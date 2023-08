Terra Power, un candidat au nucléaire soutenu par Bill Gates, vise à construire des dizaines de réacteurs au Royaume-Uni

Chris Levesque, directeur général de la start-up nucléaire Terra Power, a confirmé que l'entreprise allait demander au gouvernement l'autorisation de construire des petits réacteurs modulaires () au Royaume-Uni, la compétition étant supervisée par GB Nuclear, un organisme récemment lancé par l'industrie. "", a-t-il déclaré au Sunday Times.Les SMR sont des centrales nucléaires à échelle réduite, généralement assemblées par étapes dans des usines avant d'être expédiées sur les sites de construction, ce qui réduit le coût et le temps de développement. Chris Levesque a suggéré que les réacteurs de Terra pourraient être construits dans des chantiers navals, car leur assemblage ne nécessite pas de forgeage lourd.Le gouvernement a annoncé un appel d'offres par l'intermédiaire de GB Nuclear, dans l'espoir que les nouvelles centrales produiront leur première électricité dans les années 2030, un objectif que Terra espère atteindre.", a déclaré M. Levesque.Terra a été fondée en 2006 par Bill Gates, cofondateur de Microsoft et cinquième homme le plus riche du monde, dans le but d'explorer les énergies propres, en développant une technologie de réacteur nucléaire à base de sodium appelée Natrium. Le Natrium présente certains avantages par rapport aux réacteurs conventionnels, notamment la capacité de stocker et de restituer de l'énergie au réseau lorsque la demande est élevée. Bill Gates a mené l'an dernier un tour de table de 588,3 millions de livres sterling (750 millions de dollars) pour le projet nucléaire, dont il reste le principal investisseur.Le réacteur Natrium de Terra a une puissance de 345 mégawatts d'électricité (MWe), inférieure à celle du réacteur à eau légère de son concurrent Rolls-Royce, mais cette puissance peut atteindre 500 MWe pendant des périodes allant jusqu'à cinq heures et demie grâce à son système de stockage à sels fondus. En revanche, la puissance du futur réacteur Hinkley Point C, propriété d'EDF, sera de 3,2 gigawatts, soit près de dix fois plus.Les coûts prévisionnels du réacteur et de la production d'énergie de Terra n'ont pas été dévoilés. Toutefois, la société a obtenu 1,6 milliard de livres (2 milliards de dollars) de fonds publics américains pour développer une centrale de démonstration Natrium dans le Wyoming, qu'elle espère mettre en service d'ici la fin de la décennie, ce qui donne une idée des coûts du réacteur.Le gouvernement s'efforce de faire passer la puissance nucléaire de 7 GW à 24 GW au cours des trois prochaines décennies, 85 % du parc vieillissant du Royaume-Uni devant être mis hors service d'ici à 2035. Il a annoncé un soutien financier de 870 millions de livres pour Sizewell C et de 210 millions de livres jusqu'à présent pour les projets de Rolls-Royce.Source : Bill GatesQue pensez-vous du soutien de Bill Gate pour le nucléaire ? Est-il pertinent de soutenir le nucléaire ?