Arm Holdings Limited (Arm) est une société britannique spécialisée dans le développement de processeurs d'architecture externes de type RISC 32 bits (ARMv1 à ARMv7) et 64 bits (ARMv8). Ces processeurs dominent actuellement le domaine de l'informatique embarquée, dont la téléphonie mobile et les tablettes, en raison d'une architecture intrinsèquement plus simple que celle des autres familles de processeurs associée à une faible consommation d'électricité. Filiale de SoftBank depuis 2016, Arm a étendu son empreinte au niveau mondial, tout en s'engageant dans le développement d'un large éventail de blocs de propriété intellectuelle.Aujourd'hui, Arm Holdings Limited (Arm) a annoncé qu'elle avait déposé publiquement une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis concernant le projet d'introduction en bourse d'American depositary shares (ADS) représentant ses actions ordinaires. Arm a demandé l'inscription des ADS sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "ARM". Le nombre d'ADS à offrir et la fourchette de prix pour l'offre proposée restent cependant à déterminer.Raine Securities LLC agit en tant que conseiller financier dans le cadre de l'offre proposée et Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et Mizuho agissent en tant que co-chefs de file de l'offre proposée.L'offre proposée sera réalisée uniquement au moyen d'un prospectus. Des copies du prospectus préliminaire relatif à cette offre, lorsqu'il sera disponible, pourront être obtenues en consultant l'Electronic Data-Gathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR) sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov . Des exemplaires du prospectus préliminaire, lorsqu'il sera disponible, pourront également être obtenus auprès de Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-888-603-5847 ou par courrier électronique à l'adresse barclaysprospectus@broadridge.com ; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au 866-471-2526 ou par courriel à prospectus-ny@ny.email.gs.com ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 866-803-9204 ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com ou Mizuho Securities USA LLC, Attention : U.S. ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, par téléphone au (212) 205-7602 ou par courriel à US-ECM@mizuhogroup.com Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus, et aucune offre d'achat ne peut être acceptée, avant que la déclaration d'enregistrement ne devienne effective. Le présent communiqué de presse ne constitue toutefois pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Toute offre, sollicitation ou offre d'achat, ou toute vente de titres sera effectuée conformément aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée. L'offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions, ainsi qu'à l'achèvement du processus d'examen de la SEC.Source : Annonce de l'introduction en bourse Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces informations utiles et pertinentes ?