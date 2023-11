L'impact de l'utilisation des écrans sur le développement neurologique des enfants et des adolescents a fait l'objet de nombreuses recherches. Nous avons examiné le lien entre l'utilisation d'un écran et la connectivité fonctionnelle du cerveau dans un large échantillon d'enfants américains âgés de 9 à 12 ans. Bien que les schémas de connectivité cérébrale fonctionnelle soient liés aux schémas d'utilisation des écrans, nous n'avons trouvé aucune association significative entre les profils globaux et les mesures du bien-être cognitif et mental, même si nous avons fixé le seuil de preuve à un niveau très bas. Dans l'ensemble, cette étude ne soutient pas les politiques visant à limiter le temps passé devant un écran pour protéger le développement neurocognitif. L'impact de l'utilisation des écrans sur le développement neurologique des enfants et des adolescents a fait l'objet de nombreuses recherches. Nous avons examiné le lien entre l'utilisation d'un écran et la connectivité fonctionnelle du cerveau dans un large échantillon d'enfants américains âgés de 9 à 12 ans. Bien que les schémas de connectivité cérébrale fonctionnelle soient liés aux schémas d'utilisation des écrans, nous n'avons trouvé aucune association significative entre les profils globaux et les mesures du bien-être cognitif et mental, même si nous avons fixé le seuil de preuve à un niveau très bas. Dans l'ensemble, cette étude ne soutient pas les politiques visant à limiter le temps passé devant un écran pour protéger le développement neurocognitif.

À partir des données de l'étude ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development), la plus grande étude à long terme sur le développement du cerveau et la santé des enfants aux États-Unis, des chercheurs de l'Oxford Internet Institute, de l'université d'Oxford, de l'université de l'Oregon, de l'université de Tilburg et de l'université de Cambridge ont analysé les fonctions cognitives d'enfants âgés de 9 à 12 ans en fonction du temps que ces enfants déclaraient passer devant un écran.Publiée dans le Journal Cortex, la recherche a porté sur une période de deux ans au cours de laquelle les enfants participants ont estimé le temps qu'ils consacraient chaque jour à des activités numériques. Leurs réponses pouvaient aller d'un temps nul à plus de quatre heures par jour.Les activités liées au temps d'écran comprenaient des activités "traditionnelles" telles que regarder des émissions de télévision ou des films et utiliser des plateformes numériques telles que YouTube pour regarder des vidéos, ainsi que des activités interactives telles que les jeux vidéo. En outre, les participants ont été interrogés sur leur capacité à communiquer avec d'autres personnes par l'intermédiaire d'applications, d'appels, d'appels vidéo et des médias sociaux.Même chez les participants qui avaient un taux élevé d'engagement numérique, il n'y avait pas de preuve d'un fonctionnement altéré dans le développement du cerveau des enfants.Dans l'étude ABCD, le développement neurologique des participants a été évalué en contrôlant la connectivité cérébrale fonctionnelle, qui fait référence à la manière dont les régions du cerveau travaillent ensemble et inclut les activités émotionnelles et physiologiques. Cet examen a été réalisé par IRM. En outre, des évaluations de la santé physique et mentale ainsi que des informations fournies par la personne en charge de l'enfant ont été effectuées.L'analyse de l'utilisation du temps d'écran en parallèle avec les données de l'ABCD a montré que les schémas de connectivité fonctionnelle du cerveau étaient liés aux schémas d'utilisation de l'écran, mais qu'il n'y avait pas d'association significative entre l'utilisation du temps d'écran et les mesures du bien-être cognitif et mental, même lorsque le seuil de preuve était fixé à un niveau très bas.Jack Miller, premier auteur de l'étude, qui a analysé les données dans le cadre de sa thèse à l'Oxford Internet Institute, a déclaré : "Le professeur Andrew Przybylski, qui a supervisé les travaux, a ajouté : "Le professeur Matti Vuorre de l'université de Tilburg, l'un des coauteurs, a fait remarquer : "" Il ajoute : "Le professeur Przybylski conclut : "".Les auteurs de l'étude ABCD concluent :Étude de l'Université d'Oxford intitulée : "Impact of digital screen media activity on functional brain organization in late childhood: Evidence from the ABCD study"