Wow.... so @ASUS_ROG misspelled Evangelion on their anime special edition motherboard!!!??? OOOOOF



You can't make this stuff up... lol "Evangenlion" 🤦🏻*♂️🤦🏻*♂️🤦🏻*♂️ pic.twitter.com/3tC9VJjHAg — JayzTwoCents (@JayzTwoCents) November 12, 2023

prise en charge des processeurs Intel Core de 12e et 13e génération sur le socket LGA 1700 ;

prise en charge de la mémoire DDR5 7800 MHz (OC) ;

20 + 1 phases d'alimentation unifiée de 90A par phase avec deux connecteurs d'alimentation ProCool II ;

dissipateurs thermiques massifs intégrés dans le couvercle des E/S, reliés par un caloduc en forme de L et connectés aux phases d'alimentation par des pads thermiques à haute conductivité ;

deux ports Thunderbolt 4 USB Type-C ;

Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3 ;

codec ROG SupremeFX ALC4082 avec DAC quadruple ESS ES9218 pour une lecture jusqu'à 32 bits/384 kHz ;

logiciel ASUS exclusif, Overclocking, AI Cooling II, AI Networking et Two-Way AI Noise Cancelation pour simplifier la configuration et améliorer les performances.

Neon Genesis Evangelion (EVA) est une série animée extrêmement populaire comptant des fans dans le monde entier. Asus a connu un grand succès avec sa première série de périphériques et de composants PC décorés dans les couleurs violettes et vertes emblématiques de l'Evangelion Unit-01. Désireux de poursuivre sur sa lancée, Asus a sorti une nouvelle série de composants en édition spéciale, reprenant cette fois les couleurs de l'Evangelion Unit-02 d'Asuka, le ROG MAXIMUS Z790 Hero EVA-02 Edition. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu, car les fans qui ont acheté la carte mère en édition spéciale ont remarqué une erreur d'orthographe.Plus précisément, Asus a accidentellement mal orthographié le nom de l'animé en l'appelant "Evangenlion". La faute d'orthographe est facilement repérable à plusieurs endroits. Vous pouvez la voir sur la page du produit sur le site Web d'Asus ou comme le montre l'image suivante. D'après les images, il semble que la faute de frappe ne se trouve que sur un écran situé sur le côté gauche de la carte mère. Bien qu'il s'agisse d'une erreur coûteuse à commettre, au moins la carte mère est une édition limitée, donc il n'y a que quelques pièces de ce type. En outre, les revendeurs indiquent que la carte mère est déjà en rupture de stock sur le site.L'on ne peut acheter qu'une version d'occasion, qui coûte quelques centaines de dollars de plus que le prix d'origine. La carte mère a été lancée en septembre au prix de 699 $. Le plus drôle, cependant, c'est que même si c'est assez embarrassant, certains utilisateurs trouvent cela "attachant", tandis que d'autres affirment que cela est inacceptable. En réponse, Asus s'est excusé pour cette erreur, après avoir reçu des commentaires à ce sujet. Dans un billet de blogue publié mardi, il précise que pour les clients qui ont déjà installé la carte mère, la faute de frappe est purement esthétique et n'affecte en rien la fonctionnalité sous-jacente de la carte mère.L'entreprise propose aussi une solution aux utilisateurs : « pour les utilisateurs qui ont déjà installé la carte mère, il est important de noter que l'erreur d'impression est purement esthétique et n'affecte aucune fonctionnalité ou performance. Dans le cadre de notre engagement à résoudre ce problème, nous allons prolonger la garantie d'une année supplémentaire et mettre en place un programme de remplacement. Asus fournira une pièce décorative corrigée que les utilisateurs finaux pourront utiliser pour remplacer la pièce mal imprimée. Si vous rencontrez ce problème, veuillez contacter votre service clientèle local pour plus de détails ».Le billet de blogue se termine par : « nous comprenons l'importance de ce problème et tenons à vous assurer que nous nous engageons à le résoudre rapidement ». Il est à noter qu'il n'y a aucune indication d'un service dédié pour gérer ces remplacements au nom des utilisateurs. Les utilisateurs devront donc démonter eux-mêmes leur carte mère. En outre, selon certains analystes, le fait que personne chez Asus n'ait remarqué cette faute de frappe alors que des utilisateurs l'ont signalée depuis le mois de septembre laisse penser que l'entreprise espérait qu'elle ne ferait jamais la une des journaux. Malheureusement pour eux, c'est ce qui s'est passé.Bien qu'il s'agisse probablement de la pire erreur typographique que nous ayons vue depuis longtemps sur un produit aussi prestigieux, Asus n'est certainement pas le seul. Dell a accidentellement indiqué un nombre de cœurs CUDA inférieur pour la RTX 3060 dans l'un de ses ordinateurs portables Alienware, ce que des utilisateurs ont interprété comme une marque délibérément trompeuse. Les GPU RTX 3080 de Nvidia comportaient une erreur initiale dans laquelle le 8 de 3080 était à l'envers (la partie inférieure présenterait un vide plus petit que la partie supérieure), bien que très peu de personnes l'aient remarqué et que cette erreur n'ait pas été signalée.Mais certains critiques pensent tout de même que ces "petites coquilles" ne constituent qu'une distraction qui n'aborde pas les problèmes majeurs des matériels. Ils se plaignent du fait que l'esthétique ait pris une place trop importante dans l'informatique grand public. « Je me souviens de l'époque où il s'agissait surtout d'obtenir les meilleures performances, le refroidissement le plus silencieux, de beaux passages de câbles, etc. Aujourd'hui, on dirait qu'il s'agit plutôt de savoir combien d'éclairages RGB l'on peut mettre dans un boîtier et de gros habillages superflus sur les cartes mères et autres composants. C'est du gâchis et c'est inutile », a écrit un critique.« Il y a beaucoup d'éléments superflus sur cette carte Asus pour probablement nuire à la performance thermique plutôt que de l'améliorer. Elle n'a même pas l'air bien, c'est un peu grossier. J'aimerais que cette industrie revienne à l'essentiel. Cette situation est totalement stupide à avis », relève un autre critique. Asus a depuis corrigé la page officielle consacrée à la carte mère avec une image montrant l'orthographe correcte d'Evangelion. Mais on ne sait pas quand Asus fournira la pièce de remplacement. En attendant, certains signalent que la carte mère d'occasion se revend déjà sur eBay entre 1 300 et 2 499 dollars en raison de la pénurie.Mis à part la faute de frappe, la carte mère ASUS ROG MAXIMUS Z790 Hero EVA-02 Edition est conçue pour accueillir les processeurs hybrides Intel Core de 12e et 13e génération sur le socket Intel LGA 1700. Selon Asus, la carte mère ROG MAXIMUS Z790 Hero EVA-02 Edition présente les caractéristiques suivantes :Source : Asus Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la carte mère ASUS ROG MAXIMUS Z790 Hero EVA-02 Edition ?Que pensez-vous du bruit qu'a suscité l'erreur typographique présente sur la carte mère ?Ce problème est-il insignifiant ? Que pensez-vous de la solution proposée par l'entreprise ?Selon vous, cette erreur typographique justifie-t-elle un remplacement ? Pourquoi ?Selon vous, y a-t-il aujourd'hui trop d'éléments superflus sur les composants électroniques ?