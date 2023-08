des progrès plus lents que prévu dans le développement du matériel quantique, qui ont retardé le retour sur investissement potentiel

l'émergence d'autres technologies telles que l'IA générative, qui devraient offrir une plus grande valeur à court terme pour les utilisateurs finaux

une série de facteurs macroéconomiques, tels que des taux d'intérêt et d'inflation plus élevés et la perspective d'une récession économique

L'informatique quantique a fait l'objet d'un grand battage médiatique et l'on s'est demandé quand l'informatique quantique serait en mesure d'offrir un avantage quantique, pour quels cas d'utilisation et à quel moment. Les systèmes d'informatique quantique d'aujourd'hui ne conviennent peut-être qu'à l'expérimentation à petite échelle, mais les progrès se poursuivent comme un tambour au fil du temps. Les entreprises ne devraient pas hésiter à investir dès maintenant dans des initiatives quantiques pour être prêtes à l'avenir. L'informatique quantique a fait l'objet d'un grand battage médiatique et l'on s'est demandé quand l'informatique quantique serait en mesure d'offrir un avantage quantique, pour quels cas d'utilisation et à quel moment. Les systèmes d'informatique quantique d'aujourd'hui ne conviennent peut-être qu'à l'expérimentation à petite échelle, mais les progrès se poursuivent comme un tambour au fil du temps. Les entreprises ne devraient pas hésiter à investir dès maintenant dans des initiatives quantiques pour être prêtes à l'avenir.

Ces nouvelles prévisions sont nettement inférieures aux précédentes prévisions d'IDC concernant l'informatique quantique, qui avaient été publiées en 2021. Dans l'intervalle, les dépenses des clients pour l'informatique quantique ont été affectées par plusieurs facteurs, notamment :IDC prévoit que le marché de l'informatique quantique continuera à connaître une croissance plus lente jusqu'à l'annonce d'un développement majeur de matériel quantique conduisant à un avantage quantique. D'ici là, la majeure partie de la croissance sera tirée par la maturation de l'infrastructure et des plateformes d'informatique quantique en tant que service et par la croissance des charges de travail informatiques à forte intensité de performance adaptées à la technologie quantique.IDC prévoit également que les investissements sur le marché de l'informatique quantique augmenteront à un taux de croissance annuel moyen de 11,5 % au cours de la période de prévision 2023-2027, pour atteindre près de 16,4 milliards de dollars à la fin de 2027. Cela comprend les investissements réalisés par les institutions publiques et privées, l'allocation interne (dépenses de R&D) des fournisseurs de technologies et de services, et le financement externe des sociétés de capital-risque et des sociétés de capital-investissement. Il convient de noter l'intérêt croissant pour l'informatique quantique des agences gouvernementales mondiales, dont 14 (13 pays plus l'Union européenne) ont annoncé des initiatives quantiques qui s'étendent sur plusieurs années et généreront des milliards de dollars pour la recherche sur l'informatique quantique.Les milliards de dollars alloués à la recherche et au développement de l'informatique quantique ont conduit à des avancées récentes dans le matériel et les logiciels d'informatique quantique, ainsi qu'à de nouvelles techniques d'atténuation et de suppression des erreurs. Ces progrès alimentent les spéculations selon lesquelles il serait possible d'obtenir un avantage quantique à court terme en utilisant les systèmes quantiques bruyants à échelle intermédiaire (NISQ) d'aujourd'hui. À long terme, ces investissements devraient déboucher sur la fourniture de systèmes quantiques à grande échelle capables de résoudre certains des problèmes les plus complexes auxquels sont confrontés les scientifiques et les ingénieurs d'aujourd'hui, ce qui entraînera une augmentation des dépenses des clients vers la fin de la période de prévision.IDC considère que 2022 sera une année riche en événements pour l'industrie de l'informatique quantique. Les approches stratégiques mises en œuvre pour obtenir un avantage quantique à court terme à l'aide de systèmes NISQ sont devenues plus précises à mesure que les fournisseurs publiaient des feuilles de route pour l'informatique quantique, mettant l'accent sur les méthodes d'amélioration de la mise à l'échelle des qubits, ainsi que sur les nouvelles techniques d'atténuation et de suppression des erreurs. Pour améliorer l'accessibilité et la facilité d'utilisation des systèmes quantiques, des modalités quantiques auparavant inaccessibles sont devenues accessibles pour l'expérimentation par l'utilisateur final. Tandis que d'autres fournisseurs de matériel quantique ont annoncé des partenariats pour des déploiements quantiques sur site et que des fournisseurs de logiciels quantiques ont proposé des offres logicielles sans friction pour les spécialistes non quantiques. Enfin, les fournisseurs de matériel et de logiciels quantiques ont annoncé le lancement prévu de nouvelles plateformes d'accélération scientifique qui contribueront à l'intégration du quantique, de l'IA et du HPC.Heather West,, directrice de recherche au sein de la pratique de l'infrastructure d'entreprise d'IDC, déclare :Source : IDCPensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur l'informatique quantique ?