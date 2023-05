Ordinateurs et écrans

Équipements d’imagerie

Téléphones mobiles

Modules et onduleurs photovoltaïques (PVMI)

Télévisions

Serveurs

la sélection des matériaux

la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la chaîne d’approvisionnement

la conception pour la circularité et la longévité du produit

la conservation de l’énergie

la gestion en fin de vie

la performance de l’entreprise

Les produits sont ensuite classés par un label or, argent ou bronze selon le nombre de critères optionnels auxquels ils répondent

Plainte de l'IITC

« Fonctionne uniquement avec l'encre HP d'origine »

« Exige... l'utilisation exclusive de cartouches d'encre HP d'origine pendant toute la durée de vie de l'imprimante ».

« Les cartouches utilisant une puce non HP peuvent ne pas fonctionner ou cesser de fonctionner ».

révoquer les enregistrements EPEAT de tous les appareils HP qui incluent Dynamic Security ou HP+; et confirmer publiquement que tout appareil qui inclut Dynamic Security, HP+, ou toute fonctionnalité ou fonctionnalité similaire qui empêche l'utilisation de cartouches ou de conteneurs remanufacturés non fabriqués par le fabricant, n'est pas éligible à l'enregistrement EPEAT.

Les mises à jour du firmware qui bloquent les cartouches tierces

Dynamic Security

HP+

Ce que réclament les plaignants

Les imprimantes HP ont reçu beaucoup de critiques pour des mises à jour de firmware invasives qui empêchent les clients d’utiliser de l’encre avec leurs imprimantes. HP encourage également les clients des imprimantes à s’inscrire à HP+, un programme basé sur le cloud qui comprend un essai gratuit d’abonnement à Hp Instant Ink et un firmware irréversible qui permet à HP de bloquer l’encre quand il le juge bon.HP+ est présentée comme étant une solution d'impression basée sur le cloud intégrée dans certaines imprimantes HP.Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT), pour sa part, est un outil d’évaluation environnementale des produits électroniques. Il permet aux acheteurs (gouvernements, institutions, consommateurs, etc.) d’évaluer, de comparer et de sélectionner des produits électroniques en fonction de leurs caractéristiques environnementales. EPEAT a été créé et est géré par le Conseil mondial de l’électronique (GEC), un programme de la Fondation internationale pour le développement durable (ISDF), une organisation à but non lucratif qui « imagine un monde où le commerce, les communautés et la nature se développent en harmonie ».EPEAT couvre actuellement les catégories de produits suivantes :Pour qu’un produit figure dans le registre EPEAT, il doit respecter des critères de performance environnementale qui portent sur :Mais International Imaging Technology Council (IITC) estime que HP s'en moque ouvertement.Avant d'aborder la plainte de l'IITC envoyée le 22 mai à Katherine Larocque, directrice principale de GEC, notons les enjeux évidents de l'IITC dans cette affaire. L'association commerciale à but non lucratif a été fondée en 2000 et affirme qu'elle représente « les remanufactureurs de cartouches de toner et à jet d'encre, les fournisseurs de composants et les collecteurs de cartouches en Amérique du Nord ». Ainsi, ses membres risquent de perdre beaucoup d'argent à cause de tactiques telles que Dynamic Security ou HP+. L'IITC a déjà déposé une plainte auprès du GEC à propos de HP en 2019 pour un micrologiciel bloquant l'encre non HP, mais il ne semble pas y avoir de résultats notables.Le groupe est biaisé sur ce sujet, mais sa plainte reflète encore de nombreux problèmes et préoccupations que les consommateurs et les recours collectifs ont détaillés concernant la position exclusive des imprimantes HP sur l'encre.HP Inc. (« HP ») s'est moqué du processus d'enregistrement EPEAT et fait du greenwashing pour ses produits en prétendant à tort la conformité à l'écolabel EPEAT. Le critère requis 4.9.2.1 de l'EPEAT exige « une documentation indiquant que le produit n'empêche pas l'utilisation de cartouches et de conteneurs non fabriqués par HP », cette affirmation est manifestement fausse. La vérité est révélée dans les commentaires négatifs des clients, la presse industrielle et les poursuites civiles décrivant tous comment HP bloque l'utilisation de cartouches non HP, mais aussi et surtout, sur les sites Web et la documentation des produits de HP, où pas moins de 86 appareils enregistrés auprès de l'EPEAT sont actuellement proposés pour vente sont accompagnés de mentions telles queCes déclarations et d'autres similaires concernant les appareils HP qui incluent les fonctions « Dynamic Security » et/ou « HP+ » sont en conflit direct avec le critère EPEAT 4.9.2.1. En conséquence, l'International Imaging Technology Council ("Int'l ITC") demande respectueusement au Global Electronics Counsel ("GEC") de :Les écolabels existent pour « aider les consommateurs et les acheteurs institutionnels à identifier rapidement et facilement les produits qui répondent à des critères de performance environnementale spécifiques et sont donc considérés comme "écologiquement préférables" ». Cet objectif n'est atteint que lorsque l'organisme de gestion assure le strict respect de ses exigences et tient responsable fabricants qui ne s'y conforment pas. Les actions de HP nécessitent une enquête et, dans la mesure où les violations sont confirmées, une réponse énergique et publique du GEC pour dissuader les comportements trompeurs similaires d'autres fabricants.Pour qu'une imprimante fasse partie du registre EPEAT, elle est censée se conformer aux critères de catégorie d'équipement d'imagerie EPEAT, qui sont basés sur la norme IEEE 1680.2-2012 pour l'évaluation environnementale des équipements d'imagerie. L'IITC est suspendu à la section 4.9.2.1, qui exige que les produits enregistrés n'empêchent pas l'utilisation de cartouches et de contenants non fabriqués par des fabricants et que les fournisseurs fournissent une documentation montrant que l'appareil n'est pas « conçu pour empêcher l'utilisation de une cartouche non fabriquée ou un contenant non fabriqué ».Eh bien, comme l'IITC et les consommateurs qui se sont plaint ces dernières semaines vous le diront, cela ressemble énormément à ce que HP fait avec ses imprimantes Dynamic Security.En approfondissant, la plainte de l'IITC affirme « qu'au cours des 8 dernières semaines seulement, HP a publié 4 mises à jour de micrologiciels qui tuent ciblant des dizaines d'imprimantes à jet d'encre enregistrées à l'EPEAT ». « Au moins une de ces mises à jour récentes ciblait spécifiquement un seul producteur de cartouches remanufacturées sans avoir d'impact sur les cartouches tierces non remanufacturées utilisant des puces non HP fonctionnellement identiques », indique la plainte.Le groupe commercial a également affirmé qu'au moins 26 « mises à jour de micrologiciels tueuses » se sont produites sur des imprimantes laser HP enregistrées à l'EPEAT depuis octobre 2020.La plainte fait valoir que le message d'erreur que les utilisateurs voient*: « Les cartouches indiquées ont été bloquées par le micrologiciel de l'imprimante car elles contiennent des puces non HP. Cette imprimante est conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches neuves ou réutilisées dotées d'une puce HP neuve ou réutilisée. Remplacez les cartouches indiquées pour continuer l'impression ». Cela va à l'encontre des exigences EPEAT, pourtant HP commercialise des dizaines d'imprimantes Dynamic Security avec écolabels EPEAT.La plainte de l'IITC met en évidence de nombreux endroits où HP revendique l'enregistrement EPEAT tout en contredisant apparemment les termes du registre.Par exemple, l'IITC a partagé une documentation EPEAT indiquant que « les imprimantes HP ne sont pas conçues pour empêcher l'utilisation de cartouches et de conteneurs non fabriqués par HP ». Pendant ce temps, le site Web de HP sur la sécurité dynamique indique que « les imprimantes équipées de la sécurité dynamique sont destinées à fonctionner uniquement avec des cartouches dotées de puces ou de circuits électroniques HP neufs ou réutilisés. Les imprimantes utilisent les mesures de sécurité dynamiques pour bloquer les cartouches utilisant des puces non HP ou des circuits électroniques modifiés ou non HP ».« Peut-être est-ce la position de HP qui estime que 4.9.2.1 lui permet de bloquer toute cartouche non-fabricant qui n'utilise pas de puce HP. Indépendamment du fait que HP invoque des "problèmes de sécurité" ou une autre excuse, 4.9.2.1 n'offre pas une telle marge de manœuvre; le libellé du 4.9.2.1 est sans équivoque et sans réserve », indique la plainte de l'IITC.Les imprimantes Dynamic Security reçoivent des mises à jour périodiques du micrologiciel qui, selon HP, « peuvent améliorer, améliorer ou étendre les fonctionnalités et les fonctionnalités de l'imprimante, protéger contre les menaces de sécurité et servir à d'autres fins », mais également « bloquer les cartouches utilisant une puce non HP ou modifiée ou non- Les circuits HP fonctionnent dans l'imprimante, y compris les cartouches qui fonctionnent aujourd'hui ». Parfois, ces cartouches sont pleines à plus de 90 %, selon l'IITC, qui ne voit pas d'où vient la « sécurité » dans « Dynamic Security » :« La vérité est que Dynamic Security n'a rien à voir avec la sécurité et tout à voir avec les consommateurs frustrants qui choisissent des cartouches non HP dans le but d'améliorer les ventes de cartouches HP authentiques ».La plainte vise également le programme HP+, que HP décrit comme un « système HP intégré qui nécessite une connexion Internet et ne fonctionne qu'avec des cartouches d'encre ou de toner HP d'origine » et offre aux clients des avantages tels qu'un essai HP Instant Ink de six mois et un « cloud connecté qui détecte et corrige automatiquement les problèmes de connectivité ».Mais c'est sur la partie « ne fonctionne qu'avec les cartouches d'encre ou de toner HP d'origine » que la plainte insiste.« [HP+] enferme les consommateurs dans l'utilisation exclusive des cartouches HP pendant toute la durée de vie de l'imprimante, et empêche ainsi l'utilisation de cartouches non fabriquées », indique la plainte de l'IITC. La plainte prétend également avoir confirmé auprès du support technique HP que HP+ ne peut pas être désactivé. « La position de HP semble être que 4.9.2.1 inclut une faille qui permet à HP de bloquer à jamais toutes les cartouches non-fabriquée par HP si un utilisateur final active HP+, mais 4.9.2.1 n'offre pas une telle marge de manœuvre », indique la plainte.L’IITC demande au GEC de prendre des mesures immédiates pour retirer les imprimantes HP concernées du registre EPEAT et pour informer les acheteurs potentiels des pratiques trompeuses d’HP.« Nous demandons instamment au GEC d’agir rapidement pour protéger la crédibilité du registre EPEAT », écrit le groupe. « Nous demandons également au GEC d’informer tous les acheteurs publics et privés qui ont acheté ces produits sous le faux prétexte qu’ils étaient conformes aux critères EPEAT ».Le groupe demande également au GEC de vérifier si d’autres fabricants utilisent des tactiques similaires pour bloquer les cartouches non fabriquées par le fabricant.Sources : plainte Que pensez-vous des pratiques d’HP concernant les cartouches d’encre?Avez-vous déjà eu des problèmes avec les imprimantes HP à sécurité dynamique ou HP+?Quels sont les critères que vous utilisez pour choisir une imprimante respectueuse de l’environnement?Quelles sont vos sources d’information sur les questions environnementales liées aux produits électroniques?Quelles actions prenez-vous pour réduire votre empreinte carbone liée à l’utilisation d’imprimantes?