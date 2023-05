L'IA sur les lèvres de son PDG

Les actions de l'organisation ont bondi d'un chiffre stupéfiant de 25% la semaine dernière et cela s'est encore accompagné d'un autre 5% hier. La nouvelle survient alors que la société prévoyait une énorme demande pour les progrès réalisés dans le monde de l'IA.En comparaison, le prochain plus grand fabricant de puces au monde (Taiwan Semiconductor Manufacturing) est valorisé à environ 14 437 milliards de dollars taiwanais (environ 471 milliards de dollars).Malgré la valorisation astronomique, les analystes estiment que le secteur des puces d’IA de NVIDIA a encore une marge de croissance, car la technologie d’IA générative en est encore à ses débuts, avec une adoption plus large attendue dans les années à venir. « Si la valorisation de l’entreprise semble élevée pour le moment, nous pensons que NVIDIA a la puissance de feu nécessaire en termes de bénéfices, car l’adoption de son GPU d’IA n’en est qu’à ses débuts », a déclaré Kinngai Chan, analyste senior chez Summit Insights Group. « Nous considérons NVIDIA comme la société la plus importante de la planète à une époque qui évolue rapidement vers une époque qui sera accentuée par de plus grandes capacités d'IA », a déclaré Angelo Zino, analyste chez CFRA Research.Dirigée par Jensen Huang, NVIDIA, une référence dans les puces de jeux vidéo, s’est orientée vers le marché des centres de données au cours des dernières années. L’activité de l’entreprise s’est rapidement développée pendant la pandémie, lorsque le jeu a décollé, l’adoption du cloud a augmenté et les passionnés de crypto se sont tournés vers ses puces pour miner des jetons.Les paris de Huang sur l’IA devraient alimenter la croissance dans les prochains mois.Outre NVIDIA, d'autres grands noms d'entreprises faisant partie de la liste comprenaient Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon etc. Tous valent plus de 1 000 milliards de dollars. Tesla et Meta (Facebook) n'en font plus partie.Le dernier rapport trimestriel sur les résultats de NVIDIA a fait état de plus de 2 milliards de dollars de bénéfices en trois mois. Cette dernière poussée intervient après que les activités de NVIDIA ont explosé au début de la pandémie lors d'une pénurie de GPU alors qu'ils étaient en demande pour les jeux sur PC et l'extraction de crypto-monnaie avant que ces marchés ne reculent tout au long de 2022.L'automne dernier, le PDG Jensen Huang a déclaré qu'il avait construit trop de GPU de jeu et qu'il avait été contraint de les vendre moins cher. Cependant, au moment du prochain rapport de NVIDIA en février, avec ChatGPT partout dans l'actualité, les perspectives étaient plus prometteuses car Huang a mis en avant le potentiel de croissance du centre de données de NVIDIA, et le rapport le plus récent a montré un nouveau record de revenus du centre de données.Au cours du week-end, le discours d'ouverture de Computex 2023 de NVIDIA était plein d'annonces sur l'IA, y compris une démo de jeux utilisant son Avatar Cloud Engine (ACE) pour que les jeux prennent en charge le langage naturel à la fois pour les entrées et les réponses et un nouveau supercalculateur DGX GH200 construit autour de son dernier Grace Hopper Superchip qui est collectivement capable d'un exaflop de performances d'IA.Pour mémoire, le milliard d’instructions par seconde (gigaflops) a été dépassé en 1985 ; les 1000 milliards (téraflops) en 1997 ; le million de milliards en 2008. En 2016, le cap du pétaflops a été franchi par plus d’une centaine de machines de par le monde. L’exascale (exaflops), la capacité à effectuer un milliard de milliards de calculs chaque seconde, a été franchi par le système Frontier de l’Oak Ridge National Laboratory S'exprimant lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'université nationale de Taïwan, Jensen Huang a déclaré qu'ils ne pouvaient pas rêver d'une meilleure occasion pour avoir leurs diplômes. « L'année 1984 a été une année parfaite pour obtenir mon diplôme et je prédis qu'il en sera de même pour l'année 2023. En 2023, les diplômés entreront sur le marché du travail au moment même où l'IA aura réinventé l'informatique de A à Z. À tous égards, il s'agit de la renaissance de l'industrie informatique », a-t-il déclaré. Huang croit fermement aux potentiels de l'IA et prévient les entreprises et les personnes qui passeront à côté de cette révolution.« Les entreprises agiles tireront profit de l'IA et renforceront leur position. Les entreprises moins agiles périront. Si certains craignent que l'IA ne leur prenne leur emploi, les experts en IA, eux, le prendront », ajouté Huang. D'après lui, l'IA générative sera utilisée comme copilote pour améliorer les performances des travailleurs dans un large éventail d'industrie, tout en créant de nouveaux emplois qui n'ont jamais existé et en rendant certains autres obsolètes. Il affirme que c'est le moment d'innover afin d'éviter les impacts. Huang a demandé aux étudiants de créer rapidement quelque chose de nouveau à l'ère de l'IA, sous peine d'être laissés pour compte.« En 40 ans, nous avons créé le PC, Internet, le mobile, le cloud, et maintenant l'ère de l'IA. Qu'allez-vous créer ? Quoi qu'il en soit, courez-y comme nous l'avons fait. Courez, ne marchez pas. Soit vous courez pour trouver de la nourriture, soit vous courez pour ne pas devenir de la nourriture », a déclaré le PDG milliardaire. Ce n'est pas la première fois que Huang s'exprime sur l'IA avec autant d'enthousiasme. Lors d'une interview en mars, Huang est allé même jusqu'à déclarer qu'il comptait sur les capacités de l'IA et la robotique pour diriger NVIDIA pendant encore 3 à 4 décennies , ce qui lui donnerait au moins 90 ans au moment de son départ.Sources : espace investisseurs NVIDIA Que pensez-vous de la valorisation de Nvidia?Quelles sont les applications d’IA que vous utilisez ou que vous aimeriez utiliser?Quels sont les avantages et les inconvénients de l’IA générative?Comment voyez-vous l’avenir de l’industrie des puces?