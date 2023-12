La sonde Voyager 1 de la NASA, âgée de 46 ans, cesse de communiquer avec l'équipe de la mission sur Terre en raison d'un problème informatique

Les ingénieurs s'efforcent de résoudre un problème avec l'un des trois ordinateurs de bord de Voyager 1, appelé système de données de vol (FDS). Le vaisseau spatial reçoit et exécute les commandes envoyées depuis la Terre, mais le FDS ne communique pas correctement avec l'un des sous-systèmes de la sonde, l'unité de modulation télémétrique (TMU). Par conséquent, aucune donnée scientifique ou technique n'est renvoyée vers la Terre.



Le FDS est conçu, entre autres, pour collecter les données des instruments scientifiques ainsi que des données techniques sur l'état de santé et le statut du vaisseau spatial. Il combine ensuite ces informations en un seul "paquet" de données qui sera envoyé à la Terre par le TMU. Les données se présentent sous la forme de uns et de zéros, ou code binaire. Les différentes combinaisons de ces deux nombres constituent la base de tout langage informatique.



Récemment, le TMU a commencé à transmettre un motif répétitif de uns et de zéros, comme s'il était "bloqué". Après avoir écarté d'autres possibilités, l'équipe de Voyager a déterminé que la source du problème était le FDS. Le week-end dernier, l'équipe a tenté de redémarrer le FDS et de le remettre dans l'état où il se trouvait avant le début du problème, mais le vaisseau spatial ne renvoie toujours pas de données exploitables.



Les ingénieurs pourraient mettre plusieurs semaines à élaborer un nouveau plan pour remédier au problème. Lancées en 1977, la sonde et sa jumelle, Voyager 2, sont les deux engins spatiaux les plus anciens de l'histoire. Pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les sondes, il faut souvent consulter des documents originaux, vieux de plusieurs décennies, rédigés par des ingénieurs qui n'avaient pas prévu les problèmes qui se posent aujourd'hui. Par conséquent, il faut du temps à l'équipe pour comprendre comment une nouvelle commande affectera les opérations du vaisseau spatial afin d'éviter les conséquences imprévues.



En outre, les commandes des contrôleurs de mission sur Terre mettent 22,5 heures à parvenir à Voyager 1, qui explore les régions extérieures de notre système solaire à plus de 15 milliards de miles (24 milliards de kilomètres) de la Terre. Cela signifie que l'équipe d'ingénieurs doit attendre 45 heures pour obtenir une réponse de Voyager 1 et déterminer si une commande a eu le résultat escompté.

Les ingénieurs tentent actuellement de résoudre le problème, alors que la sonde vieillissante explore des territoires cosmiques inexplorés aux confins du système solaire.Voyager 1 est actuellement le vaisseau spatial le plus éloigné de la Terre, à environ 15 milliards de miles (24 milliards de kilomètres), tandis que son jumeau Voyager 2 a parcouru plus de 12 milliards de miles (20 milliards de kilomètres) depuis notre planète. Tous deux se trouvent dans l'espace interstellaire et sont les seuls engins spatiaux à opérer au-delà de l'héliosphère, la bulle de champs magnétiques et de particules du soleil qui s'étend bien au-delà de l'orbite de Pluton.Initialement conçues pour durer cinq ans, les sondes Voyager sont les deux engins spatiaux qui fonctionnent le plus longtemps dans l'histoire. Leur durée de vie exceptionnellement longue signifie que les deux sondes ont fourni des informations supplémentaires sur notre système solaire et au-delà, après avoir atteint leurs objectifs préliminaires de survol de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune il y a plusieurs dizaines d'années.Mais ces voyages d'une longueur inattendue n'ont pas été sans difficultés.Voyager 1 dispose de trois ordinateurs de bord, dont un système de données de vol qui recueille les informations provenant des instruments scientifiques de la sonde et les associe à des données techniques reflétant l'état de santé actuel de Voyager 1. Le contrôle de la mission sur Terre reçoit ces données en code binaire, c'est-à-dire une série de uns et de zéros.Mais le système de données de vol de Voyager 1 semble désormais bloqué en mode répétition automatique, dans un scénario qui rappelle le film "Le jour de la marmotte".L'équipe de la mission a remarqué le problème pour la première fois le 14 novembre, lorsque l'unité de télécommunications du système de données de vol a commencé à renvoyer un schéma répétitif de uns et de zéros, comme s'il était coincé dans une boucle.Bien que la sonde puisse toujours recevoir et exécuter les commandes transmises par l'équipe de la mission, un problème avec cette unité de télécommunications signifie qu'aucune donnée scientifique ou technique de Voyager 1 n'est renvoyée à la Terre.L'équipe de Voyager a envoyé des commandes au cours du week-end pour que le vaisseau spatial redémarre le système de données de vol, mais aucune donnée utilisable n'a encore été renvoyée, selon la NASA.Les ingénieurs de la NASA tentent actuellement de recueillir davantage d'informations sur la cause sous-jacente du problème avant de déterminer les prochaines étapes pour éventuellement y remédier, a déclaré Calla Cofield, spécialiste des relations avec les médias au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, qui gère la mission. Ce processus pourrait prendre des semaines.La dernière fois que Voyager 1 a connu un problème similaire, mais pas identique, avec le système de données de vol, c'était en 1981, et le problème actuel ne semble pas être lié à d'autres pépins que le vaisseau spatial a connus ces dernières années, a déclaré Cofield.Alors que les deux sondes Voyager subissent de nouvelles épreuves, les membres de l'équipe de la mission ne peuvent consulter que les manuels originaux rédigés il y a plusieurs dizaines d'années, et ceux-ci ne peuvent pas tenir compte des difficultés auxquelles les engins spatiaux sont confrontés à mesure qu'ils prennent de l'âge.L'équipe Voyager souhaite examiner toutes les implications potentielles avant d'envoyer d'autres commandes au vaisseau spatial, afin de s'assurer que ses opérations ne sont pas affectées de manière inattendue.Voyager 1 est si loin qu'il faut 22,5 heures pour que les commandes envoyées depuis la Terre parviennent au vaisseau spatial. En outre, l'équipe doit attendre 45 heures pour recevoir une réponse.Alors que les sondes jumelles Voyager continuent d'explorer le cosmos, l'équipe a lentement éteint les instruments de ces "seniors" afin d'économiser de l'énergie et de prolonger leurs missions, a expliqué Suzanne Dodd, chef de projet de Voyager.En cours de route, les deux engins spatiaux ont rencontré des problèmes inattendus et des pannes, notamment une période de sept mois en 2020 au cours de laquelle Voyager 2 n'a pas pu communiquer avec la Terre. En août, l'équipe de la mission a utilisé une technique de longue haleine pour rétablir les communications avec Voyager 2 après qu'une commande ait orienté par inadvertance l'antenne de la sonde dans la mauvaise direction.Bien que l'équipe espère rétablir le flux régulier de données renvoyées par Voyager 1, la principale valeur de la mission réside dans sa longue durée, a déclaré M. Cofield. Par exemple, les scientifiques veulent voir comment les particules et les champs magnétiques changent à mesure que les sondes s'éloignent de l'héliosphère. Mais cet ensemble de données sera incomplet si Voyager 1 ne peut pas renvoyer d'informations à mesure qu'elle poursuit sa route.L'équipe de la mission a fait preuve de créativité dans ses stratégies pour prolonger l'alimentation électrique des deux sondes au cours des dernières années, afin de permettre la poursuite de leurs missions record.", a déclaré M. Cofield. "Dans un communiqué de la NASA, on peut lire :