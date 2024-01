L'équipementier américain HP est connu pour son combat acharné contre l'utilisation de cartouches tierces dans ses imprimantes et ses tentatives visant à verrouiller les utilisateurs dans son écosystème. Il fait actuellement l'objet d'un recours collectif concernant des allégations selon lesquelles il aurait délibérément empêché son matériel d'accepter des cartouches de remplacement d'une marque autre que HP par le biais d'une mise à jour du micrologiciel. Interrogé sur cette affaire lors d'une interview accordée à CNBC, Lores a déclaré que l'entreprise fait ce qui est en son pouvoir pour protéger sa propriété intellectuelle.« Je pense qu'il est important pour nous de protéger notre propriété intellectuelle. Nous avons intégré de nombreux éléments de propriété intellectuelle dans les encres des imprimantes, dans les imprimantes elles-mêmes. Lorsque nous identifions des cartouches qui violent notre propriété intellectuelle, nous empêchons les imprimantes de fonctionner », a déclaré le PDG. Mais encore, Lores a ajouté : « chaque fois qu'un client achète une imprimante, c'est un investissement pour nous. Nous investissons dans ce client, et s'il n'imprime pas suffisamment ou n'utilise pas nos fournitures, c'est un mauvais investissement ».Ses propos ont choqué de nombreux internautes et font l'objet de controverses. « Aucun produit HP ne peut être un bon investissement pour moi. Je protège HP en n'achetant pas son produit et en l'empêchant de faire un mauvais investissement sur moi. Si suffisamment de personnes font de même, ils seront riches, n'est-ce pas ? », note un critique qui a préféré tourner la situation en dérision. Certains critiques recommandent de boycotter les imprimantes à jet d'encre, notamment celles de HP, au profit des imprimantes laser, mais d'autres estiment que le marché des imprimantes laser commence aussi à se dégrader.« C'est horrible quand un PDG dit quelque chose comme ça. Nous accordons tellement d'importance à la voix des PDG, mais en écoutant bien ce qu'ils disent, nous nous rendons compte qu'ils ne sont que des personnes. Comme tout le monde, ils ont des idées horribles qu'ils croient profondes. Bien que cela soit quelque peu effrayant pour toute personne travaillant pour HP et que j'évite personnellement les produits HP, cela montre simplement que les PDG ne dirigent pas leurs entreprises. Dans la plupart des cas, ils ne sont qu'une figure de proue et la valeur réelle vient de nous les travailleurs », a écrit un autre critique.Les lecteurs qui ont la mémoire longue se souviendront peut-être du changement de stratégie de HP, qui consiste à augmenter d'emblée le prix du matériel pour les modèles d'imprimantes qui ne sont pas livrés avec de l'encre HP, même si l'équipementier préfère toujours que les clients achètent ses fournitures. À propos des clients qui utilisent une cartouche d'encre tierce, Lores a déclaré : « dans de nombreux cas, cela peut créer toutes sortes de problèmes, allant de l'arrêt de l'imprimante parce que l'encre n'a pas été conçue pour être utilisée dans notre imprimante, jusqu'à la création de problèmes de sécurité ».Selon Lores, les acteurs de la menace peuvent s'infiltrer dans le réseau à partir d'une cartouche infectée. « Nous avons constaté qu'il est possible d'intégrer des virus dans les cartouches, de passer de la cartouche à l'imprimante, puis de l'imprimante au réseau, ce qui peut créer bien d'autres problèmes pour les clients ». HP dénonce depuis longtemps la possibilité d'introduire des logiciels malveillants dans les cartouches d'impression et, en 2022, son programme de chasse aux bogues a confirmé que des cartouches tierces dotées de puces reprogrammables pouvaient introduire des logiciels malveillants dans les imprimantes.Cependant, des critiques affirment que les imprimantes HP sont le problème et que l'équipementier a peut-être favorisé l'émergence des logiciels malveillants qui attaquent les cartouches. L'un d'entre eux affirme : « si cela est vrai, le PDG de HP vient d'admettre publiquement que ses imprimantes présentent de sérieux problèmes de sécurité. Il semble qu'ils n'avaient aucune raison d'empêcher les logiciels malveillants, car leur existence pouvait être utilisée pour inciter les consommateurs à acheter exclusivement les cartouches d'encre de HP. Je me demande s'ils ont corrigé ce bogue après la découverte de l'exploit ».Un autre critique a ajouté : « comment convaincre le plus grand nombre qu'il s'agit en fait d'un reflet de l'incompétence flagrante de HP (et probablement intentionnelle), plutôt que de l'ordre naturel inévitable des choses comme les laquais de HP veulent l'insinuer ? ». Lores veut faire croire que HP se préoccupe de ses clients, mais ses propos ont été quelque peu ébranlés par l'aveu selon lequel le modèle commercial de l'entreprise dépend - au moins en partie - des clients qui choisissent les fournitures HP pour leurs appareils. Il a également déclaré que l'entreprise tend vers un modèle d'abonnement pour l'impression.« Notre objectif est de rendre l'impression aussi facile que possible et notre objectif à long terme est de faire de l'impression un abonnement », a déclaré Lores. Ces propos font écho à ceux de l'ancienne directrice financière, Marie Myers, qui a déclaré en décembre dernier : « nous constatons que lorsque vous faites passer un client d'un modèle purement transactionnel, qu'il s'agisse d'Instant Ink ou de l'ajout de papier, il y a en quelque sorte une augmentation d'environ 20 % de la valeur de ce client parce que vous verrouillez cette personne et que vous vous engagez dans une relation à plus long terme avec elle ».Le recours collectif susmentionné demande des dommages-intérêts de plus de 5 millions de dollars et souligne le manque d'information des utilisateurs sur les conséquences des mises à jour du micrologiciel des imprimantes HP. Cette affaire s'inscrit dans une série de litiges contre HP pour des pratiques similaires, mettant en lumière les tensions croissantes entre la société et ses clients. Le procès se concentre sur les mises à jour du micrologiciel des imprimantes HP publiées fin 2022 et début 2023 qui ont empêché certains clients d'utiliser des cartouches tierces.Quelle interprétation faites-vous des propos du PDG de HP ?Selon vous, HP a-t-il favorisé l'émergence des virus qui attaquent les cartouches tierces ?Le PDG a-t-il raison de dire que HP protège sa propriété intellectuelle en combattant les cartouches tierces ?Les agissements de l'équipementier américain sont-ils conformes aux lois de l'UE ? Les régulateurs devraient-ils intervenir ?