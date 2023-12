Envoyé par AMD Envoyé par Les processeurs de la série Threadripper 7000 contiennent effectivement un fusible qui saute lorsque le surcadençage est activé. Pour être clair, faire sauter ce fusible n'annule pas votre garantie. Les déclarations selon lesquelles l'activation d'une fonction de l'overclocking/overvolting "annule" la garantie du processeur ne sont pas correctes. Conformément aux conditions générales de vente d'AMD, la garantie exclut tout dommage résultant de l'overclocking/overvolting du processeur. Cependant, d'autres problèmes non liés peuvent toujours donner lieu à une réparation/un remplacement sous garantie.

Le surcadençage (overclocking) des puces est naturellement populaire, en particulier auprès des joueurs - après tout, qui n'aime pas l'idée d'obtenir quelque chose gratuitement ? Mais le surcadençage du matériel n'est pas sans risque, et vous pourriez non seulement causer des dommages, mais aussi annuler votre garantie. Et les fabricants semblent désormais en mesure de déterminer si les dommages causés à un processeur résultent du surcadençage. Dans le cas des puces AMD Ryzen Threadripper de la série 7 000, les amateurs du surcadençage ont été surpris par un mécanisme qui déclenche automatiquement un avertissement une fois qu'ils ont sauté le pas.Le problème a été mis en lumière par une capture d'écran partagée sur X par un certain David Huang. La capture d'écran comporte un avis de non-responsabilité du BIOS de l'ODM qui explique à l'utilisateur : « le mode surcadençage sera désormais activé de façon permanente pour ce processeur et annulera de fait la garantie comme indiqué précédemment ». Cet avertissement a conduit à des affirmations légèrement trompeuses selon lesquelles le surcadençage annulera automatiquement la garantie des puces pour tout type de défaillance. Mais il comporte une nuance et un représentant d'AMD vient d'expliquer aux utilisateurs ce à quoi ils doivent s'attendre.En gros, le surcadençage de votre puce Ryzen Threadripper Pro 7000 ou non-Pro n'annulera pas la garantie - seuls les dommages résultant directement du surcadençage le feront. Cela montre qu'AMD n'est pas contre le surcadençage. Si c'était le cas, le fabricant de puces n'annoncerait pas la prise en charge du surcadençage comme l'une des caractéristiques des plateformes WRX90 et TRX50. Seuls les systèmes OEM ne prennent pas en charge le surcadençage. Il n'est pas certain qu'AMD soit le seul fabricant à s'engager dans une telle activité, et c'est quelque chose qui sera probablement considéré avec une certaine suspicion par ceux qui pratiquent le surcadençage.AMD a présenté sa nouvelle série Threadripper 7000 en novembre. Certaines cartes mères Threadripper comportent deux messages d'avertissement : le premier est un copier-coller de l'avertissement PBO (Precision Boost Overdrive) standard d'AMD, et le second est un avertissement d'une phrase de l'ODM. Pour être clair, seul le jargon juridique du PBO provient d'AMD. Par conséquent, l'entreprise travaille avec ses partenaires pour nettoyer tous les messages d'avertissement ODM offensants du BIOS, car ils ne représentent pas la position officielle d'AMD sur le surcadençage des processeurs Ryzen Threadripper Pro 7000 et non-Pro.Par ailleurs, la présence de fusibles secrets n'est pas une nouveauté dans les processeurs d'AMD, en particulier les puces HEDT et Pro pour stations de travail. Les fusibles étaient déjà présents dans certains processeurs Ryzen Threadripper Pro 5000 de la série WX (Chagall). L'activation du surcadençage fera sauter le fusible de manière permanente, ce qui signifie qu'AMD saura qu'à un moment donné, l'utilisateur a surcadencé le processeur. Comme d'habitude, la garantie d'AMD n'exclut que les dommages directement liés à le surcadençage. Si votre puce n'était pas endommagée par le surcadençage, la garantie d'AMD la couvrirait.Bien entendu, l'on ignore comment AMD détermine si les dommages de la puce résultent d'un mauvais surcadençage. Vous pouvez toujours surcadencer les processeurs Ryzen Threadripper Pro 7000 et non-Pro, mais vous devez le faire de manière responsable. À moins que vous ne poussiez ces puces Zen 4 au maximum pour battre des records du monde, il n'est toutefois pas certain que vous aurez des problèmes.Les passionnés se demanderont peut-être si AMD prévoit de déployer une fonction similaire sur les processeurs grand public. Pour faire simple, l'entreprise n'a fait aucune communication à ce sujet. Cela dépendrait probablement du prix et du coût de l'ajout de la technologie à chaque puce. D'autres se demandent également si Intel dispose d'une implémentation similaire sur ses processeurs.Source : AMDQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du mécanisme mis en place par AMD pour déterminer si une puce a été surcadencée ?Selon vous, cela risque-t-il de décourager les utilisateurs d'activer le surcadençage sur leurs processeurs ?Avez-vous déjà été confronté à cet avertissement ? Si oui, partagez votre expérience.