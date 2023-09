Les livraisons d'ordinateurs portables ont diminué de 12 % pour atteindre 8,6 millions d'unités au deuxième trimestre 2023, affichant de meilleurs résultats que les ordinateurs de bureau qui ont subi une forte baisse de 33 % pour atteindre 1,9 million d'unités. Parallèlement, le marché des tablettes en Europe de l'Ouest s'est considérablement contracté, les livraisons ayant chuté de 31 % pour atteindre 4,4 millions d'unités. Canalys prévoit que les livraisons de PC en Europe occidentale pour l'ensemble de l'année 2023 chuteront de 13 % et celles des tablettes de 14 %.", a déclaré Kieren Jessop, analyste de recherche chez Canalys. "Fujitsu a annoncé son retrait du marché européen des PC, laissant la région avec une part de marché de 2,5 % pour les ordinateurs de bureau. Le retrait de Fujitsu laisse un vide pour la demande de PC commerciaux, en particulier sur ses marchés les plus forts, notamment l'Allemagne et l'Autriche, où il détient une part de marché de 12 % et 11 % respectivement parmi les grandes entreprises.", a ajouté Jessop. "Source : CanalysPensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?