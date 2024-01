Les meilleurs produits du CES percent la brume du battage marketing du salon des gadgets de Las Vegas pour révéler des innovations susceptibles d'améliorer la vie des gens. Les pires pourraient nuire ou nuire à la société et à la planète d'une manière si "" qu'un groupe d'experts en dystopie les a jugés de "" (pires de l'exposition). Le concours annuel des pires produits annoncés qu'aucune entreprise technologique ne souhaite remporter a publié ses décisions.", explique le groupe de défenseurs des consommateurs et de la vie privée qui a décerné les prix. Le concours n'a aucune affiliation avec le CES ou le groupe commercial qui gère l'exposition.Les juges ont fait leur choix en fonction de la qualité unique d'un produit, de l'impact qu'il pourrait avoir s'il était adopté à grande échelle et du fait qu'il était nettement moins bon que les versions précédentes d'une technologie similaire. Les juges représentent des groupes tels que Consumer Reports, l'Electronic Frontier Foundation et iFixit, qui milite pour le droit à la réparation.La technologie automobile fait chaque année l'objet d'une attention particulière au CES. Le constructeur automobile BMW a reçu deux coups de griffe, dont l'un concernait un partenariat avec Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Grâce à un modèle de langage étendu - le type de système d'IA qui sous-tend les chatbots tels que ChatGPT - Amazon affirme qu'un "" Alexa sera en mesure de fournir "".Pouvoir demander à Alexa de déverrouiller la porte d'entrée ou d'éteindre la lumière du porche semble pratique. Mais que se passe-t-il si la voix est celle d'un ex-violent ?", a déclaré Cindy Cohn, directrice exécutive de l'Electronic Frontier Foundation, dans un commentaire du juge de l'émission "". Elle a ajouté : "".Jay Hanson, porte-parole du groupe BMW, a déclaré que l'entreprise avait conçu et fourni l'assistant vocal en tenant compte de la protection de la vie privée et que les clients avaient le choix de l'utiliser ou non. "", a-t-il déclaré dans un courriel.BMW présente également des lunettes à réalité augmentée conçues par Xreal qui sont censées superposer des informations utiles et des objets virtuels que vous verrez devant vous pendant que vous conduisez. Un autre juge a estimé qu'il s'agissait d'une "recette pour la distraction au volant" qui pourrait également ouvrir la voie à un futur de publicités occultant la vue. M. Hanson a déclaré que l'expérience de réalité augmentée présentée au CES était une vitrine de "" qui pourraient aider ou divertir les gens, mais que minimiser la distraction du conducteur reste un principe clé dans ce que BMW propose à ses clients.Le fabricant allemand d'électronique audio Sennheiser a présenté la quatrième génération de ses écouteurs Momentum True Wireless, qui sont généralement réputés pour leur longévité.Mais Kyle Wiens, PDG d'iFixit, estime que les derniers écouteurs à 300 dollars sont une "" parce qu'ils sont trop jetables, avec trois batteries séparées qui tomberont probablement en panne au bout de quelques années et ne pourront pas être facilement remplacées. "", écrit-il. "Nathan Proctor, directeur de campagne national pour U.S. PIRG, un groupe de défense des consommateurs, a choisi comme "" les nouvelles publicités vidéo sur le chariot de courses "" d'Instacart. General Mills, Del Monte Foods et Dreyer's Grand Ice Cream font partie des entreprises qui feront de la publicité sur les chariots lors d'un projet pilote qui se déroulera prochainement dans les magasins de la côte ouest appartenant à Good Food Holdings.Équipé de caméras et de capteurs, le chariot est doté d'un écran qui diffuse des recommandations en temps réel en fonction de ce que les clients mettent dans le chariot, comme la publicité pour les crèmes glacées si un client achète des cornets.", a écrit M. Proctor. "Le "" en matière de cybersécurité a été décerné au fabricant chinois d'aspirateurs robots Ecovacs. Les aspirateurs robots n'ont rien de nouveau, mais Paul Roberts, de Secure Repairs, estime que le nouveau X2 Combo réunit tous les éléments nécessaires à une surveillance intrusive de la maison - caméras, microphones, LiDAR, reconnaissance vocale et vision par ordinateur capable de reconnaître des objets - sans aucune garantie que ses images non cryptées ou son flux vidéo ne puissent pas être piratés.Le prix de l'impact environnemental "" a été décerné à l'un des nombreux appareils technologiques alimentaires connectés à Internet présentés au CES 2024. Le "" de Revolution Cooking, d'une valeur de 1 800 dollars, combine un four à micro-ondes et un four à convection, mais ces gadgets à la mode sont généralement éphémères et encouragent les gens à jeter les appareils plus simples qu'ils possèdent déjà, selon Shanika Whitehurst de Consumer Reports. "", écrit-elle.Sources : AP, iFixitPensez-vous que ces produits sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?