Sightful est une startup d'IHM (interaction homme-machine) fondée par Tamir Berliner et Tomer Kahan, des vétérans d'Apple, de Microsoft et de Magic Leap et travaillant sur l'informatique spatiale. L'entreprise compte parmi ses investisseurs Corner Ventures, Aleph et bien d'autres. Son siège social se trouve à Tel-Aviv, en Israël, et elle possède des bureaux à Palo Alto, à Los Angeles, à Taïwan et à Singapour. Elle a dévoilé cette semaine son nouveau produit, le Spacetop, et se targue d'avoir inventé le tout premier ordinateur portable à réalité augmentée (RA) au monde. Cela a pour but d'éliminer les contraintes physiques des ordinateurs portables standard.« Le Spacetop exploite la réalité augmentée pour éliminer les contraintes physiques des ordinateurs portables standard. Le résultat est un produit unique en son genre qui permet aux utilisateurs d'emporter avec eux un espace de travail virtuel, privé et massif, conçu et personnalisé par l'utilisateur pour qu'il soit le plus créatif possible, où qu'il se trouve, le tout dans un format d'ordinateur portable familier », a déclaré l'entreprise. Le Spacetop est conçu spécialement pour le marché du travail à domicile ou en déplacement et tire pleinement parti de la réalité augmentée pour transformer le monde qui entoure les utilisateurs en un bureau à domicile portable.Il vous suffit de mettre les lunettes et un écran virtuel massif et incurvé apparaît devant vous, s'étendant au-dessus, au-dessous et sur les côtés. Vous pouvez épingler et redimensionner des applications en fenêtre : Gmail, YouTube, Word, Microsoft Teams. Spacetop est un appareil que vous pourriez utiliser lors d'un vol en avion (si vous ne craignez pas les regards bizarres), dans un salon d'affaires ou d'aéroport (idem), ou même pour travailler dans une salle de conférence où vous aimeriez avoir un écran plus grand. En effet, lorsque les lunettes sont allumées, un ensemble de minuscules écrans 1080P donne à vos yeux l'illusion d'un grand écran 2K.Lorsque l'utilisateur regarde autour de lui, les écrans suivent le logiciel qui crée un écran virtuel de 100 pouces. Les lunettes comprennent également deux petits haut-parleurs situés près des oreilles, mais pas au-dessus, comme les lunettes Bose Frame. En matière de spécifications, Spacetop utilise un Snapdragon 865 associé à un GPU Adreno 650, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui le place dans la même catégorie que certains téléphones déjà capables de piloter des lunettes de réalité augmentée. Il n'est cependant pas de la taille d'un smartphone, puisqu'il mesure 3,98 cm de haut, 25,4 cm de large et 8,8 pouces de profondeur, et 1,49 kg.« Grâce à une toile virtuelle de plus de 100 pouces, les utilisateurs du Spacetop conçoivent leur environnement de travail idéal - dégagé et organisé de la manière exacte qui les aide à se concentrer et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Libérés des contraintes des écrans de 13 à 16 pouces qui entraînent des onglets sans fin, des applications enfouies et des changements constants de fenêtres, les utilisateurs du Spacetop peuvent se concentrer, leurs applications clés étant visibles et accessibles à tout moment, le tout en superposition avec le monde réel, tout en restant présentes dans le monde réel », indique Sightful dans un communiqué de presse.Naturellement, le sans-fil (5G NR Sub-6, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1) est très présent. Vous disposez également d'une webcam 2560×1920, ce qui est légèrement mieux que ce que proposent d'autres ordinateurs portables, ainsi que d'un lecteur d'empreintes digitales. Il y a une paire de ports USB-C de 10 Gb/s avec des capacités DisplayPort 1.4, de sorte que vous pouvez connecter un écran externe. Le Spacetop possède une autre fonction inédite. Vous pouvez toucher le petit logo Spacetop (situé dans le coin supérieur gauche du clavier) pour faire disparaître l'interface utilisateur et revenir en "mode réalité" afin de prêter attention à un collègue.Mais le logo peut également changer, se transformant en un glyphe que les autres peuvent scanner avec leur téléphone pour partager des fichiers ou éventuellement pour rejoindre une session de tableau blanc collaboratif. Il y a tout de même une faiblesse majeure : l'autonomie de la batterie. Elle est d'un peu plus de cinq heures, ce qui est assez faible pour un ordinateur portable Arm et pour les ordinateurs portables en général. Le Spacetop se recharge à 85 % en moins de 2h. En outre, le son des haut-parleurs est faible et étouffé. Tamir Berliner, PDG de Sightful, a déclaré que le faible volume des haut-parleurs était destiné à préserver la vie privée.Le logiciel du Spacetop, construit sur le projet Android Open Source (AOSP), offre une interface unique avec des fenêtres contenant diverses applications et pages Web. Et bien que les images soient nettes et éclatantes, l'appareil est limité aux applications Web et n'a pas accès au Google Play Store ou à d'autres marchés d'applications. Cette restriction pourrait dissuader les acheteurs potentiels qui recherchent un éventail plus large de capacités logicielles. En outre, pour naviguer sur cet écran virtuel géant, il faut zoomer avec trois doigts sur le pavé tactile de la souris et tourner la tête pour voir différentes sections en raison du champ de vision limité.Pour l'instant, le Spacetop de Sightful n'est disponible à l'achat que pour 1 000 utilisateurs précoces par le biais d'un programme basé sur une application. Une fois la demande approuvée, les clients peuvent acheter le Spacetop pour 2 000 dollars. Malgré son concept innovant, les personnes que l'entreprise a invitées pour tester le matériel affirment que le Spacetop est confronté à des problèmes de stabilité et à des plantages lors des démonstrations. Le Spacetop sera présenté à la conférence AWE (Augmented World Expo) pour les amateurs de réalité étendue (Extended Reality - XR) à Santa Clara, en Californie, à partir du 31 mai.Par ailleurs, le Spacetop arrive à un moment où les matériels de réalité augmentée destinés aux professionnels rencontrent peu de succès. Google a annoncé le mois dernier avoir cessé de vendre ses lunettes intelligentes Glass Enterprise Edition et a ajouté que le support du logiciel prendra fin le 15 septembre. Cette décision marque la fin de l'une des premières gammes de lunettes intelligentes d'une grande entreprise technologique, qui reste l'une des plus reconnues. La société n'a pas évoqué les raisons soutenant cette décision, mais les spéculations vont bon train sur le sujet, notamment la très faible demande des gadgets.C'est en réalité la deuxième fois que le projet s'avère un flop, après qu'il a échoué une première fois en tant que produit grand public (Google Glass) avant de devenir un outil destiné aux entreprises. « Merci pour plus d'une décennie d'innovation et de partenariat. À compter du 15 mars 2023, nous ne vendrons plus Glass Enterprise Edition. Nous continuerons à fournir une assistance aux appareils Glass Enterprise Edition jusqu'au 15 septembre 2023 », indique une mise à jour de la FAQ sur Glass Enterprise Edition publiée par Google. L'entreprise est en pleine restructuration et a licencié au moins 12 000 employés dans le but de réduire les coûts.Le recul de Google intervient alors que ses rivaux, dont Meta et Apple, investissent massivement dans des technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle qui pourraient déboucher sur des dispositifs beaucoup plus sophistiqués que les Glass. Meta a mis sur le marché des lunettes intelligentes "Ray-Ban" dotées de caméras, mais pas d'écran, et le PDG Mark Zuckerberg a parlé publiquement d'une forme finale de type Google Glass pour la ligne de produits. Apple prépare un casque de réalité virtuelle capable d'utiliser les vidéos des caméras orientées vers l'extérieur pour afficher le monde extérieur, à la manière d'une lentille transparente.Microsoft possède ses propres lunettes de réalité augmentée pour les entreprises, HoloLens, mais l'entreprise aurait licencié une partie de l'équipe qui travaillait dessus au début de l'année, et le créateur de l'appareil, Alex Kipman, a quitté l'entreprise en 2022. En outre, l'utilisation la plus importante de la technologie HoloLens dans le monde est le projet de l'armée américaine qui vise à déployer des milliers d'appareils HoloLens pour équiper ses soldats. Mais le projet a connu des retards et a vu son financement supprimé par le Congrès après l'échec des tests d'acceptation par les utilisateurs, des soldats étant tombés physiquement malades en l'utilisant.Enfin, Sightful lance le Spacetop à un moment où de nombreuses entreprises technologiques et de nombreux consommateurs resserrent les cordons de leur bourse. Il faudra un peu de temps avec le nouveau casque pour savoir si l'investissement est justifié. Le Spacetop pourrait être un produit absolument nouveau, susceptible de changer la donne et de réécrire le marché, ou bien une autre entreprise coûteuse qui se heurte au statu quo existant sur le marché de la réalité virtuelle/augmentée. Nous verrons bien.Source : communiqué de presse de Sightful Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'ordinateur portable Spacetop ?Que pensez-vous des spécifications techniques du Spacetop ?Pensez-vous qu'il s'agit d'un matériel innovant comme le présente l'entreprise ?Selon vous, le Spacetop va-t-il connaître un succès ou faire un flop comme les Google Glass ? Pourquoi ?