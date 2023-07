Notes

La faiblesse globale de la demande a fait que les niveaux de stocks sont restés supérieurs à la normale plus longtemps que prévu. Cela concerne les systèmes finis au niveau du réseau de distribution, ainsi que la chaîne d'approvisionnement. Jusqu'à présent, aucun fabricant de PC n'a été épargné par les défis posés par le marché. À l'exception d'Apple et de HP Inc. toutes les grandes entreprises ont enregistré des baisses à deux chiffres au cours du trimestre. Toutefois, Apple a bénéficié d'une comparaison favorable d'une année sur l'autre, car la société a connu des problèmes d'approvisionnement au cours du deuxième trimestre 22 en raison des fermetures liées à COVID dans la chaîne d'approvisionnement. Par ailleurs, HP a dû faire face à une surabondance de stocks au cours de l'année écoulée et se rapproche enfin de niveaux de stocks normalisés, ce qui a permis à son taux de croissance de briller au cours de cette période de ralentissement.« Les stocks élevés des canaux et des composants tirent à nouveau le marché vers le bas. Et bien que ces problèmes s'atténuent lentement, de nombreux fournisseurs de composants continuent d'offrir des prix réduits dans le but d'écouler leurs stocks, bien que les fabricants de PC et les canaux restent prudents en ce qui concerne les nouveaux systèmes en raison de la baisse de la demande », a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour les traqueurs de mobilité et d'appareils grand public d'IDC.« Les montagnes russes de l'offre et de la demande auxquelles l'industrie des PC a été confrontée au cours des cinq dernières années ont été extrêmement difficiles. Les entreprises ne veulent pas se retrouver avec une offre insuffisante comme en 2020 et 2021, mais en même temps, beaucoup semblent hésiter à faire le grand pari d'un rebond du marché. Du côté des consommateurs, nous assistons à un retour aux habitudes d'avant la pandémie, où les besoins informatiques sont partagés entre plusieurs appareils, et nous croyons fermement que le portefeuille des consommateurs favorisera les smartphones au détriment des PC. Du côté commercial, les réductions d'effectifs (pour de nombreuses grandes entreprises) ainsi que l'introduction de l'IA générative ne font qu'ajouter à la confusion quant à l'affectation d'un budget déjà réduit », a déclaré Ryan Reith, vice-président du groupe Client Device Trackers d'IDC.- Certaines estimations de l'IDC sont antérieures à la publication des résultats financiers. Les données de toutes les entreprises sont rapportées pour des périodes calendaires.- Les livraisons comprennent les livraisons aux canaux de distribution ou aux utilisateurs finaux. Les ventes OEM sont comptabilisées sous la société/marque sous laquelle elles sont vendues.- Les PC traditionnels comprennent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail, mais pas les tablettes ni les serveurs x86. Les tablettes détachables et les tablettes non détachables font partie du Personal Computing Device Tracker mais ne sont pas traitées ici.Le Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker d'IDC rassemble des données de marché détaillées dans plus de 90 pays. L'étude comprend, entre autres, une analyse des tendances historiques et prévisionnelles.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions d'IDC ? Les trouvez-vous crédibles ou pertinentes ?