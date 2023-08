Une étude révèle que les lunettes anti-lumière bleue ne protègent pas davantage les yeux

Conclusions des auteurs



Cet examen systématique a révélé que les verres de lunettes filtrant la lumière bleue n'atténuent pas les symptômes de fatigue oculaire liés à l'utilisation d'un ordinateur, sur une période de suivi à court terme, par rapport aux verres ne filtrant pas la lumière bleue. De plus, cet examen n'a pas trouvé de différence cliniquement significative dans les changements de la CFF (critical flicker‐fusion frequency) avec des verres filtrant la lumière bleue par rapport à des verres ne filtrant pas la lumière bleue. D'après les meilleures données disponibles, les lentilles filtrantes pour la lumière bleue n'ont probablement que peu ou pas d'effet sur la BCVA(Visual performance) par rapport aux lentilles non filtrantes pour la lumière bleue. Les effets potentiels sur la qualité du sommeil sont également indéterminés, les essais inclus faisant état de résultats mitigés parmi des populations d'étude hétérogènes. Il n'existe pas de données probantes issues de publications d'essais cliniques randomisés concernant les résultats de la sensibilité aux contrastes, de la discrimination des couleurs, de l'éblouissement d'inconfort, de la santé maculaire, des niveaux de mélatonine sérique ou de la satisfaction visuelle globale des patients. De futurs essais randomisés de haute qualité sont nécessaires pour définir plus clairement les effets des lentilles filtrant la lumière bleue sur les performances visuelles, la santé maculaire et le sommeil, dans les populations adultes .

Les chercheurs ont examiné les données de 17 essais contrôlés randomisés (les "meilleures preuves disponibles" qu'ils ont pu trouver sur le sujet) et ont publié les résultats vendredi dans la revue(base de données Cochrane des revues systématiques). Les résultats ? Les lunettes commercialisées pour filtrer la lumière bleue ne font probablement aucune différence en termes de fatigue oculaire ou de qualité du sommeil.", a déclaré Laura Downie, auteur principal de l'étude et professeur associé à l'université de Melbourne, Victoria, Australie, dans un communiqué de presse.", a-t-elle ajouté. "."Les études examinées étaient de taille et de durée variables, allant de cinq à 156 participants évalués sur des périodes différentes, allant de moins d'un jour à cinq semaines. Les auteurs ont déclaré que des recherches plus approfondies avec des suivis plus longs dans des populations plus diversifiées sont nécessaires pour mieux évaluer les effets potentiels.", a conseillé l'auteur, le Dr Sumeer Singh, chercheur postdoctoral au laboratoire Downie.La lumière bleue, comme celle qui émane des écrans d'ordinateur et des smartphones, stimule les yeux, ce qui peut entraîner des problèmes de sommeil. Pendant la pandémie, les médecins ont signalé une augmentation des problèmes de vision liés à l'utilisation de l'ordinateur, notamment la fatigue oculaire, qui peut entraîner des maux de tête, des maux de tête frontaux, des douleurs autour des yeux et des douleurs derrière les yeux, ainsi qu'une sécheresse oculaire et des problèmes connexes.Les Américains s'inquiètent également de l'impact sur leurs yeux de l'augmentation du temps passé devant un écran pendant les périodes de fermeture. Selon une enquête Alcon/Ipsos réalisée en juillet 2020, 60 % des personnes interrogées se sont déclarées préoccupées par cet impact potentiel.Les vendeurs de lunettes ou de filtres bloquant la lumière bleue ont promis une solution, mais ce n'est pas la première fois que des experts se montrent sceptiques quant à leur efficacité.Au début de l'année, le Dr Robert Johnson, optométriste, a déclaré à CBS News Pittsburgh que, bien qu'il soit préoccupé par l'impact des écrans sur notre vision, les bloqueurs de lumière bleue ne sont pas la solution.", a-t-il déclaré. "."Mais si les bloqueurs de lumière bleue ne font rien, ils ne vous feront pas de mal non plus. En fait, selon lui, "".Toutefois, au lieu d'acheter des lunettes spéciales, les experts conseillent de faire des pauses devant l'écran.Le Dr Christopher Starr, ophtalmologue à la Weill Cornell Medicine de New York, a déclaré précédemment à l'émission "" que ces lunettes n'étaient pas nécessaires, mais qu'il fallait plutôt faire des pauses pour ne pas fixer l'écran.", a déclaré Dr Starr.Il recommande de faire de petites pauses toutes les 20 minutes. Pendant cette pause, regardez au loin un objet situé à une distance d'au moins 20 pieds ou plus, pendant 20 secondes ou plus. Fermez également les yeux pendant 20 secondes au cours de la pause.Dr Johnson applique également la "".", explique-t-il. "Source : Blue‐light filtering spectacle lenses for visual performance, sleep, and macular health in adults