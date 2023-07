Le réseau révolutionnaire d'avant Internet

Envoyé par Pellegrini Envoyé par Je grimpais sur l'estrade jusqu'à la porte du grenier et je rassemblais 4 piles de 5 ordinateurs. Je redescendais et Cindy envoyait alors 5 boîtes. Elle prenait un ordinateur et le laissait glisser le long des planches. Une fois qu'elle avait fait glisser 5 ordinateurs, je les saisissais et les mettais dans le camion. Nous avons répété cette opération environ 70 fois et le camion a été rempli. Encore une fois, physiquement, je me portais bien, j'étais juste fatigué.

Dans une grange du Massachusetts, menaçant de s’effondrer sous le poids de 2 200 ordinateurs identiques, se cachait la plus grande histoire de rétro-informatique de l’histoire récente. Ces ordinateurs, fabriqués en 1983 par une société canadienne appelée NABU, étaient destinés à un service en ligne avant-gardiste, qui proposait un accès bidirectionnel à des contenus multimédias via le câble. Mais, le projet a échoué et les machines sont restées inutilisées pendant des décennies, jusqu’à ce qu’un vendeur les mette sur eBay au prix de 59,99 dollars chacune.C’est alors que la communauté des collectionneurs et des bidouilleurs de rétro-technologie a remarqué ces appareils élégants et puissants, dotés d’un processeur Z80 et d’une architecture proche du standard MSX. Ces passionnés ont vu dans ces ordinateurs NABU une chance unique de restaurer et de relancer une plate-forme oubliée, qui avait tenté de révolutionner l’histoire de la technologie.NABU est un service de type AOL qui a été lancé en 1983 au Canada, puis aux États-Unis, et qui utilisait le réseau câblé pour connecter des ordinateurs propriétaires. Tom Wheeler, ancien commissaire de la FCC sous l’ère Obama, qui a dirigé les activités américaines de NABU au milieu des années 80 raconte comment il a dû faire face à des obstacles constants de la part de l’industrie du câble, qui voyait NABU comme une menace pour son monopole.Il explique aussi comment il a essayé de convaincre les consommateurs d’acheter un ordinateur spécifique pour accéder au réseau, en leur faisant toucher le clavier et en leur montrant les possibilités offertes par NABU. Malgré ses efforts, l’ancien commissaire de la FCC sous l’ère Obama n’a pas réussi à étendre NABU à l’échelle nationale, et le service a disparu après un an environ.NABU a été conçu par John Kelly et ses associés comme un outil de travail pour connecter des ordinateurs à d’autres ordinateurs centraux à moindre coût. Kelly a eu l’idée de transformer NABU en un réseau grand public, en s’appuyant sur les réseaux câblés existants, qui offraient une bande passante élevée. Pour attirer les utilisateurs, Kelly a fait appel à des adolescents férus de technologie pour les aider à développer le contenu le plus important pour ces machines : les jeux.Ainsi, NABU proposait des jeux en ligne, des forums, des services d’information et d’éducation, et même des cours de programmation. NABU était une préfiguration de l’internet à haut débit. Cependant, il était trop en avance sur son temps et il n’a pas su s’adapter aux évolutions technologiques et aux besoins du marché.La NABU avait au moins une décennie d'avance sur des initiatives similaires telles que la chaîne Sega. La télévision par câble a été conçue pour envoyer des informations dans une seule direction ; le problème serait qu'il s'agissait d'un système bidirectionnel fonctionnant dans un monde unidirectionnel.Il y a eu beaucoup de désordre dans les coulisses, selon un article de l'historien d'Ottawa Andrew King, qui dépeint une entreprise où la consommation de cocaïne était courante chez certains cadres, et une tentative d'accrocher la fortune marketing de la plateforme au dessinateur de presse Johnny Hart, ce qui a conduit à un jeu basé sur la bande dessinée. Le magicien canadien Doug Henning, connu pour ses émissions spéciales de télévision des années 70, apparaissait dans les publicités imprimées de NABU.Pellegrini, un retraité du Massachusetts qui s’est passionné pour l’informatique dans les années 80, a acheté plus de 2 000 ordinateurs NABU pour créer un système de central téléphonique pour les petites entreprises.Les appareils, dont le poids total est estimé à 22 tonnes, se trouvaient au deuxième étage de cette unité. Bien qu'il ne soit pas certain que le poids des appareils ait eu un impact, la grange a commencé à avoir des problèmes d'intégrité structurelle il y a environ un an, et Pellegrini s'est soudainement retrouvé avec un problème de NABU. Il n’a jamais réalisé son projet et a laissé les ordinateurs dans des unités de stockage pendant des années. Il a finalement vendu son stock à un collectionneur en 2021.Dans un journal qu'il a tenu à cette époque, il décrit comment il a loué un camion pour transporter certaines des unités dans un espace de stockage :Comme il n'était plus possible de conserver les machines, il a commencé à les vendre. Dans un premier temps, il les a proposées sur Craigslist au prix de 20 dollars l'unité. Puis il les a transférés sur eBay, au prix de 59,99 dollars. Il aurait récemment augmenté le prix à 99,99 dollars. « Au début, les gens me disaient : "Vous vendez ces produits trop peu chers, vous devriez certainement obtenir plus d'argent pour ces choses" », dit-il. La combinaison du prix bas et de l'architecture inhabituelle a créé un intérêt pour ces machines.Dans les jours et les mois qui ont suivi, la communauté NABU s'est développée à pas de géant. Le réseau est de nouveau en ligne, grâce à l'adaptateur internet mis au point avec l'aide de l'université de York. Il existe un site web pour le projet de préservation du NABU RetroNET qui aide à maintenir les informations historiques tout en donnant accès aux outils nécessaires pour mettre en ligne une machine NABU. Il existe même un portage vers l'émulateur populaire MAME.Source : VidéoQuelles sont selon vous, les raisons de l’échec du projet NABU et comment aurait-il pu être évité ?Quelles sont les leçons à tirer de l’expérience NABU pour les projets actuels et futurs de services en ligne innovants ?