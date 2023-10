Lorsque l'équipe d'iFixit s'est penchée sur le casque, le premier échec majeur du point de vue de la réparabilité a été la "". "Confronté à une multitude de vis et à l'absence d'un manuel d'entretien, iFixit a démonté le casque jusqu'à ses composants, révélant le nouveau capteur de temps de vol, essentiel pour le suivi de la main et de la manette ainsi que pour la cartographie de l'espace autour de l'utilisateur, et, au-delà du ventilateur, la carte mère. Le Quest 3 est équipé d'un Snapdragon 8, le XR2 Gen2. Selon iFixit : "".Cependant, c'est la batterie qui déçoit. Bien qu'il s'agisse d'une unité standard, donc théoriquement remplaçable, iFixit a noté : "" Dans l'ensemble, l'équipe a attribué à l'appareil une note provisoire de 4 sur 10 lors de son démontage, principalement en raison de l'absence de manuels, de pièces de rechange OEM et de "". Mais au moins, vous pouvez remplacer les piles AA des contrôleurs lorsqu'elles tombent en panne.Source : iFixitQuel est votre avis sur le sujet ?