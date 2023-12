Bonjour,

Mauvaise surprise ce matin au réveil je viens de recevoir ce mail d'HP sur l'augmentation encore une fois de leur tarif Instant Ink:

Options de forfait HP Instant Ink

(à partir du 23 janvier 2024)



Forfait mensuel



Tarif du forfait



15 pages

1,49 €



50 pages

4,99 €



100 pages

6,99 €



300 pages

13,99 €



500 pages

20,99 €



700 pages

27,99 €



1500 pages

54,99 €



Je ne sais pas a partir de quel prix cela ne va plus devenir intéressant. Bonjour,Mauvaise surprise ce matin au réveil je viens de recevoir ce mail d'HP sur l'augmentation encore une fois de leur tarif Instant Ink:Options de forfait HP Instant Ink(à partir du 23 janvier 2024)Forfait mensuelTarif du forfait15 pages1,49 €50 pages4,99 €100 pages6,99 €300 pages13,99 €500 pages20,99 €700 pages27,99 €1500 pages54,99 €Je ne sais pas a partir de quel prix cela ne va plus devenir intéressant.

Je viens de recevoir un e-mail de HP m'informant qu'ils augmentent mon abonnement à partir de janvier 2024. Il est auparavant passé de 1,99 £ à 2,99 £… puis une autre hausse en janvier… à 3,99 £ ! Les actionnaires vont être très contents ! Malheureusement, je ne paierai pas 100 % de plus pour l'abonnement et je ne contribuerai pas à leurs bénéfices exorbitants. Est-ce que vous riez !



Lorsque mon imprimante HP cessera de fonctionner efficacement (elle annonce déjà les couleurs !), j'achèterai probablement une autre marque.

ps C'est une bonne pratique pour les entreprises de fidéliser leurs clients, pas de les aliéner ! Joyeux Noël HP Je viens de recevoir un e-mail de HP m'informant qu'ils augmentent mon abonnement à partir de janvier 2024. Il est auparavant passé de 1,99 £ à 2,99 £… puis une autre hausse en janvier… à 3,99 £ ! Les actionnaires vont être très contents ! Malheureusement, je ne paierai pas 100 % de plus pour l'abonnement et je ne contribuerai pas à leurs bénéfices exorbitants. Est-ce que vous riez !Lorsque mon imprimante HP cessera de fonctionner efficacement (elle annonce déjà les couleurs !), j'achèterai probablement une autre marque.ps C'est une bonne pratique pour les entreprises de fidéliser leurs clients, pas de les aliéner ! Joyeux Noël HP

Ce n'est pas la première augmentation de prix

Des changements critiqués sur les forums clients de HP

Eh bien, cette fois, ce n'est que 33 % et non 50 %, remarquez que cela équivaut à 100 % par rapport aux 1,99 d'origine. Eh bien, cette fois, ce n'est que 33 % et non 50 %, remarquez que cela équivaut à 100 % par rapport aux 1,99 d'origine.

Avez-vous également arrêté d’acheter du pain et du lait lorsque les prix ont augmenté ? Qu’en est-il des carburants : essence, diesel, gaz, électricité, etc ? Les prix de ces articles ont également sensiblement augmenté au cours de la dernière année.



N'hésitez pas à acheter ou à ne pas acheter ce que vous voulez, mais ne présumez pas que toutes les entreprises tentent simplement de vous arnaquer : aucune d'entre elles n'est à l'abri des pressions inflationnistes mondiales actuelles. Avez-vous également arrêté d’acheter du pain et du lait lorsque les prix ont augmenté ? Qu’en est-il des carburants : essence, diesel, gaz, électricité, etc ? Les prix de ces articles ont également sensiblement augmenté au cours de la dernière année.N'hésitez pas à acheter ou à ne pas acheter ce que vous voulez, mais ne présumez pas que toutes les entreprises tentent simplement de vous arnaquer : aucune d'entre elles n'est à l'abri des pressions inflationnistes mondiales actuelles.

Le bon commercial qui a pondu ce système pense justement que bon nombre d'abonnés vont continuer pour éviter la contrainte de devoir le gérer soit même.



Bref, tu attires avec des petits prix, puis tu augmente petit à petit jusqu'à devenir plus cher que les autres solutions. Mais tu garderas toujours un fond de client qui se renseignent pas ou bien ne veulent pas s'embêter.



Depuis le début "l'arnaque" était grosse comme une maison... Le bon commercial qui a pondu ce système pense justement que bon nombre d'abonnés vont continuer pour éviter la contrainte de devoir le gérer soit même.Bref, tu attires avec des petits prix, puis tu augmente petit à petit jusqu'à devenir plus cher que les autres solutions. Mais tu garderas toujours un fond de client qui se renseignent pas ou bien ne veulent pas s'embêter.Depuis le début "l'arnaque" était grosse comme une maison...

Cartouches officielles, ne pas se déplacer (bon on peut faire autre chose en même temps c'est sûr), ne pas y penser ça arrive tout seul, c'est quand même bien fait et ça fait une éventuelle économie.



Imprimer peu en encre 18 € par an c'est très correct encore.



C'est moins cher qu'une CB d'agence.

Je me sens pas volé d'imprimer en couleur de temps en temps pour ce prix. Cartouches officielles, ne pas se déplacer (bon on peut faire autre chose en même temps c'est sûr), ne pas y penser ça arrive tout seul, c'est quand même bien fait et ça fait une éventuelle économie.Imprimer peu en encre 18 € par an c'est très correct encore.C'est moins cher qu'une CB d'agence.Je me sens pas volé d'imprimer en couleur de temps en temps pour ce prix.



Marie Myers, directrice financière de HP

Un dirigeant de HP se vante que son modèle controversé d'abonnement à l'encre « verrouille » les clients

Conclusion

HP Instant Ink est un service par abonnement qui fournit aux abonnés des cartouches d'imprimante et de l'encre, ainsi qu'un certain nombre de pages qu'ils peuvent imprimer chaque mois. Un service similaire est disponible pour les toners d’imprimantes laser.Les abonnés HP Instant Ink peuvent sélectionner l'un des sept forfaits différents. Les forfaits diffèrent par le nombre de pages qu'ils peuvent imprimer chaque mois à l'aide de leur imprimante. Les pages s'accumulent jusqu'à un certain nombre si certaines ne sont pas utilisées au cours d'un mois donné et les abonnés peuvent effectuer des paiements supplémentaires pour imprimer davantage de pages.Le forfait le moins cher est disponible pour 0,99 €, ce qui équivaut à 0,099 centimes pour chaque page. Il donne aux abonnés le droit d’imprimer 10 pages par mois.Le prix de ce forfait va passer à 1,49 € par mois à partir du 23 janvier 2024. Cela représente environ une augmentation de 50 % et équivaut à payer 0,149 € par papier imprimé.Les autres plans augmentent également, mais pas aussi fortement. Le prochain forfait, le forfait 50 pages, augmente d'environ 25% passant de 3,99 € à 4,99 € par mois. Le forfait 100 pages passe de 5,99 € à 6,99 €, et le forfait 300 pages de 11,99 € à 13,99 €.Les trois forfaits restants permettent aux abonnés d'imprimer 500, 7 000 ou 1 500 pages par mois. Leur prix passe respectivement de 18,99 €, 24,99 € et 49,99 € à 20,99 €, 27,99 € et 54,99 €.Le nombre de journaux que les abonnés sont autorisés à imprimer ne change dans aucun des plans.Un utilisateurs a parlé de ce courriel, cherchant vraisemblablement à recueillir des avis sur la meilleure formule :Un utilisateur britannique a déclaré avoir reçu le même courriel :Il s’agit de la deuxième augmentation de prix depuis 2022. Fin 2021, HP a décidé de mettre fin à son populaire plan « encre gratuite à vie », qui permettait à ses clients d'imprimer jusqu'à 15 pages par mois. Puis, en 2022, les propriétaires d'imprimantes HP qui ont adopté le service d'abonnement Instant Ink ont été informés que le prix de leur abonnement augmenterait (potentiellement jusqu'à 50 % dans certains cas) en mars 2022.Les changements sont doubles ; premièrement, le plus petit forfait a vu son allocation réduite de 33 % (de 15 pages à 10 pages), tandis que son prix reste le même (essentiellement une augmentation furtive de 6,67 p/c à 9,9 p/c) tandis que les forfaits modérés et fréquents (50 et 100 p/c pages) ont vu une augmentation fixe de 1 £ ou 1 $ (selon l'endroit où vous vous trouvez) à 2,99 £/2,99 $ et 4,49 £/4,49 $, soit une augmentation de 50 % et 29 % respectivement.Les changements ont été critiqués sur les forums clients de HP. « Donc, dans l'ensemble, je suis dégoûté par HP, avant même que notre relation ne démarre », a écrit un membre - résumant assez bien ce que ressentent la plupart des utilisateurs.Sur d'autres forums, les changements n'ont pas été bien accueillis non plus :HP a réussi à accroître la rentabilité de sa division impression en adoptant une stratégie pluriannuelle axée sur la conversion d'activités non rentables en activités plus lucratives. Le modèle d'abonnement, notamment avec le service Instant Ink, a permis à HP d'augmenter la valeur des clients de 20 % en verrouillant ces derniers dans des relations à plus long terme. La directrice financière de HP, Marie Myers, a souligné lors d'une conférence que cette approche audacieuse a contribué à élargir les marges d'impression de l'entreprise.En 2019, HP a réagi à la concurrence des fabricants tiers en réajustant les tarifs de certains matériels d'impression pour capturer davantage de bénéfices à l'avance. Les nouvelles initiatives, telles que les abonnements et les cartouches Smart Tank, ont également joué un rôle crucial, représentant désormais 60 % des livraisons. Ces mesures ont permis à la marge de la division Impression de HP de passer de 14,8 % en 2020 à 18,9 % en 2023, malgré une diminution générale de l'impression de pages.Les imprimantes HP sont spécifiquement conçues pour être compatibles avec les cartouches d'encre et de toner d'origine HP. Conformément aux normes de l'industrie de l'impression, ces imprimantes intègrent un processus d'authentification des cartouches. Sur certains modèles d'imprimantes HP, cette procédure d'authentification inclut des mesures de sécurité dynamique. La sécurité dynamique repose sur la capacité de l'imprimante à échanger des informations avec les puces de sécurité ou les circuits électroniques présents sur les cartouches. HP recourt à ces mesures de sécurité dynamique dans le but de garantir la qualité de l'expérience de ses utilisateurs, de préserver l'intégrité de ses systèmes d'impression et de protéger sa propriété intellectuelle.Les imprimantes équipées de mesures de sécurité dynamique sont configurées pour fonctionner exclusivement avec des cartouches munies de puces ou de circuits électroniques HP, qu'ils soient neufs ou remis à neuf. Ces mesures de sécurité dynamique sont utilisées par les imprimantes pour bloquer l'utilisation de cartouches équipées de puces non-HP ou de circuits électroniques modifiés ou non-HP. Il est important de noter que les cartouches remises à neuf, réutilisées et rechargées qui conservent la puce ou les circuits électroniques d'origine HP ne sont pas affectées par la sécurité dynamique.La sécurité dynamique constitue une fonctionnalité intégrée aux imprimantes HP, visant à authentifier les cartouches d'encre et à prévenir l'utilisation de cartouches non autorisées par HP. Instant Ink est un abonnement dans lequel les cartouches d'encre ou de toner sont expédiées en cas de besoin, les clients payant des forfaits allant de 0,99 dollar à 25,99 dollars par mois.Comme pour tous les services d'abonnement, l'impression en tant que service (ou PAAS) a gagné en popularité, HP étant l'innovateur et le principal moteur, en particulier sur le marché des imprimantes domestiques.Instant Ink a été un grand succès, HP révélant en octobre 2021 qu'il comptait 10 millions d'utilisateurs, générait 500 millions de dollars de revenus par an et une croissance annuelle des revenus et du nombre d'abonnés de 30 %. Il s’agit des services d’abonnement à l’impression les plus populaires, et de loin. En mai de l'année dernière, HP comptait plus de 11 millions d'abonnés à ce service, soit un gain d'un million d'utilisateurs en un semestre. Depuis, l'entreprise a engrangé des pourcentages à deux chiffres sur le front des recettes.Le service d'abonnement de HP est lucratif pour l'entreprise. Bien qu'il ne soit pas aussi mauvais que HP+, qui empêche complètement l'utilisation de cartouches d'encre tierces, ce n'est toujours pas la meilleure offre pour la plupart des utilisateurs.Sources : plaintes des utilisateurs ( 1 Que pensez-vous de cette hausse de prix ? Est-ce que cela vous incite à changer de service ou de mode d’impression ?Trouvez-vous que le service Instant Ink est avantageux par rapport aux autres options d’impression ? Quels sont les critères qui vous font choisir ce service ?Comment HP pourrait-il améliorer son service Instant Ink pour fidéliser ses clients et attirer de nouveaux utilisateurs ?