L'écran bleu sur l'écran tactile intégré



Bonjour,



Pour information j'ai le même problème survenu le 8/05 et il semble que nous soyons nombreux dans ce cas.

Mon imprimante est sous garantie et après avoir passé plus de 2heures hier avec l'assistance HP (reset électrique impossible) , aucune solution n'a été trouvé. Cela serait dû à une mise à jour lancée automatiquement et qui a échouée bloquant ainsi le micro logiciel de l'imprimante. HP me dite que le sujet est à l'étude par leurs services technique mais ne peuvent s'engager sur le délai de réponse .. Je ne vois pas comment ils vont procéder à une nouvelle MAJ sachant que l'imprimante ne démarre plus..



Même si un échange était validé (et quand ??) , il faut compter environ 14 J pour l'expédition... Dans mon cas, j'ai retourné l'imprimante HS au distributeur (Amazon) qui a, lui 14 J calendaire max, pour prendre une décision (réparer, échanger ou rembourser). Autant dire que je demanderai le remboursement et bye bye HP.

Le même problème en Belgique s'est produit le 05-10-2023.



HP n'a pas de solution pour le moment. Le menu de service masqué ne s'affiche pas et l'imprimante ne démarre plus. Juste un écran bleu...



Je ne sais pas comment vous pousseriez un nouveau firmware sur un appareil bloqué...



Salut, j'ai un HP Officejet pro 9022e qui a parfaitement fonctionné. J'ai maintenant l'erreur 83C0000B et un écran bleu. Je comprends sur la base des discussions que je ne suis pas la seule personne avec ce problème. Pouvez-vous me dire comment je peux réinitialiser l'imprimante aux paramètres d'usine? Merci

Comment mettre à jour le firmware de son imprimante HP ?

Plus tôt ce mois-ci, nous avons indiqué qu'une marque d'ordinateurs bien connue a désactivé les imprimantes de clients utilisant des cartouches d'encre de sociétés concurrentes. Hewlett-Packard, ou HP, a provoqué la colère des utilisateurs après avoir publié une récente mise à jour du micrologiciel qui empêche les clients d'utiliser des cartouches d'encre non HP moins chères dans ses imprimantes.Les appareils des clients ont été mis à jour à distance conformément aux nouvelles conditions, ce qui signifie que leurs imprimantes ne fonctionneront que si elles sont équipées de cartouches d'encre approuvées. La mise à jour empêche aux clients d'utiliser d'autres cartouches que celles équipées d'une puce HP, souvent plus chères. Si le client essaie d'utiliser une cartouche d'encre non HP, l'imprimante refusera d'imprimer.Les imprimantes HP affichaient auparavant un avertissement lorsqu'une cartouche d'encre « tierce » était insérée, mais désormais, les imprimantes refusent tout simplement d'imprimer.La société a déclaré avoir publié la mise à jour pour réduire le risque d'attaques de logiciels malveillants, affirmant que « les cartouches tierces qui utilisent des puces ou des circuits non HP peuvent présenter des risques pour les performances matérielles, la qualité d'impression et la sécurité ». Elle a également déclaré qu'elle s'appuyait sur des mises à jour régulières pour améliorer ses services, comme l'introduction d'alertes pour certains clients leur indiquant lorsque leur encre est faible.Cependant, selon le site Web de HP, la société bloque également l'utilisation de cartouches concurrentes afin de « maintenir l'intégrité de nos systèmes d'impression et protéger notre propriété intellectuelle ».Les clients se sont également plaint de l'apparition d'un écran bleu. HP assure qu'il affecte un « nombre limité » de ses clients, que ses équipes travaillent « avec diligence pour résoudre l’erreur d’écran bleu qui affecte un nombre limité d’imprimantes HP OfficeJet Pro 9020e » et recommande aux clients touchés de contacter son équipe de support client pour obtenir de l'aide.Les imprimantes concernées incluent les modèles HP OfficeJet 902x, y compris HP OfficeJet Pro 9022e, HP OfficeJet Pro 9025e, HP OfficeJet Pro 9020e All-in-One, HP OfficeJet Pro 9025e All-in-One PrinterLes clients concernés signalent que leurs appareils affichent des écrans bleus avec des erreurs "83C0000B" sur l'écran tactile intégré.Depuis que les problèmes sont apparus, plusieurs fils de discussion ont été lancés par des personnes des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Australie, de Pologne, de Nouvelle-Zélande et de France qui avaient leurs imprimantes maçonnées, certaines avec plus d'une douzaine de pages de rapports.Par exemple, nous pouvons évoquer ce client HP qui a ouvert une discussion de la sorte :Et les commentaires parlant des écrans bleu se sont multipliés. Nous avons par exemple cet utilisateur en Belgique qui ditEt un autre de déclarer :« J'ai parlé au service client HP et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de solution pour résoudre ce problème de micrologiciel pour le moment », a ajouté un autre.Un autre a estimé que le seul moyen de résoudre le problème était d'envoyer l'imprimante pour réparation à HP et que « le micrologiciel ne se charge même pas partiellement, il plante instantanément... HP a bloqué à distance nos appareils ! Certains utilisateurs ont dit qu’HP leur enverrait un remplacement ».Étant donné que la mise à jour boguée semble s'installer automatiquement sur les imprimantes connectées à Internet, il est conseillé aux clients HP de désactiver la connexion Internet de leurs appareils et d'attendre une mise à jour du micrologiciel pour résoudre le problème de blocage.Il existe plusieurs méthodes pour mettre à jour le firmware d’une imprimante HP, en fonction du modèle et de l’état de l’imprimante. HP recommande de vérifier régulièrement la disponibilité des mises à jour du firmware pour bénéficier des améliorations, des mises à jour d’applications ou des corrections de problèmes.Avant de procéder à la mise à jour du firmware, il faut s’assurer que les solutions utilisées avec l’imprimante HP sont compatibles avec la nouvelle version du firmware et que l’on dispose d’une connexion réseau ou d’une clé USB et d’un accès à Internet. Il faut également vérifier que l’on dispose des privilèges d’administrateur ou d’un code d’accès pour effectuer les étapes suivantes.Cette méthode consiste à utiliser une clé USB contenant le fichier du firmware téléchargé depuis le site web d’HP et à l’insérer dans le port USB de l’imprimante. Ensuite, il faut accéder au menu Maintenance sur le panneau de commande de l’imprimante et sélectionner l’option Mise à jour du firmware. L’imprimante va alors détecter le fichier du firmware sur la clé USB et lancer la mise à jour.Cette méthode consiste à utiliser un ordinateur connecté au même réseau que l’imprimante et à accéder au serveur Web intégré (EWS) de l’imprimante en tapant son adresse IP dans un navigateur web. Ensuite, il faut se rendre dans la section Système, puis Mise à jour du firmware et cliquer sur Choisir un fichier pour sélectionner le fichier du firmware téléchargé depuis le site web d’HP. Il faut ensuite cliquer sur Mettre à jour pour lancer la mise à jour.Cette méthode s’applique aux imprimantes qui sont dans un état d’erreur, par exemple si elles affichent un écran bleu avec un code d’erreur. Il faut alors utiliser une clé USB contenant le fichier du firmware téléchargé depuis le site web d’HP et l’insérer dans le port USB de l’imprimante. Ensuite, il faut redémarrer l’imprimante en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt tout en maintenant enfoncé le bouton Retour jusqu’à ce que le menu Preboot apparaisse sur l’écran tactile de l’imprimante. Il faut alors naviguer dans le menu Preboot jusqu’à trouver l’option Mise à jour du firmware et la sélectionner. L’imprimante va alors détecter le fichier du firmware sur la clé USB et lancer la mise à jour.Cette méthode permet de mettre à jour plusieurs imprimantes HP en même temps en utilisant le logiciel Web Jetadmin, qui est un outil de gestion centralisée des périphériques HP. Il faut installer Web Jetadmin sur un ordinateur connecté au même réseau que les imprimantes et télécharger les fichiers du firmware depuis le site web d’HP. Ensuite, il faut ouvrir Web Jetadmin et se rendre dans la section Outils, puis Mise à jour du micrologiciel. Il faut alors sélectionner les imprimantes que l’on souhaite mettre à jour et choisir les fichiers du firmware correspondants. Il faut ensuite cliquer sur Mettre à jour pour lancer la mise à jourSources : HP ( 1 2 ), plaintes clients HP Avez-vous été affecté par la mise à jour du firmware défectueuse d’HP ?Quelle méthode avez-vous utilisé ou utiliserez-vous pour mettre à jour le firmware de votre imprimante HP ?Quelle est votre opinion sur la politique d’HP concernant les cartouches d’encre non-HP ?Quelles sont les améliorations ou les fonctionnalités que vous aimeriez voir dans les prochaines mises à jour du firmware d’HP ?