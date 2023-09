La Scientologie est un ensemble de croyances et de pratiques dont les principes ont été développés aux États-Unis en 1952 par Ron Hubbard. La Scientologie enseigne, entre autres, que les humains sont des êtres immortels qui ont oublié leur véritable nature. L'Église de Scientologie est une organisation dévouée à la pratique et à la promotion de la Scientologie dans le monde. La Scientologie se présente comme un mouvement religieux, mais ses pratiques font l'objet de controverses et lui valent parfois d'être considérée comme une secte. Ses responsables sont régulièrement accusés d'avoir recours à des techniques de lavage de cerveau et d'escroquerie.Par exemple, l'Église de Scientologie utilise un instrument de mesure électrique appelé E-Meter pour auditionner ses adeptes. Son usage est fondé sur la croyance qu'un état mental peut être caractérisé par la résistance électrique du sujet. Cette pratique est qualifiée de saugrenue et fait l'objet de controverses. Selon les experts, techniquement, l'E-Meter de l'Église de Scientologie est simplement un ohmmètre. Par ailleurs, son efficacité n’a jamais été prouvée et il est décrit comme « un leurre destiné à donner un aspect scientifique ». Et l'on vient de découvrir que l'Église de Scientologie semble bien décidée à maintenir le secret autour de cet objet.Au début du mois d'août, Author Services inc. - un groupe représentant les œuvres littéraires, théâtrales et musicales de Ron Hubbard - a déclaré au Bureau américain des droits d'auteur qu'il s'opposait au renouvellement d'une exemption à la section 1201 du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), qui rend légal le piratage par les consommateurs de leurs appareils électroniques personnels à des fins de réparation. Cette exemption au DMCA constitue une protection légale sur laquelle s'appuient de nombreux réparateurs indépendants pour exercer leur métier sans risquer d'être poursuivis en justice par les fabricants d'appareils électroniques tels qu'Apple.La lettre est signée par Ryland Hawkins, un représentant d'Author Services inc. Le groupe n'est pas opposé à ce que des personnes utilisent l'exemption pour réparer des appareils électroniques personnels, mais il veut bloquer "le droit de réparer des gadgets ne pouvant être achetés et utilisés que par une personne qui possède des qualifications particulières ou qui a été spécifiquement formée à l'utilisation de l'appareil". La formulation est ambiguë et la lettre ne mentionne pas spécifiquement les appareils E-Meter. Mais le langage utilisé indique que les scientologues ne veulent pas que les gens manipulent l'appareil qui est au cœur de leur mouvement.Hawkins a déclaré dans la lettre que son organisation n'avait "aucune objection" à l'exemption pour d'autres appareils avec des licences plus unilatérales régissant les conditions d'utilisation des logiciels. En revanche, l'organisation soutenue par l'Église de Scientologie préférerait modifier l'amendement original du DMCA pour qu'il ne s'applique pas aux appareils dont l'utilisation est limitée par son fournisseur aux personnes qui ont été spécifiquement formées pour manipuler la procédure. En gros, les appareils en question ne sont pas destinés aux profanes, mais à des personnes qui négocient une "licence d'achat préalable" pour l'utilisation de l'appareil.D'après ce que l'on sait sur l'E-Meter, l'appareil envoie un courant électrique à travers le corps et le renvoie dans l'appareil, ce qui explique pourquoi l'E-Meter nécessite deux poignées. Il mesure la résistance électrique du corps humain et ses fonctions de base sont censées être présentes dans d'autres appareils techniques comme le détecteur de mensonges. Cependant, les scientologues ont une explication beaucoup plus alambiquée des relevés de l'appareil. L'E-Meter fait intervenir l'état mental d'une personne et le "thétan". (Selon l'Église de Scientologie, le thétan représente la source de la vie ou est à l’origine de toute création et de la vie même).Voici comment la Scientologie elle-même définit l'E-Meter : « l'E-Meter est un terme abrégé pour "électropsychomètre". Il s'agit d'un artefact religieux utilisé comme guide spirituel lors de l'audition. Il ne peut être utilisé que par un ministre de Scientologie ou un ministre de Scientologie en formation pour aider le préclair à localiser et à affronter les zones de perturbation spirituelle. En soi, l'E-Meter ne fait rien. Il mesure l'état mental et les changements d'état chez les individus et contribue à la précision et à la rapidité de l'audition. L'E-Meter n'est ni destiné ni efficace pour le diagnostic, le traitement ou la prévention d'une quelconque maladie ».S'il n'est pas important de diagnostiquer l'ensemble de la Scientologie, le site Web du groupe indique que seuls les "ministres" dûment formés sont censés utiliser ces appareils. En creusant plus dans l'accord EULA qui régit les appareils E-Meter, des sources ont découvert qu'il y a en effet "toute une série de restrictions empêchant les utilisateurs ordinaires d'accéder aux logiciels critiques", y compris une note indiquant que les utilisateurs doivent avoir un identifiant pour s'enregistrer ou mettre à jour le logiciel de l'appareil. Cette manipulation nécessiterait également un numéro de membre de l'Association internationale des scientologues.Un exemple concret est une licence logicielle concernant une version de l'E-Meter appelée "Hubbard Professional Mark Ultra VIII". La licence note que les utilisateurs annuleraient la garantie si le logiciel a été utilisé de manière incorrecte ou dans un environnement d'exploitation non approuvé par l'Église internationale de Scientologie ou si le boîtier de l'E-Meter a été ouvert. La Scientologie a une longue histoire d'intimidation et de procès contre ses détracteurs et ses anciens membres, ce qui lui vaut sans cesse des critiques. Elle pourrait à l'avenir décider de poursuivre en justice toute personne qu'elle soupçonne d'avoir bidouillé un E-Meter.Pour les geeks, les pirates et les hackers du net, l'Église de Scientologie subvertit l'idée de la technologie pour en faire une question de contrôle au lieu de la liberté qu'ils chérissent. « Vous savez, je me moque qu'il y ait des millions de bénéfice en jeu et des poursuites potentielles d'investisseurs à l'horizon, mais si je suis à la tête d'Apple et que je me retrouve soudain du même côté d'un problème que Église de Scientologie, je fais un virage à 180 degrés et j'entraîne le reste du secteur de la technologie dans la lumière avec moi », peut-on lire dans les commentaires. Notez que si vous le voulez, vous pouvez vous procurer un E-METER sur eBay.La révélation de lettre d'Author Services inc. est intervenue après qu'Apple a annoncé qu'elle soutenait la législation sur le droit à la réparation présentée par l'État de Californie. « Nous soutenons le "Senate Bill 244", car il comprend des exigences qui protègent la sécurité et la confidentialité des utilisateurs individuels, ainsi que la propriété intellectuelle des fabricants de produits. Nous continuerons à soutenir le projet de loi, tant qu’il continuera à offrir des protections aux clients et aux innovateurs », a écrit Apple dans une lettre envoyée aux législateurs californiens. L'entreprise ne s'est toutefois pas prononcée sur les dispositions fédérales.Source : Lettre d'Author Services inc. Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la position des scientologues vis-à-vis du droit à la réparation ?Selon vous, leurs arguments sont-ils recevables ? Pourquoi ?