SanDisk Extreme Portable 4 To (SDSSDE61-4T00) ;

SanDisk Extreme Pro Portable 4 To (SDSSDE81-4T00) ;

SanDisk Extreme Pro Portable 2 To (SDSSDE81-2T00) ;

SanDisk Extreme Pro Portable 1 To (SDSSDE81-1T00) ;

Western Digital My Passport 4 To (WDBAGF0040BGY).

les disques durs NAS de Western Digital qui ont été mis au ban de la société en raison de leur âge ;

la violation du réseau My Cloud de Western Digital, qui a empêché les utilisateurs d'accéder à leurs données ;

la livraison de disques NAS avec enregistrement magnétique shingled (SMR) au lieu de l'enregistrement magnétique conventionnel (CMR) ;

la présentation erronée de la taille des disques durs.

Les disques SSD portables Extreme V2 et Extreme Pro V2 de SanDisk, filiale de Western Digital, sont souvent recommandés par les sites d'évaluation techniques. Mais une action en justice intentée contre le géant du stockage mardi remet en cause leur efficacité. La plainte, déposée au tribunal fédéral de San Jose, en Californie, où le géant du stockage est basé, allègue que le Western Digital SanDisk 2TB Extreme Pro SSD acheté par le plaignant Nathan Krum en mai pour 180 $ est tombé en panne à cause d'un défaut non divulgué. La plainte allègue que la défaillance affecte également d'autres modèles de disques SSD vendus par le géant du stockage.Cela signifie que d'autres clients ont également subi des préjudices liés à cette défaillance. Lee Hutchinson d'Ars Technica dit avoir rencontré un problème similaire : les disques SSD qu'il a achetés auprès du fabricant ont apparemment effacé des données et sont devenus illisibles. Lee a vu deux disques se remplir environ à moitié avant d'afficher des erreurs de lecture et d'écriture. La déconnexion et la reconnexion ont montré que le disque n'était pas formaté et qu'il était vide. L'effacement et le formatage n'ont pas résolu le problème. Les forums de SanDisk et Reddit ont été envahis de plaintes concernant les disques pendant au moins quatre mois.Western Digital a fini par publier un correctif de micrologiciel à la fin du mois de mai. La page de la mise à jour affirme que les produits en cours d'expédition ne sont pas concernés. Le fabricant n'a jamais pris note des réclamations des clients concernant la perte de données. Mais elle a donné le nom des disques concernés :Des rapports ultérieurs de The Verge, qui a reçu un SSD de remplacement, et de certains utilisateurs de Reddit ont cependant affirmé que les disques étaient toujours défaillants. Western Digital n'a pas fait de commentaires concernant ces nouveaux griefs. Maintenant, il devra répondre de ses actes devant la justice. La plainte a été déposée par Nathan Krum et vise à une certification en recours collectif au nom de tous les clients ayant acheté un SSD SanDisk défectueux qui a été conçu, fabriqué, distribué, promu ou vendu depuis janvier 2023. Le groupe est potentiellement composé de dizaines, voire de centaines de milliers d'individus aux États-Unis.La plainte inclut des appareils SanDisk et My Passport que l'entreprise n'a pas répertoriés comme étant concernés. La plainte affirme que les clients de Western Digital ont largement fait état de défaillances de disques et de pertes de données. Krum estime que le fabricant est conscient du défaut et qu'il ne fait pas le nécessaire pour y remédier. « Les disques durs SSD SanDisk Extreme Pro, qui sont également vendus sous la marque WD My Passport, présentent un problème de micrologiciel qui les déconnecte ou les rend illisibles par les ordinateurs », a-t-il déclaré, ajoutant que son disque faisait partie de ceux qui ont cessé de fonctionner comme prévu.La plainte allègue que les disques peuvent tomber en panne de différentes manières, notamment en se déconnectant de manière aléatoire de leur hôte, ce qui peut entraîner une mauvaise sauvegarde des données ou une corruption du système de fichiers. Dans tous les cas, les utilisateurs ne peuvent plus accéder aux documents qu'ils ont stockés, ce qui rend les disques SSD inutiles et sans valeur. Krum indique que Western Digital s'est engagé dans un programme visant à tromper les clients au sujet des disques SSD Extreme et My Passport et que les deux séries de disques sont toujours défectueuses après la mise à jour du micrologiciel.L'action en justice résume ainsi la situation alléguée : « pour des raisons que les défendeurs n'ont pas encore entièrement expliquées ou divulguées, ces disques durs ont, sans avertissement, effacé les données qui y étaient stockées, rendant les fichiers stockés inaccessibles et les utilisateurs incapables ou peu désireux d'utiliser ces disques parce qu'ils craignent raisonnablement que ces données soient perdues à jamais ou que leur récupération coûte des centaines, voire des milliers de dollars ». L'action en justice intentée contre Western Digital vise à obtenir une indemnisation, y compris des dommages-intérêts et des frais de justice.La plainte note également la mise à jour R332G190 du microprogramme publiée le mois dernier et a affecté la fiabilité du disque. « Ce bogue affecte certains disques SSD SanDisk Extreme et SanDisk Extreme PRO d'une capacité de 500 Go, 1 To et 2 To. Le bogue peut faire passer le disque en mode lecture seule, ce qui signifie que l'utilisateur ne peut pas écrire de nouvelles données sur le disque ou supprimer des données existantes. Il peut également faire en sorte que le disque ne soit pas détecté par l'ordinateur ou qu'il affiche une capacité incorrecte », selon la plainte. Même les équipements de remplacement seraient également défectueux.La plainte fait état d'une rupture de contrat, d'une violation de la loi sur la protection des consommateurs et d'une publicité mensongère, entre autres. Elle n'en est qu'à ses débuts, et son statut d'action collective est donc en suspens. D'autres cabinets d'avocats enquêtent également sur des plaintes de clients contre Western Digital. Le silence de Western Digital sur les réclamations relatives à la perte de données est en train d'anéantir la confiance des clients qui subsistait après que les disques SSD aient commencé à perdre des données au début de l'année. Et cela après avoir déjà détruit la confiance avec plusieurs autres controverses, comme :Les scandales liés au SMR et à la taille des disques ont donné lieu à des actions collectives en justice, qui se sont soldées par un règlement de 2,7 millions de dollars dans le premier cas et par l'octroi aux parties concernées par Western Digital d'un logiciel de sauvegarde et de restauration gratuit d'une valeur de 30 dollars dans le second cas. En réponse à des demandes de commentaires sur la plainte de Krum, un porte-parole de Western Digital a déclaré : « nous ne commentons pas les litiges en cours ».Source : document de la plainte (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des allégations portées contre Western Digital ?Avez-vous rencontré les mêmes problèmes susmentionnés avec les disques SSD SanDisk ?