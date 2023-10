Première édition de l'Apple Watch spécialement réalisée pour Karl et d'autres célébrités, portée par Karl

Bien que la Royal Oak noircie soit sans aucun doute la montre la plus souvent associée à Lagerfeld dans les cercles de collectionneurs et de passionnés, ce n'est pas la seule montre qu'il a été aperçu portant tout au long de sa longue et riche carrière. Plus récemment, il a été vu portant une Apple Watch en or jaune massif 18 carats sur un bracelet en or spécial qui n'a jamais été mis à la disposition du public (le même que Beyoncé et d'autres célébrités portaient également). Mais la meilleure partie ? Il semble qu'il n'ait jamais réellement configuré le dispositif, mais a fait comme Andy Warhol, en la portant uniquement comme un bijou. L'image ici, tirée d'Instagram, la montre en mode couplage, et de nombreuses autres photos ont montré Lagerfeld portant la montre dans ce qui semble être un état complètement déchargé. Les gens de The Verge ont même inventé le terme « Lagerfelding » pour décrire quelqu'un se promenant avec une Apple Watch éteinte au poignet. L'héritage de cet homme ne connaît pas de limites.

Jony Ive et Apple Watch

Il a rencontré l'équipe presque quotidiennement et s'est plongé dans les détails, aidant à imaginer la grille hexagonale distinctive d'applications qui se transformaient au fur et à mesure que les gens défilaient. Il a travaillé avec l'équipe des acquisitions d'Apple pour embaucher le designer industriel Marc Newson, son ami, qui avait développé des designs pour montres rectangulaires. Il a poussé Apple à embaucher le directeur général d'Yves Saint Laurent pour gérer l'aspect commercial du projet.

La réaction des internautes

Bon sang, qu'est-ce que je vais faire de toutes les miennes maintenant ?

Cela finit par arriver : la technologie finit par devenir obsolète et les fournisseurs ne la prennent plus en charge.

Triste mais prévisible. Le type de technologie de cette montre ne peut pas fonctionner indéfiniment. Même si la montre elle-même ne casse pas, les applications nécessitant une prise en charge réseau finiront par cesser de fonctionner.

La différence entre une Rolex et une Apple Watch est qu'une Rolex sera toujours parfaitement fonctionnelle après 10 ans, quelles que soient les complications.

Pour 17 000,00 $, Apple devrait les rééquiper régulièrement avec les dernières technologies.

Je me souviens que lorsque l'Apple Watch était nouvelle, je suis allé à l'Apple Store pour y jeter un œil et j'ai en quelque sorte eu une conversation avec un gars là-bas portant un t-shirt, un short et une Rolex qui coûtait plus cher que ma voiture. (Bien sûr, cette Apple Watch à 17 000 $ aussi, mais la Rolex en aurait acheté deux.) Il me l'a simplement remise à un moment donné, me demandant d'en sentir le poids.



Ce furent quelques secondes étranges.



Je me souviens que lorsque l'Apple Watch était nouvelle, je suis allé à l'Apple Store pour y jeter un œil et j'ai en quelque sorte eu une conversation avec un gars là-bas portant un t-shirt, un short et une Rolex qui coûtait plus cher que ma voiture. (Bien sûr, cette Apple Watch à 17 000 $ aussi, mais la Rolex en aurait acheté deux.) Il me l'a simplement remise à un moment donné, me demandant d'en sentir le poids.

Ce furent quelques secondes étranges.

Quoi qu'il en soit : je n'ai toujours pas d'Apple Watch, mais peut-être un jour. Mais cela n'a aucun sens de payer pour la version dorée*!

L’Apple Watch Edition en or était le fruit d’un projet personnel de l’ancien designer en chef d’Apple, Jony Ive. Il s’agissait de la première tentative d’Apple de concurrencer le marché des montres de luxe, et le modèle en or n’a duré qu’un an avant d’être remplacé par des versions en céramique et en titane, beaucoup moins chères. L’Apple Watch Edition en or a été portée par des célébrités influentes, comme le couturier allemand Karl Lagerfeld, les artistes Drake, Pharell Williams ou encore Katy Perry.Du côté logiciel, watchOS 5 a abandonné la compatibilité avec l’Apple Watch en or en 2018. Toutes les autres versions de 38 mm et 42 mm en aluminium et en acier inoxydable de la première génération de l’Apple Watch, y compris les variantes Hermès, sont également désormais classées comme obsolètes. Apple classe un produit comme technologiquement obsolète lorsque plus de sept ans se sont écoulés depuis qu’il a cessé de le distribuer à la vente. La première Apple Watch a été abandonnée en septembre 2016, lors de la sortie des modèles Apple Watch Series 2 et Series 1, ce qui signifie qu’elle a récemment franchi ce cap de sept ans.L’étiquette obsolète d’Apple ne signifie pas seulement la fin du support logiciel. Les montres Apple d'origine (largement appelées série 0) n'ont jamais été mises à jour au-delà de watchOS 4.3.2 en 2018. Cela signifie la fin du support matériel : l'entreprise ne fournira plus de pièces, de réparations ou de services de remplacement.Vous pourriez dépenser entre 10 000 et 30 000 dollars pour une Cartier Tank, tout en conservant une montre carrée et sans vous soucier de savoir si vous pouvez la faire entretenir huit (ou 80) ans plus tard. Tant qu'il existe des fabricants de montres de luxe comme Cartier (ou Patek Philippe, Rolex, etc.), vous pouvez bénéficier d'un service de réparation de première main. Si votre Apple Watch à 17 000 $ doit être réparée, vous pouvez tenter votre chance auprès d'un atelier de réparation tiers, remplacer la batterie vous-même, faire une conversion mécanique personnalisée, ou, si vous le sentez, la porter quand même. Après tout, Karl Lagerfeld n’avait même pas configuré la sienne.Les empreintes d'Ive se retrouvent sur tous les produits les plus emblématiques d'Apple, de l’iPhone au MacBook en passant par l’Apple Watch. Mais son ADN de conception est sans doute plus présent dans la montre que dans tout autre produit Apple. C'est peut-être parce qu'il s'agit de la première grande catégorie de produits lancée après Jobs, ou peut-être parce que Jony Ive aime vraiment les montres (le directeur de l'exploitation d'Apple, Jeff Williams, a dans le passé crédité la montre comme étant le travail d'Ive).Jony Ive avait rejoint Apple en 1992. Après avoir quitté Apple en 2019, Jony Ive, célèbre designer connu pour ses produits de la marque à la pomme, travaillait toujours pour cette dernière en tant que consultant. Mais en juillet 2022, la séparation entre les deux parties a été totale.C'est à l'occasion du premier éloignement, après plus de 20 ans passés au sein de l'entreprise, que les anecdotes autour du personnage ont fusé. L'un d'eux a mis en lumière la façon dont Ive a poussé à créer l’Apple Watch et révèle des informations intéressantes inédites auparavant. À cette époque, le public savait déjà que l'Apple Watch était le projet passionné d'Ive pour Apple, mais un rapport du Wall Street Journal a donné des détails montrant à quel point Ive était « intrigué » par le potentiel de continuer à réduire la technologie de l'iPhone à un dispositif portable (wearable).Le rapport indique que certains dirigeants se sont opposés à l'idée d'une montre connectée, craignant qu'un tel appareil ne soit pas doté d'une « killer app » convaincante. Cependant, Tim Cook a approuvé le projet et Ive a commencé à travailler en 2013.Voici ce qu'indique le Wall Street Journal :L'article poursuit en affirmant que certains dirigeants d'Apple voulaient positionner la montre comme « une extension » de l'iPhone, alors que « M. Ive la voyait comme un accessoire de mode ». Le résultat aurait été un compromis. À quoi aurait ressemblé la vision non négociée d’Ive ? C'est difficile à dire, étant donné que l'Apple Watch est sortie avec à la fois une version en or à 17 000 $ et un design Hermès. Il est intéressant de noter que le rapport indique que « des milliers de versions dorées sont restées invendues ». Là, petite surprise.La dernière pépite intéressante est la suivante : « La société a vendu environ 10 millions d'unités au cours de la première année, soit un quart de ce que prévoyait Apple, a déclaré une personne proche du dossier ». Apple avait clairement de plus grandes attentes pour la montre dès le premier jour, mais il a fallu attendre la série 2 pour que le dispositif portable atteigne le volume de vente espéré d'Apple et contribue à en faire le succès de la montre connectée qu'elle est aujourd'hui.Certains ont opté pour l'humour :D'autres ont estimé que la situation est tout ce qu'il y a de plus normal :D'autres ont souligné les limites des montres connectées comparées aux montres traditionnelles :D'autres pensent qu'Apple devrait faire un geste commercial pour ceux qui ont payé autant :Et d'autres estiment que l'Apple Watch est juste trop chère :Sources : Apple, Karl Lagerfeld n'a jamais configuré sa Apple Watch Que pensez-vous des montres connectées en général et de l'Apple Watch en particulier ? En avez-vous une ? Pourquoi ?Que pensez-vous de la stratégie d’Apple de rendre obsolète la première génération de l’Apple Watch, y compris le modèle en or à 17 000 dollars ?Trouvez-vous que l’Apple Watch Edition en or était un produit innovant ou un échec commercial ?Seriez-vous prêt à acheter une montre connectée de luxe, ou préférez-vous une montre traditionnelle ?Quel est l’avenir des montres connectées, selon vous ? Quelles sont les fonctionnalités que vous aimeriez voir sur les prochains modèles ?