La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (Australian Competition & Consumer Commission - ACCC) a entamé des poursuites contre Dell Australie en novembre, accusant l'entreprise d'avoir trompé et poussé les clients à acheter des moniteurs hors de prix. En juin, la Cour fédérale australienne a déclaré que Dell Australie avait fait croire aux acheteurs en ligne que l'ajout d'un moniteur à leur achat leur permettrait de bénéficier d'une réduction sur cet écran, alors que cette pratique a parfois conduit les clients à payer le moniteur plus cher que s'ils l'avaient acheté séparément. L'entreprise aurait vendu ainsi 5 300 moniteurs.Les clients qui achetaient un ordinateur sur le site Web de Dell Australie voyaient une offre pour un moniteur Dell avec un prix inférieur à côté d'un prix supérieur avec une ligne barrée. Cela laissait entendre aux acheteurs que le prix qu'ils paieraient pour l'écran s'ils l'ajoutaient maintenant à leur panier serait inférieur au prix habituel de l'écran. Mais il s'est avéré que les prix barrés ne correspondaient pas aux coûts habituels. Parfois, le prix inférieur était en fait plus élevé que le prix habituellement pratiqué par Dell Australie. Cette semaine, la Cour a condamné Dell Australie à une amende de 10 millions de dollars australiens (environ 6,5 millions de dollars US).« Dans certains cas, les acheteurs ont payé l'écran supplémentaire annoncé comme étant "à un prix réduit" plus cher que ce qu'ils auraient payé s'ils l'avaient acheté séparément, ce qui est choquant », a déclaré Liza Carver, commissaire de l'ACCC, dans un communiqué en juin. Selon l'ACCC, le site Web de Dell Australie utilisait un jargon pour appâter les clients, comme : "inclus x % de réduction", "économies totales" (suivi d'un montant), et "obtenez le meilleur prix pour les accessoires les plus populaires lorsqu'ils sont achetés avec ce produit". Dell Australie a reconnu les faits et a accepté de rembourser/dédommager plus de 4 250 clients concernés.« Dell Australie a aussi admis avoir surestimé les remises accordées aux clients puisque les moniteurs n'étaient pas vendus au prix barré pendant la majeure partie de la période concernée" et que cela "contrevenait à la loi australienne sur la consommation. Ces méthodes rusées ont conduit les acheteurs à dépenser plus de 2 millions de dollars australiens (environ 1,3 million de dollars) pour des moniteurs Dell entre août 2019 et décembre 2021. Nous avons pris cette mesure contre Dell Australia parce que les consommateurs comptent sur des informations précises sur les prix et les réductions pour prendre des décisions d'achat », a déclaré Carver.L'ACCC a déclaré que Dell Australie avait déjà commencé à contacter les clients pour leur proposer des remboursements complets ou partiels. Un porte-parole de Dell Australie a déclaré que la société versait également des intérêts aux clients et prenait des mesures pour améliorer ses processus de tarification afin de s'assurer que ce type d'erreur ne se reproduit pas. Dell Australie n'a pas spécifié les mesures prises, mais dans le jugement rendu en juin, la Cour fédérale australienne a ordonné à l'entreprise d'engager un professionnel indépendant de la conformité. L'on ignore si Dell Australie s'est déjà conformée à cette exigence de la Cour.Il est intéressant de noter que les termes utilisés par Dell Australie pour décrire les faits ont changé au fil du temps. Dans un communiqué publié en juin, Dell décrivait l'incident comme une erreur non corrigée de notre part. Aujourd'hui, l'entreprise explique les faits de la manière suivante : « en raison d'une erreur dans les processus de tarification de Dell, des informations incorrectes ont été affichées sur notre site Web concernant les prix et les économies associés à certains moniteurs ». Toutefois, cette déclaration est fortement controversée, car Dell Australie a affiché des prix trompeurs pendant plus deux ans (entre août 2019 et décembre 2021).Carver a ajouté : « cette sanction d'aujourd'hui envoie un message fort aux entreprises : faire de fausses déclarations sur les prix ou gonfler les remises constitue une infraction grave au droit de la consommation et entraînera des sanctions importantes ». Malheureusement pour les acheteurs, même si Dell tient parole et élimine les offres groupées trompeuses de son site Web, cette pratique est courante chez les vendeurs de produits technologiques grand public. Selon les analystes, de nombreux équipementiers proposent des produits, tels que des ordinateurs portables et des écrans, à des prix réduits avant même qu'ils ne soient commercialisés.Quant aux places de marché en ligne, elles sont inondées de prix barrés qui représentent ce que le produit aurait pu coûter il y a plusieurs années. En conclusion, les équipementiers peuvent promettre de faciliter le repérage de leurs offres réelles, mais il est préférable d'effectuer vous-même vos propres comparaisons de prix.Source : décision de la Cour fédérale australienne Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des faits de tromperie reprochés à Dell Australia ?Que pensez-vous des offres groupées d'appareils électroniques en ligne ?Selon vous, sont-elles plus avantageuses que les achats individuels ? Pourquoi ?Connaissez-vous d'autres places de marché en ligne qui s'adonnent à ces pratiques de dupe ?