Huawei commencera à construire sa première usine européenne en France l'année prochaine

L'entreprise a présenté des plans pour l'usine avec un investissement initial de 200 millions d'euros (215,28 millions de dollars) en 2020, mais le déploiement a été retardé par la pandémie de COVID-19, a déclaré la source. La source a refusé d'être identifiée car elle n'est pas autorisée à faire des commentaires sur ce sujet.La source n'a pas précisé la date à laquelle l'usine de Brumath, près de Strasbourg, sera opérationnelle. Une source gouvernementale française a indiqué que l'ouverture du site était prévue pour 2025.Cette décision intervient alors que certains gouvernements européens restreignent ou interdisent l'utilisation d'équipements fabriqués par Huawei et le chinois ZTE, invoquant des problèmes de sécurité. Les dirigeants européens débattent également de la manière de "réduire les risques" tout en coopérant avec la deuxième économie mondiale. La Chine est le troisième partenaire commercial de la France, derrière l'Union européenne et les États-Unis.En 2020, le gouvernement français a informé les opérateurs de télécommunications qui prévoyaient d'acheter des équipements 5G de Huawei qu'ils ne pourraient pas renouveler les licences de ces équipements une fois qu'elles auraient expiré, ce qui aurait pour effet d'exclure progressivement Huawei des réseaux mobiles.Toutefois, à la suite d'une réunion avec le ministre français de l'économie Bruno Le Maire à Pékin en juillet, le vice-premier ministre chinois He Lifeng a déclaré que la France avait décidé de prolonger les licences 5G de Huawei dans certaines villes.Quel est votre avis sur le sujet ?