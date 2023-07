Le groupe Client Computing d’Intel, qui comprend les livraisons de processeurs pour ordinateurs portables et de bureau, a baissé de 12% en glissement annuel à 6,8 milliards de dollars. Le marché global des PC est en baisse depuis plus d’un an.

La division des puces serveur d’Intel, qui est rapportée comme Data Center and AI, a diminué de 15% et a affiché 4,0 milliards de dollars de ventes.

La division Network and Edge d’Intel, qui vend des produits réseau pour les télécommunications, a diminué de 38% et a affiché 1,4 milliard de dollars.

Mobileye, une filiale cotée en bourse d’Intel spécialisée dans les voitures autonomes, a vu ses ventes baisser de 1% sur une base annuelle à 454 millions de dollars.

Intel a généré 232 millions de dollars de chiffre d’affaires pour son activité de fonderie, Intel Foundry Services, qui fabrique des puces pour d’autres entreprises.

Des résultats qui contrastent avec ceux d'AMD

Intel a affiché un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars, soit un bénéfice par action de 0,35 dollar, contre une perte nette de 454 millions de dollars, soit une perte par action de 11 cents, au même trimestre l’an dernier. Le directeur financier d’Intel, David Zinsner, a déclaré dans un communiqué que l’une des raisons pour lesquelles le rapport d’Intel était plus solide que prévu était les progrès réalisés dans la réduction des coûts de 3 milliards de dollars cette année. Plus tôt cette année, Intel a réduit son dividende et annoncé des plans pour économiser 10 milliards de dollars par an d’ici 2025, notamment par des licenciements.Le chiffre d’affaires a baissé à 12,9 milliards de dollars, contre 15,3 milliards de dollars il y a un an, marquant le sixième trimestre consécutif de baisse des ventes pour l’entreprise. Voici les résultats des différentes unités d’affaires d’Intel :La marge brute d’Intel était de près de 40% sur une base ajustée, ce qui a battu la prévision précédente de l’entreprise de 37,5%. Les investisseurs veulent voir les marges brutes d’Intel s’élargir même si elle investit massivement dans la capacité de fabrication.Intel a également fourni des prévisions plus optimistes que prévu pour le troisième trimestre 2023. Il s’attend à un chiffre d’affaires de 13,5 milliards de dollars, avec une marge brute ajustée de 41%. Le bénéfice par action est prévu à 0,40 dollar. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 12,8 milliards de dollars et à un bénéfice par action de 0,32 dollar.Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec les analystes que l’entreprise était en bonne voie pour atteindre ses objectifs stratégiques à long terme, notamment le renforcement de sa position dans le marché des processeurs x86, l’expansion dans les segments adjacents comme l’intelligence artificielle et les réseaux, et la croissance de son activité de fonderie. Il a également déclaré qu’Intel avait fait des progrès dans la résolution des problèmes de production qui ont affecté ses livraisons et sa compétitivité.« Nous sommes encouragés par les signes de reprise que nous voyons dans notre entreprise et dans l’industrie », a déclaré Gelsinger. « Nous sommes convaincus que nous avons les bonnes technologies, les bons talents et la bonne vision pour être le leader incontesté du secteur des semi-conducteurs ».Les résultats d’Intel contrastent avec ceux de son principal rival, AMD, qui a publié mercredi ses résultats pour le deuxième trimestre 2023. AMD a affiché une croissance de 99% de son chiffre d’affaires à 3,9 milliards de dollars, et un bénéfice net de 710 millions de dollars, soit un bénéfice par action de 0,58 dollar. AMD a bénéficié de la forte demande pour ses processeurs Ryzen et Epyc, ainsi que pour ses cartes graphiques Radeon. AMD a également relevé ses prévisions pour l’année 2023, s’attendant à une croissance de son chiffre d’affaires de 60%, contre 50% précédemment.Intel et AMD sont confrontés à une pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui affecte de nombreux secteurs, notamment l’automobile, l’électronique grand public et les télécommunications. Les deux entreprises ont déclaré qu’elles travaillaient avec leurs partenaires pour augmenter la capacité de fabrication et atténuer l’impact de la pénurie sur leurs clients. Intel a également annoncé en mars qu’il investirait 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles usines en Arizona, et qu’il prévoyait d’ouvrir davantage de sites aux États-Unis et en Europe.Intel reste le leader du marché des processeurs x86, avec une part de marché de 79,8% au premier trimestre 2023, contre 20,2% pour AMD. Cependant, AMD gagne du terrain depuis plusieurs années, grâce à ses innovations technologiques et à ses prix compétitifs. Intel espère inverser la tendance avec ses prochains produits, notamment Alder Lake, sa 12e génération de processeurs Core pour PC, et Sapphire Rapids, sa prochaine génération de processeurs Xeon pour serveurs. Intel prévoit également de lancer ses premières puces basées sur sa technologie Foveros 3D Packaging en 2024, qui permettra d’empiler plusieurs couches de circuits sur une même puce.Intel a démontré sa capacité à se redresser après deux trimestres difficiles, mais il devra faire face à une concurrence accrue et à une pénurie persistante de semi-conducteurs. L’entreprise devra prouver qu’elle peut innover et exécuter sa stratégie pour rester le leader incontesté du secteur des semi-conducteurs.Source : Intel Quelle lecture faites-vous de ces résultats ?Quelle est votre opinion sur la stratégie d’Intel pour rester le leader du secteur des semi-conducteurs ?Pensez-vous qu’AMD puisse dépasser Intel dans le marché des processeurs x86 ?Quels sont les avantages et les inconvénients de la technologie Foveros 3D Packaging d’Intel ?