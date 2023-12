Intel avait déjà reçu environ 2 milliards de dollars au cours des 50 dernières années en subventions israéliennes pour d'autres installations dans ce pays

Des investissements qui se multiplient



Un rendu montrant les plans pour deux usines à Magdebourg

Conclusion

Il s’agit également d’une grande démonstration de soutien de la part d’une grande entreprise américaine et d’une offre généreuse de la part du gouvernement israélien à un moment où Washington a accru la pression sur Israël pour qu’il prenne de nouvelles mesures afin de minimiser les dommages causés aux civils à Gaza.Intel Israël n’a pas commenté directement l’annonce de Netanyahu ni confirmé aucun des détails, se contentant de déclarer : « Israël est un centre mondial de talents techniques et d’innovation et l’un des centres mondiaux de fabrication et de R&D d’Intel. Depuis sa création en 1974, Intel Israël a joué un rôle crucial dans le succès mondial d’Intel. Notre intention d’augmenter la capacité de fabrication en Israël est motivée par notre engagement à répondre aux besoins futurs de fabrication et à soutenir la stratégie IDM 2.0 d’Intel, et nous apprécions le soutien continu du gouvernement israélien ».Selon le ministère des Finances, Intel prévoit de terminer la nouvelle usine à Kiryat Gat, qui devrait créer des milliers d’emplois supplémentaires, d’ici 2027, avec l’intention d’exploiter l’usine jusqu’en 2035 au moins. Dans le cadre de l’accord, le taux d’imposition d’Intel passera de 5 % à 7,5 %. Le site de Kiryat Gat deviendra l’un des nouveaux complexes “megafab” d’Intel, aux côtés de projets similaires aux États-Unis et en Europe.Le plan d'expansion de son site de Kiryat Gat, où se trouve une usine de puces à 42 km de Gaza, constitue « une partie importante des efforts d'Intel visant à favoriser une chaîne d'approvisionnement mondiale plus résiliente, parallèlement aux investissements de fabrication en cours et prévus de l'entreprise dans Europe et aux États-Unis », a déclaré Intel dans un communiqué.Sous la direction de Pat Gelsinger, Intel a investi des milliards dans la construction d'usines sur trois continents pour restaurer sa domination dans la fabrication de puces et mieux rivaliser avec ses rivaux AMD, Nvidia et Samsung. La nouvelle usine israélienne est le dernier investissement du fabricant américain de puces ces dernières années.« Le soutien du gouvernement israélien garantira qu'Israël reste un centre mondial de technologie et de talents en matière de semi-conducteurs », a déclaré le vice-président d'Intel, Daniel Benatar.Ofir Yosefi, directeur général adjoint de l'Autorité israélienne des investissements, a déclaré qu'Intel avait choisi une subvention et un taux d'imposition plus élevés plutôt qu'une offre visant une subvention et un taux d'imposition inférieurs. Il a déclaré que le processus avait pris des mois, car une subvention d'une telle ampleur nécessitait un examen et une analyse indépendante démontrant qu'elle était économiquement viable. Il a été déterminé qu’Israël récolterait des bénéfices fiscaux et économiques bien plus importants, a-t-il ajouté.Intel, dont l'investissement s'étendra sur cinq ans, paiera un taux d'impôt sur les sociétés de 7,5% au lieu de 5% auparavant. Le taux d'imposition normal est de 23 %, mais en vertu de la loi israélienne visant à encourager les investissements dans les domaines de développement, les entreprises bénéficient d'importants avantages.En plus de la subvention qui représente 12,8 % de l'investissement total, le fabricant de puces s'est également engagé à acheter pour 60 milliards de shekels (16,6 milliards de dollars) de biens et de services auprès de fournisseurs israéliens au cours de la prochaine décennie, tandis que la nouvelle installation devrait créer plusieurs mille emplois.Intel, l'une des quelque 500 multinationales en Israël, s'y est établie en 1974 et exploite désormais quatre sites de développement et de production, dont son usine de fabrication à Kiryat Gat appelée Fab 28 qui produit la technologie Intel 7, ou puces de 10 nanomètres. Avec quelque 9 milliards de dollars, les exportations d'Intel représentent 5,5 % du total des exportations de haute technologie. La puce Centrino, qui permet l'utilisation du WiFi, et ses processeurs Core ont été développés en Israël.Intel, qui a racheté la société israélienne de technologies automobiles autonomes Mobileye pour 15,3 milliards de dollars en 2017, a refusé de préciser quelle technologie sera produite dans la nouvelle usine Fab 38 dont la construction, selon Intel, a déjà commencé.En juin, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Intel construirait une nouvelle usine de puces d'une valeur de 25 milliards de dollars en Israël, mais Intel avait jusqu'à présent refusé de confirmer cet investissement.L’usine Fab 38 devrait ouvrir ses portes en 2028 et fonctionner jusqu’en 2035.Le fabricant de puces américain Intel a confirmé qu'il construirait une grande usine de semi-conducteurs en Allemagne . Il étendra ou construira également dans cinq autres pays européens dans le cadre d'un investissement de 33 milliards d'euros dans les puces de l'UE. En plus d'une usine de fabrication de puces de 17 milliards d'euros à Magdebourg, en Allemagne, Intel prévoit de construire une installation de R&D en France. En Italie, il prévoit de dépenser 4,5 milliards d'euros pour une usine d'assemblage et d'emballage de puces; en Pologne, il étendra sa présence en laboratoire; et en Espagne, il lancera un laboratoire commun avec le Barcelona Supercomputing Center pour explorer « l'informatique à l'échelle zetta ». En Irlande, Intel prévoit de doubler sa fabrication de puces existante avec une expansion de 12 milliards d'euros.Selon Pat Gelsinger, ces investissements s’inscrivent dans le cadre du Chips Act européen qui « permettra aux entreprises privées et aux gouvernements de travailler ensemble pour faire progresser de façon spectaculaire la position de l'Europe dans le secteur des semi-conducteurs ».Le PDG d'Intel a dévoilé ses ambitions dans un communiqué de presse : « Nos investissements prévus sont une étape majeure à la fois pour Intel et pour l'Europe. La loi européenne sur les puces permettra aux entreprises privées et aux gouvernements de travailler ensemble pour faire progresser considérablement la position de l'Europe dans le secteur des semi-conducteurs. Cette vaste initiative stimulera l'innovation R&D en Europe et apportera une fabrication de pointe dans la région au profit de nos clients et partenaires du monde entier. Nous nous engageons à jouer un rôle essentiel dans le façonnement de l'avenir numérique de l'Europe pour les décennies à venir ».La structure a annoncé la première phase de son projet d'investir jusqu'à 80 milliards d'euros dans l'Union européenne au cours de la prochaine décennie tout au long de la chaîne de valeur des semi-conducteurs - de la recherche et du développement (R&D) à la fabrication en passant par les technologies d'emballage de pointe.En 2022, Intel a annoncé qu'il investirait jusqu'à 100 milliards de dollars pour construire potentiellement le plus grand complexe de fabrication de puces au monde dans l'Ohio, et ses rivaux Samsung et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ou TSMC ont également annoncé de gros plans d'investissement aux États-Unis.Un investissement initial de 20 milliards de dollars (le plus important de l'histoire de l'Ohio) sur un site de 1 000 acres à New Albany permettra de créer 3 000 emplois, a déclaré Gelsinger, ajoutant qu'il pourrait à terme s'étendre sur 2 000 acres avec huit fabs. Cet investissement, qui pourrait atteindre 100 milliards de dollars avec huit usines de fabrication au total, est le plus important de l'histoire de l'Ohio, a-t-il déclaré. Intel prévoit également d'investir environ 100 millions de dollars en partenariat avec des universités et des collèges de l'Ohio et la National Science Foundation des États-Unis pour encourager les nouveaux talents.Surnommé le "Silicon Heartland", l'Ohio pourrait devenir « le plus grand site de fabrication de semi-conducteurs de la planète », a-t-il ajouté.« En cas de construction complète, l'investissement total sur le site pourrait atteindre 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, ce qui en ferait l'un des plus grands sites de fabrication de semi-conducteurs au monde », peut-on lire dans le communiqué de presse d'Intel. Mais il ne s'agit pas d'un engagement ferme c'est plutôt un objectif ambitieux, a condition qu’Intel obtient des subventions fédérales.Intel se donne une décennie pour dépenser 100 millions de dollars dans l'éducation « pour aider à développer et à attirer un pipeline de talents qualifiés au sein de la région » tout en promettant environ 3 000 emplois Intel, 7 000 emplois dans la construction, et que 140 entreprises existantes de l'Ohio feront affaire avec Intel en tant que fournisseurs. Intel indique que le salaire annuel moyen dans ses installations sera de 135 000 dollars.Intel Israël a révélé la semaine dernière qu’il avait réalisé des exportations record de 8,7 milliards de dollars en 2022, ce qui représente 1,75 % du PIB total d’Israël et 5,5 % de toutes les exportations israéliennes de haute technologie. Les chiffres ont été révélés dans le rapport de responsabilité sociale d’entreprise d’Intel Israël, que la société a publié pour 2022-2023. En outre, Intel Israël a acheté pour 3,5 milliards de dollars de biens et de services à des entreprises israéliennes, ce qui représente une croissance de 60 % sur les 2,2 milliards de dollars d'achat en 2021. Intel emploie directement 11 700 employés en Israël, dans ses trois centres de R&D - à Haïfa, Petah Tikva et Jérusalem - ainsi que dans son centre de fabrication à Kiryat Gat. En termes d’emploi indirect, Intel est actuellement responsable de la création de postes indirects pour environ 42 000 travailleurs en Israël.L’investissement d’Intel en Israël est un signe de la confiance de la grande enseigne technologique dans le potentiel du pays en matière d’innovation et de fabrication de pointe. Il s’agit également d’un coup de pouce pour l’ambition d’Israël de devenir un leader mondial dans le domaine des semi-conducteurs, un secteur stratégique qui connaît actuellement une pénurie mondiale et une forte demande. Israël espère attirer d’autres entreprises du secteur des puces, telles que TSMC et Samsung, pour renforcer son écosystème technologique et stimuler son économie.Source : IntelQuelles sont les implications économiques, environnementales et sociales de l’investissement d’Intel en Israël ?Comment Israël peut-il tirer parti de son avantage concurrentiel dans le secteur des semi-conducteurs pour attirer d’autres acteurs mondiaux ?Quels sont les défis et les opportunités auxquels Israël est confronté dans le contexte de la pénurie mondiale de puces et de la forte demande ?Quel est le rôle d’Intel dans le développement de l’innovation et du talent technologique en Israël ?Comment Israël peut-il renforcer sa coopération avec d’autres pays dans le domaine des semi-conducteurs, notamment les États-Unis et l’Europe ?