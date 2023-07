Déclarations prospectives

Intel a annoncé avoir conclu un accord avec ASUS, un fournisseur mondial de solutions technologiques, pour la fabrication, la vente et le support de la gamme de systèmes NUC (Next Unit of Compute) de la 10e à la 13e génération, ainsi que pour le développement de futurs systèmes NUC.« Notre équipe chargée des systèmes NUC a fourni des produits uniques qui ont stimulé l'innovation sur le marché des systèmes de très petite taille. Alors que nous réorientons notre stratégie pour permettre aux partenaires de l'écosystème de poursuivre l'innovation et la croissance des systèmes NUC, notre priorité est d'assurer une transition en douceur pour nos clients et nos partenaires. Je suis impatient de voir ASUS continuer à fournir des produits exceptionnels et à soutenir les clients de nos systèmes NUC », déclare Sam Gao, vice-président d'Intel et directeur général d'Intel Client Platform Solutions.Intel réoriente sa stratégie pour permettre aux partenaires de l'écosystème de poursuivre l'innovation et la croissance de la gamme de produits NUC. L'expertise d'ASUS et sa capacité à fournir aux clients des mini-PC de pointe en font un partenaire idéal pour continuer à stimuler l'innovation et la croissance des produits NUC.« Merci, Intel, pour la confiance que vous nous accordez pour faire progresser la gamme de produits NUC. Je suis convaincu que cette collaboration améliorera et accélérera notre vision du mini PC - en élargissant considérablement notre empreinte dans des domaines tels que l'IA et l'AIoT. Nous nous engageons à assurer l'excellent support et service que les clients des systèmes NUC attendent », a déclaré Joe Hsieh, directeur de l'exploitation d'ASUS.Dans le cadre de l'accord proposé, ASUS recevra une licence non exclusive sur les conceptions de la gamme de produits NUC d'Intel, ce qui lui permettra de fabriquer et de vendre des produits de systèmes NUC de la 10e à la 13e génération et de développer de futures conceptions. ASUS pourra ainsi assurer la continuité des produits et de l'assistance aux clients des systèmes NUC d'Intel. ASUS créera une nouvelle unité commerciale appelée ASUS NUC BU.Cet article contient des déclarations prospectives concernant l'accord prévu entre Intel et ASUS. Ces déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus, y compris : le risque que les parties ne parviennent pas à conclure un accord définitif dans les délais impartis, voire pas du tout ; le risque que les avantages escomptés de l'accord, y compris la capacité à poursuivre efficacement la gamme de produits NUC, ne se concrétisent pas ; le niveau élevé de concurrence et l'évolution technologique rapide dans l'industrie des systèmes informatiques ; et d'autres risques et incertitudes décrits ici sur les résultats d'Intel daté du 27 avril 2023, le rapport annuel 2022 sur le formulaire 10-K et d'autres documents déposés auprès de la SEC. Toutes les informations contenues dans cet article reflètent les points de vue de la direction d'Intel, à moins qu'une date antérieure ne soit spécifiée. Intel ne s'engage pas, et décline expressément toute obligation, à mettre à jour ces déclarations, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de nouveaux développements ou autres, sauf dans la mesure où la divulgation peut être exigée par la loi.Source : INTEL Quel est votre avis sur le sujet ?