Chine que nous pensons être positif ».Depuis que la Chine a levé ses mesures contre la pandémie de grippe aviaire, les PDG américains de grandes entreprises technologiques se sont rendus dans le pays. Le chiffre d'affaires du premier trimestre (11,72 milliards de dollars) a légèrement dépassé les estimations (11,04 milliards de dollars). Intel a déclaré des pertes ajustées de 4 cents par action, supérieures aux attentes des analystes qui tablaient sur une perte ajustée de 15 cents par action.Source : INTEL Quel est votre avis sur le sujet ?