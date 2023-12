Les besoins de l’humanité en matière de stockage de données à long terme continuent de croître à un rythme effarant. En tant qu'espèce, nous continuons de générer de grandes quantités de données de grande valeur (notre histoire personnelle, données médicales, industrielles, scientifiques, etc.) qui sont cruciales pour notre survie à long terme, avec une demande qui devrait dépasser les centaines de zettaoctets d'ici 2025. Malgré ce besoin, les supports magnétiques existants ne constituent tout simplement pas une solution durable et rentable. Les supports magnétiques se dégradent avec le temps, ce qui nécessite des émissions, de l'énergie et des coûts importants pour stocker en toute sécurité des données de longue durée.Project Silica développe la première technologie de stockage au monde conçue et construite à partir des médias pour répondre au besoin de l’humanité d’une technologie de stockage durable à long terme. Nous stockons les données dans du verre de quartz : un support WORM durable et peu coûteux, résistant aux champs électromagnétiques et offrant une durée de vie de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d'années. Cela a d’énormes conséquences sur la durabilité, car cela signifie que nous pouvons laisser les données sur place et éliminer le cycle coûteux de copie périodique des données vers une nouvelle génération de médias.Nous repensons la manière dont les systèmes de stockage à grande échelle sont construits afin d'exploiter pleinement les propriétés du support en verre et de créer un système de stockage durable et sécurisé pour prendre en charge le stockage d'archives pour les décennies à venir ! Nous co-concevons les piles matérielles et logicielles à partir de zéro, depuis les médias jusqu'à l'API utilisateur du cloud. Cela inclut une nouvelle conception à faible consommation pour la médiathèque qui remet en question l’apparence de la robotique et de la mécanique des systèmes de stockage d’archives.Nous utilisons différentes technologies pour écrire et lire les données : des lasers femtosecondes ultrarapides pour écrire et une microscopie sensible à la polarisation utilisant une lumière ordinaire pour lire. En conséquence, le système de stockage Silica garantit dès sa conception un véritable entrefer pour les supports de stockage ; il est physiquement impossible d’écraser accidentellement des données pendant la lecture, car il n’y a tout simplement pas assez de puissance pour modifier le matériau du verre. La conception mécanique de la médiathèque rend également impossible le retour des médias dans un graveur, garantissant ainsi la sécurité des données archivées pendant toute leur durée de vie.En tant que technologie de stockage, Silica offre des densités de données volumétriques supérieures à celles des bandes magnétiques actuelles (capacité brute supérieure à 7 To dans un plateau de verre carré de la taille d'un DVD), et en utilisant l'orientation du faisceau laser, nous sommes en mesure d'obtenir un système- des débits d'écriture globaux comparables à ceux des systèmes d'archivage actuels.