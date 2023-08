Des avancées dans la loi en matière de réparation

Un impact mondial

Un soutien surprise

« Nous soutenons le SB 244 car il comprend des exigences qui protègent la sécurité et la confidentialité des utilisateurs individuels, ainsi que la propriété intellectuelle des fabricants de produits », a écrit Apple dans la lettre. « Nous continuerons à soutenir le projet de loi, tant qu’il continuera à offrir des protections aux clients et aux innovateurs ».Cette décision marque un changement de politique historique de la part d’Apple, le fabricant d’électronique le plus puissant au monde et, historiquement, l’un des plus grands opposants aux législations sur le droit à la réparation au niveau national. Elle signifie, en effet, que les consommateurs ont gagné. « Si la Californie vote oui et continue à élever la barre sur la réparation des appareils électroniques par rapport aux autres États, il devient évident que le combat est terminé, et que nous avons gagné », a déclaré Nathan Proctor, directeur principal du groupe de défense des droits des consommateurs U.S. PIRG Campaign for the Right to Repair. « Ce sera la fin du spectacle pour les appareils électroniques. Il y a d’autres industries où ce combat va se poursuivre, mais si une loi forte passe en Californie, nous gagnons ».« Je pense que l’adoption en Californie signifie qu’il y aura beaucoup de pression sur les fabricants pour qu’ils fixent la limite là-bas et qu’ils disent ‘pas plus loin’, car nous leur avons maintenant prouvé que nous pouvons faire passer des lois et changer leur façon de fonctionner », a ajouté Proctor. « Cela montre que le plaidoyer au niveau des États est un bon moyen de traiter les grands problèmes qui sont difficiles à faire passer au Congrès. Cela montre que vous pouvez vraiment étaler les grandes entreprises technologiques si vous avez un véritable réseau populaire derrière vous ».Introduit par la sénatrice Susan Eggman (Stockton), le projet de loi sur le droit à la réparation en Californie a été voté par le Sénat fin mai . Il vise à garantir que les consommateurs puissent réparer leurs propres appareils électroniques, tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et les consoles de jeux, sans avoir à passer par les services autorisés des fabricants.« C'est une grande victoire pour tous ceux qui ont déjà été confrontés à des options limitées lorsque leur téléphone, leur réfrigérateur ou d'autres appareils électroniques domestiques tombent en panne. Il est grand temps que la Californie modifie ses lois afin que nous puissions réparer nos appareils », a déclaré Jenn Engstrom, directrice de la branche californienne du groupe d'intérêt public CALPIRG.« Pour les centaines de défenseurs et d'entreprises de réparation et le nombre incalculable de consommateurs qui soutiennent le droit à la réparation, nous avons fait un grand pas en avant pour que cela se produise », a-t-elle ajouté. Le projet de loi oblige les fabricants de produits électroniques et électroménagers à fournir des manuels de réparation, des pièces de rechange et des outils. Il inclut un grand nombre de produits et ajoute explicitement les produits vendus aux écoles, aux entreprises et aux gouvernements locaux en dehors de la vente au détail. Ceci est particulièrement important dans les écoles, où les Chromebooks ont une courte durée de vie.Le projet de loi fait partie d’un mouvement plus large en faveur du droit à la réparation, qui vise à réduire les déchets électroniques, à économiser de l’argent et à stimuler l’économie locale. Selon une étude de l’Environmental Protection Agency, les Américains ont jeté plus de 3 millions de tonnes d’appareils électroniques en 2018. Une autre étude du Consumer Technology Association a estimé que les consommateurs américains ont dépensé plus de 14 milliards de dollars pour réparer leurs smartphones en 2020. En outre, une étude du U.S. PIRG Education Fund a révélé que le droit à la réparation pourrait créer plus de 15 000 emplois dans le secteur de la réparation en Californie.Un rapport publié par le PIRG en avril confirme une fois de plus que les Chromebook expirent beaucoup trop rapidement , ce qui conduit les écoles publiques financées par le contribuable à subir des coûts supplémentaires et à causer des dommages inutiles à la planète. Les Chromebook ne survivent pas aussi longtemps qu'ils le devraient en raison de la stratégie de Google qui consiste à interrompre les mises à jour après cinq à huit ans, du manque de pièces de rechange et de la conception qui rend les réparations difficiles. Et leur réparabilité est entravée par la rareté des pièces de rechange et par des conceptions qui empêchent les réparations.Les appareils électroniques grand public font partie intégrante de notre vie quotidienne, qu'il s'agisse de téléphones, d'ordinateurs portables, etc. Malheureusement, à mesure que ces appareils deviennent de plus en plus perfectionnés, ils tendent à devenir de plus en plus compliqués. Les pannes sont fréquentes et les entreprises ont délibérément rendu difficile la réparation de ces appareils par les utilisateurs eux-mêmes. Ces pratiques font qu'il est aujourd'hui plus facile de remplacer un appareil défectueux que de tenter de le réparer. Cela est excellent pour les résultats financiers des fabricants, mais est mauvais pour les consommateurs et la Terre.Le ras-le-bol des consommateurs, mais également des groupes de défense des consommateurs, a donné lieu à un mouvement en faveur du droit à la réparation qui a pris de l'ampleur ces deux dernières années. Le mouvement exerce une forte pression sur les entreprises telles qu'Apple, Samsung, Google et même John Deere pour qu'elles facilitent la réparation de leurs appareils, tant pour les consommateurs que pour les ateliers de réparation indépendants. Les consommateurs exigent que les appareils soient fabriqués dans un souci de réparabilité, qu'il s'agisse de l'accessibilité des pièces détachées ou de l'impossibilité d'ouvrir une coque sans la casser.« L'adoption de la loi SB 244 sur le droit à la réparation par le Sénat est une étape importante qui témoigne de l'énergie et de l'activisme de ce mouvement. Inscrire l'accès à la réparation dans la loi californienne aidera les petites entreprises, les consommateurs et notre environnement, et j'ai bon espoir que nous y parviendrons cette année », a déclaré la sénatrice Susan Eggman, principale auteure de la proposition de loi. L'année dernière, le Colorado a également adopté une loi permettant aux utilisateurs de fauteuils roulants d'accéder facilement aux ressources dont ils ont besoin pour réparer sans difficulté leurs propres fauteuils.La loi sur le droit à la réparation a des conséquences importantes pour les consommateurs et la planète. Selon le PIRG, le projet de loi apporterait plus de concurrence et de choix aux consommateurs sur le marché de la réparation, ce qui permettrait aux ménages californiens d'économiser environ 5 milliards de dollars par an. La prolongation de l'utilisation des appareils électroniques devrait également permettre de réduire la quantité de déchets électroniques envoyés dans les décharges californiennes et de réduire la nécessité d'une extraction et d'une production supplémentaires pour remplacer les appareils plutôt que de les réparer.Les Californiens jettent actuellement 46 000 téléphones portables par jour et 772 000 tonnes de déchets électroniques - qui contiennent souvent des métaux lourds toxiques - par an. « Il est formidable de voir le Sénat californien défendre les consommateurs et l'environnement face à l'opposition de certaines des plus grandes entreprises de l'État. Le plaidoyer persistant du sénateur Eggman et les efforts dévoués des activistes permettront à la Californie d'ouvrir enfin la voie à la création d'un droit à la réparation », a déclaré Nick Lapis, directeur des activités de plaidoyer pour Californians Against Waste (Californiens contre le gaspillage).Apple a longtemps été critiqué pour ses pratiques anti-réparation, qui rendent difficile et coûteux pour les clients de réparer leurs appareils endommagés. La société a utilisé des vis spéciales, de la colle forte, des puces d’authentification et des mises à jour logicielles pour empêcher les réparations non autorisées. Elle a également refusé de vendre des pièces détachées et des outils aux réparateurs indépendants, et a poursuivi ceux qui ont tenté de contourner ses restrictions. Apple a également dépensé des millions de dollars pour faire pression contre les projets de loi sur le droit à la réparation dans différents États, affirmant que ces lois compromettraient la sécurité, la confidentialité et la qualité des produits.Cependant, Apple a également fait quelques concessions face à la pression publique et réglementaire. En 2019, Apple a lancé un programme qui permet aux réparateurs indépendants d’accéder aux pièces détachées et aux outils officiels d’Apple pour effectuer certaines réparations hors garantie sur les iPhone. En 2020, Apple a étendu ce programme aux Mac. En 2021, Apple a annoncé un programme pilote qui permettrait aux clients d’acheter des pièces détachées et des outils officiels d’Apple pour effectuer certaines réparations sur leurs propres iPhone.Le soutien d’Apple au projet de loi sur le droit à la réparation en Californie est donc une surprise, mais aussi un signe que la société reconnaît l’importance croissante du droit à la réparation pour ses clients et pour l’environnement. Le projet de loi devra encore être approuvé par le Sénat et l’Assemblée de l’État avant d’être signé par le gouverneur. S’il est adopté, il entrera en vigueur le 1janvier 2024.Source : lettre d'AppleQuelle est votre opinion sur le droit à la réparation des appareils électroniques ?Pensez-vous qu’Apple a changé de position par conviction ou par intérêt ?Avez-vous déjà essayé de réparer vous-même un appareil électronique endommagé ? Si oui, quelle a été votre expérience ?Quels sont les avantages et les inconvénients du droit à la réparation pour les consommateurs, les fabricants et l’environnement ?Quelles sont les autres industries où le droit à la réparation pourrait s’appliquer ?