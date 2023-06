son écran Liquid Retina de 15,3 pouces, qui offre une résolution deux fois supérieure et 25 % plus lumineuse que celle d’un PC portable comparable. Il affiche des couleurs éclatantes et des textes nets, et prend en charge un milliard de couleurs ;

sa puce M2, qui assure des performances exceptionnelles pour les applications les plus exigeantes. Elle intègre un processeur à 8 cœurs, un processeur graphique jusqu’à 10 cœurs et une mémoire unifiée jusqu’à 24 Go. Elle permet également de bénéficier des fonctionnalités avancées de macOS Ventura, comme le mode Focus, le Centre de contrôle ou les Widgets ;

son autonomie de 18 heures, qui permet de travailler toute la journée sans se soucier de la batterie. Le MacBook Air 15 pouces se recharge facilement grâce au connecteur MagSafe, qui se détache en cas de traction accidentelle ;

son design fin et sans ventilateur, qui fait du MacBook Air 15 pouces l’ordinateur portable 15 pouces le plus fin au monde, avec seulement 11,5 mm d’épaisseur. Il pèse également seulement 1,5 kg, ce qui le rend très facile à transporter. Il est silencieux et ne chauffe pas, même en cas d’utilisation intensive ;

son système audio à six haut-parleurs, qui offre un son immersif avec l’Audio spatial. Il intègre également une caméra FaceTime HD 1080p et un ensemble de trois micros pour des appels vidéo de qualité.

son prix élevé, qui commence à 1 599 € pour le modèle de base avec 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage. Il faut compter plus cher pour augmenter la capacité de stockage ou la mémoire unifiée ;

son manque de ports, qui se limite à deux ports Thunderbolt / USB 4 et une prise jack. Il faut donc utiliser des adaptateurs ou des hubs pour brancher des périphériques externes comme un écran, une souris ou un disque dur ;

sa compatibilité limitée avec certains logiciels ou jeux qui ne sont pas optimisés pour la puce M2. Il faut alors utiliser la fonction Rosetta 2 pour les faire tourner, ce qui peut entraîner une perte de performances ou des bugs.

MacBook Air 15 livré avec la puce M2 Ultra

La puce M2 Ultra d'Apple est une prouesse technologique qui repousse les limites des performances et de l'efficacité énergétique des ordinateurs personnels. En combinant deux puces M2 Max grâce à la technologie UltraFusion, Apple crée un système sur une puce (SoC) qui offre des gains de performance considérables au niveau du CPU, du GPU, du Neural Engine et du moteur média. La puce M2 Ultra prend également en charge une capacité mémoire record de 192 Go et une bande passante mémoire colossale de 800 Go/s, ce qui permet de gérer des flux de travail professionnels très exigeants. La puce M2 Ultra est la plus grande et la plus performante des puces Apple à ce jour, avec 134 milliards de transistors.Toutefois, la puce M2 Ultra n'est pas sans défauts. Elle est réservée aux Mac les plus haut de gamme et les plus coûteux, comme les Mac Studio et les Mac Pro, qui démarrent respectivement à 4799 euros et 8299 euros. Elle n'est donc pas accessible au grand public, contrairement aux puces M1 et M2. De plus, la puce M2 Ultra n'apporte pas de changement majeur au niveau du design ou de l'ergonomie des Mac qu'elle équipe. Elle se contente d'améliorer les performances brutes, ce qui peut ne pas être suffisant pour justifier son prix élevé. Enfin, la puce M2 Ultra risque de rencontrer des problèmes de compatibilité avec certains logiciels ou périphériques qui ne sont pas optimisés pour l'architecture ARM.In fine, la puce M2 Ultra d'Apple est une innovation impressionnante qui montre le savoir-faire d'Apple en matière de silicium. Elle offre des performances inégalées pour les utilisateurs professionnels qui ont besoin de puissance et d'efficacité. Cependant, elle n'est pas adaptée à tous les besoins ni à tous les budgets. Elle pourrait également souffrir de certaines limitations liées à son architecture spécifique. La puce M2 Ultra d'Apple est donc une puce exceptionnelle, mais pas universelle.