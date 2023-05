Les disques durs sont l'un des systèmes de stockage les plus utilisés au monde, mais aussi l'un des plus critiqués. L'inconvénient est que les disques durs peuvent être gourmands en énergie, générer du bruit, produire de la chaleur et ne pas fonctionner aussi rapidement que les disques SSD. En outre, les disques durs sont en effet des appareils mécaniques et avec le temps, les appareils mécaniques s'usent. Et il semblerait que les disques durs s'usent trop rapidement. Plusieurs études ont fait ce constat ces dernières années, notamment la société californienne Backblaze qui publie régulièrement des informations sur la fiabilité de ses milliers d'unités de stockage.Une partie du nouveau rapport de statistiques du premier trimestre 2023 de l'entreprise sur les disques durs porte sur les taux de défaillance des disques durs pendant leur durée de vie. Backblaze dit avoir analysé 17 155 disques durs défaillants couvrant 72 modèles différents. L'analyse n'a pas pris en compte les disques d'amorçage défaillants, les disques qui n'avaient pas de données SMART brutes ou les disques dont les données étaient hors limites. L'entreprise a enregistré la date de défaillance, le modèle, le numéro de série, la capacité, la défaillance et la valeur brute SMART de chaque disque. Les résultats obtenus sont plus ou moins intéressants.Backblaze a constaté que la durée moyenne de défaillance des disques durs était de 22 360 heures, soit 932 jours, ou un peu plus de deux ans et six mois. La société a ajouté que si ses examens se limitaient aux modèles de disques durs qui ne sont plus opérationnels dans ses centres de données, il y aurait 35 modèles comprenant 3 379 disques avec une durée de vie moyenne légèrement plus longue : deux ans et sept mois. Backblaze a décidé d'examiner les taux de défaillance des disques durs de cette manière après que le fournisseur de services de récupération de données Secure Data Recovery a publié une étude en mars sur le même sujet.Dans le cadre de son étude, Secure Data Recovery a constaté que sur les 2 007 disques durs défaillants analysés, l'âge moyen de la défaillance était de 1 051 jours, soit deux ans et dix mois. Backblaze a estimé que ce chiffre était trop bas, mais son propre examen a révélé que l'âge de la défaillance était encore plus bas. « Lorsque nous avons vu pour la première fois les conclusions de Secure Data Recovery, nous avons pensé que 2 ans et 10 mois étaient trop bas. Nous avons été surpris par ce que nos données nous ont appris, mais un peu de mathématiques n'ont jamais fait de mal à personne », peut-on lire dans un billet de blogue de Backblaze.Lors de l'examen de l'âge moyen de la défaillance du disque par modèle, Backblaze a réduit le nombre de modèles à 30, en éliminant les disques ayant moins de 50 défaillances. Le disque Seagate ST12000NM0007 de 12 To se distingue par ses 2 023 défaillances, survenues alors que chaque disque était âgé en moyenne de 1 an et 6 mois. Le seul modèle ayant connu plus de défaillances est le Seagate ST400DM000 de 4 To. Backblaze a enregistré 5 249 défaillances, et les disques étaient âgés en moyenne de 3 ans et 3 mois au moment de la défaillance. L'entreprise a ensuite réparti les disques durs en fonction de la capacité pour d'autres observations.Backblaze a constaté que les disques de petite capacité (entre 1 et 4 To) duraient plus longtemps que les disques de capacité supérieure (12 To et plus). L'entreprise a toutefois ajouté une mise en garde : Backblaze n'a pas de disques durs de 1 To, 1,5 To, 2 To, 3 To ou 5 To en fonctionnement dans l'ensemble de données, alors que les disques de plus grande taille sont toujours utilisés. « En d'autres termes, au fur et à mesure que ces disques plus grands continueront à tomber en panne au cours des mois et des années à venir, ils pourraient augmenter ou diminuer l'âge moyen de défaillance de ce modèle de disque », a expliqué Backblaze.Le tableau suivant présente les taux de défaillance annualisés (AFR) de 236 893 disques durs répartis sur 30 modèles et sur une période de près de 10 ans. Le tableau n'inclut pas les disques durs "utilisés uniquement à des fins de test" ou dont Backblaze possédait moins de 60 unités. Dans l'ensemble, l'AFR moyen était de 1,4 %. Le disque dur avec l'AFR le plus bas (0,28 %) et au moins 2,2 millions de jours de fonctionnement est le disque 16 To WUH721816ALE6L4 de Western Digital (Backblaze en possède 14 098 unités). Le modèle ayant le meilleur AFR (2,57 %) et au moins 2,2 millions de jours d'utilisation est le disque 4 To ST4000DM000 de Seagate.Il convient toutefois de noter que ce modèle est celui qui compte le plus grand nombre de jours d'utilisation parmi tous les modèles figurant dans le tableau fourni par Backblaze. En février passé, Backblaze a déclaré que les disques durs Seagate présentaient généralement des taux de défaillance plus élevés dans l'environnement de Backblaze et qu'ils étaient également "moins chers", de sorte que "leurs taux de défaillance ne sont généralement pas assez élevés pour les rendre moins rentables au cours de leur durée de vie". On peut dire que pour nous, de nombreux modèles de disques Seagate sont tout aussi rentables que des disques plus coûteux.Source : Backblaze Quel est votre avis sur le sujet ?