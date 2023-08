Exposé des motifs

Conclusion

Les plaignants, Gary Freund et Wayne McMath, ont acheté chacun une imprimante multifonction HP en 2021 et ont découvert qu’ils ne pouvaient pas utiliser les fonctions de numérisation ou de télécopie quand leur appareil signalait un faible niveau d’encre. Ils ont alors porté plainte contre HP pour violation des lois sur la protection des consommateurs, la publicité mensongère, la garantie implicite et la concurrence déloyale.Ils reprochent à HP de ne pas avoir informé les acheteurs de cette restriction et de les avoir induits en erreur en leur faisant croire qu’ils pouvaient utiliser toutes les fonctions de leur imprimante multifonction sans avoir besoin d’encre. Ils soutiennent également que l’encre n’est pas nécessaire pour scanner ou faxer un document et qu’il est possible de fabriquer une imprimante multifonction qui scanne ou faxe quand le niveau d’encre est bas.Ils demandent au tribunal d’accorder un statut de recours collectif à leur action, de condamner HP à payer des dommages-intérêts et des frais d’avocat, et d’ordonner à HP de modifier ses pratiques commerciales.Dans la plainte modifiée, les avocats de Freund et McMath affirment que la décision de HP de désactiver les périphériques à faible niveau d'encre était intentionnelle, citant les propres commentaires de HP dans un message du forum d'assistance dans lequel un agent d'assistance HP a déclaré à un utilisateur se plaignant de problèmes similaires que leur « imprimante HP est conçue de telle manière qu'avec la cartouche vide ou sans la cartouche l'imprimante ne fonctionnera pas ».« A ce stade, le message sur le babillard équivaut à une allégation factuelle qui renforce les allégations des plaignants selon lesquelles HP a conçu ses imprimantes pour désactiver certaines fonctions lorsque leur encre est épuisée », a déclaré la juge Freeman dans son ordonnance.De plus, la juge Freeman a conclu que les plaignants avaient décrit « de manière adéquate » « le défaut allégué et la connaissance de ce défaut par HP », ils avaient plaidé de manière adéquate que HP avait l'obligation de divulguer les restrictions et que le défaut s'était produit pendant la période de garantie puisque les appareils ont été livrés avec des limitations de cartouche d'encre pour les fonctions non imprimables.La juge Freeman a également autorisé d'autres réclamations, rejetant uniquement la demande de restitution équitable des plaignants en vertu de la loi sur les pratiques commerciales trompeuses du Minnesota. Sinon, a déclaré Freeman, « ces allégations sont suffisantes » pour permettre à l'affaire de se poursuivre.L'encre d'imprimante - qui peut dépasser 80 dollars l'once - est plus chère que de nombreux articles de luxe appréciés, notamment l'argent, le caviar et le champagne. Voir Lamont Wood, Printer Ink : Fatigué de nourrir la vache à lait ? Les recharges InkJet coûtent généralement beaucoup plus cher que l'imprimante elle-même, COMPUTERW ORLD, (28 mars 2012), disponible sur https://www.computerworld.com/articl...of-feeding-the -cash-cow-.html (dernière visite le 6 décembre 2021).Le secret pas si caché dans l'industrie des imprimantes au détail est que les fabricants comme HP sont très disposés à perdre de l'argent sur la vente d'imprimantes afin de forcer les consommateurs à acheter à perpétuité des cartouches d'encre incroyablement chères. Par exemple, un consommateur peut acheter une imprimante tout-en-un HP Envy 4520 qui coûte environ 120 $ à HP pour environ 70 $ chez divers détaillants. Voir Tercius Bufete, Why is Printer Ink So Cher?, CONSUMER REPORTS (15 septembre 2018), disponible sur https://www.consumerreports.org/prin...e-a2101590645/ ( dernière visite le 6 décembre 2021); voir aussi https://www.yoyoink.com/articles/why...ink-expensive/ (dernière visite le 6 décembre 2021). Semblable au modèle commercial du rasoir et de la lame, les consommateurs sont incités à acheter des imprimantes à jet d'encre à des prix d'achat extrêmement bas, à condition que ces achats «à perte» entraînent des milliards de dollars de ventes d'encre.L'approche du produit d'appel est particulièrement aiguë avec les imprimantes tout-en-un. Selon HP, une imprimante tout-en-un, également connue sous le nom d'imprimante multifonctionnelle, est un appareil qui combine les capacités de plusieurs appareils distincts en une seule machine, en particulier l'impression, la numérisation, la copie et (selon le modèle) télécopie. Voir https://www.hp.com/us-en/shop/tech-t...n-one-printers (dernière visite le 3 décembre 2021).Sur son site Web, HP proclame avec audace que "ces imprimantes [tout-en-un] sont pratiques car vous n'avez pas à acheter un appareil séparé pour chaque tâche". Identifiant. Les déclarations de HP concernant la capacité et la fonctionnalité de ses imprimantes tout-en-un ne se limitent pas à celles figurant sur son site Web*; plutôt, tout au long de son marketing et de sa publicité, y compris sur l'emballage du produit pour ses imprimantes tout-en-un, HP affirme que les imprimantes tout-en-un sont des appareils multifonctions "tout-en-un" qui peuvent imprimer, copier, numériser et dans certains cas, télécopier des documents.Ce que HP omet de divulguer, c'est que, si même l'une des cartouches d'encre est trop faible, vide ou endommagée, la fonction de numérisation de l'imprimante «tout-en-un» sera désactivée et ne fonctionnera pas comme annoncé. Aucun des supports publicitaires ou marketing de HP ne révèle le fait fondamental que ses imprimantes tout-en-un ne numérisent pas de documents lorsque les appareils ont des cartouches d'encre faibles ou vides.Il est bien documenté que l'encre n'est pas nécessaire pour numériser ou télécopier un document, et il est certainement possible de fabriquer une imprimante tout-en-un qui numérise ou télécopie lorsque l'appareil est à court d'encre. En effet, HP conçoit ses imprimantes tout-en-un pour qu'elles ne fonctionnent pas sans encre. Pourtant, HP ne divulgue pas ce fait aux consommateurs.En raison des omissions de HP, les consommateurs sont obligés d'assumer des charges et des dépenses inattendues et inutiles sous la forme d'achats d'encre ou de ne pas pouvoir numériser ou télécopier des documents malgré le fait que l'encre n'est pas utilisée pour accomplir ces tâches. Même s'il était techniquement possible de numériser un document sans que toutes les cartouches d'encre soient présentes, HP ne divulgue aucune «*solution de contournement*» aux consommateurs dans l'emballage du produit ni dans aucun des supports publicitaires et marketing de HP concernant ses appareils multifonctions. En conséquence, les acheteurs d'imprimantes tout-en-un HP ont été lésés en raison de ses omissions.L'intention de HP est claire, à savoir, faire revenir ses appareils multifonctions à un « état d'erreur » inutilisable afin qu'un grand nombre d'acheteurs de ces appareils multifonctions achètent des cartouches d'encre supplémentaires inutiles et hors de prix afin de pouvoir numériser et télécopier des documents. L'objectif final est d'augmenter les ventes de l'un des plus gros profits de HP, les cartouches d'encre, par tous les moyens.Les plaignants intentent ce recours collectif parce que HP a intentionnellement manipulé la fonctionnalité de ses imprimantes "tout-en-un" afin d'augmenter de manière inadmissible le nombre de cartouches d'encre achetées par le public sans méfiance. En plus des dommages pécuniaires, les demandeurs demandent, individuellement et au nom de tous ceux qui se trouvent dans la même situation, une injonction exigeant que HP cesse immédiatement sa campagne de publicité et de marketing trompeuse et s'engage dans une campagne corrective pour informer les consommateurs de la publicité trompeuse.Ce n’est pas la première fois que HP est poursuivi en justice pour avoir verrouillé ses imprimantes. En 2022, la société avait accepté de payer 1,35 million de dollars pour mettre fin à une plainte en Europe qui l’accusait d’avoir utilisé des puces de sécurité et des logiciels similaires aux DRM pour empêcher les cartouches d’encre de tiers de fonctionner dans ses imprimantesCanon, un autre fabricant d'imprimantes qui vend des appareils tout-en-un, a été poursuivi en justice en 2021 pour les mêmes raisons que la poursuite de Freund et McMath contre HP - que les tout-en-un Canon désactivent les fonctions de non-impression lorsque l'encre est faible. Cette affaire a été réglée à la fin de l'année dernière pour une somme non divulguée.Sources : plainte Quelle est votre opinion sur la pratique de HP de verrouiller ses imprimantes multifonctions quand le niveau d’encre est bas? Trouvez-vous cela éthique ou abusif?Avez-vous déjà rencontré ce problème avec votre imprimante HP ou une autre marque? 