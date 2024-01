Les réactions des internautes

Il s'agissait probablement d'apaiser la Chine et de rendre leurs activités commerciales moins difficiles dans ce pays.



Les nouvelles fonderies occidentales d'Intel, de TSMC, etc. seront bientôt opérationnelles. Bien qu'elles ne soient pas à la pointe de la technologie par rapport à ce qui est disponible à Taïwan, elles sont suffisamment bonnes et s'amélioreront sans aucun doute au fil du temps.



Lorsque cela se produira, les États-Unis et d'autres pays se soucieront beaucoup moins de défendre l'indépendance de Taïwan. La seule chose qui maintiendra l'intérêt de l'Amérique est d'empêcher la Chine d'accéder librement à la technologie de TSMC.



Mais étant donné qu'une grande partie des équipements de production avancés sont fabriqués en Europe, de nouvelles livraisons de nouvelles technologies peuvent être stoppées par des sanctions et dans quelques années, les technologies existantes seront dépassées. Il s'agissait probablement d'apaiser la Chine et de rendre leurs activités commerciales moins difficiles dans ce pays.Les nouvelles fonderies occidentales d'Intel, de TSMC, etc. seront bientôt opérationnelles. Bien qu'elles ne soient pas à la pointe de la technologie par rapport à ce qui est disponible à Taïwan, elles sont suffisamment bonnes et s'amélioreront sans aucun doute au fil du temps.Lorsque cela se produira, les États-Unis et d'autres pays se soucieront beaucoup moins de défendre l'indépendance de Taïwan. La seule chose qui maintiendra l'intérêt de l'Amérique est d'empêcher la Chine d'accéder librement à la technologie de TSMC.Mais étant donné qu'une grande partie des équipements de production avancés sont fabriqués en Europe, de nouvelles livraisons de nouvelles technologies peuvent être stoppées par des sanctions et dans quelques années, les technologies existantes seront dépassées.

Au début du mois, on a appris qu'AMD avait supprimé de ses processeurs Ryzen 7000 pour PC de bureau tous les marquages indiquant que ses puces sont fabriquées à Taïwan, une décision largement considérée comme une réaction aux exigences de la République populaire de Chine.Ces changements ont fait les gros titres en Chine, de nombreuses personnes affirmant qu'une nouvelle entreprise avait acquiescé à l'insistance de la République populaire de Chine pour que les produits créés à Taïwan soient étiquetés comme « Made in China », une exigence souvent imposée aux produits taïwanais en raison des relations conflictuelles entre les deux pays. Certains ont émis l'hypothèse que le changement ne s'appliquerait qu'aux processeurs AMD livrés en Chine, tandis que les autres processeurs de la société continueraient à porter la mention « Diffusé à Taïwan ».AMD a toutefois démenti ces allégations, affirmant que le changement d’étiquetage n’avait rien à voir avec la politique, mais qu’il visait à refléter le processus de fabrication réel de ses processeurs. Selon AMD, la diffusion est une étape clé de la fabrication des puces, qui consiste à créer des transistors sur une tranche de silicium.En fait, la diffusion est une technique qui permet de modifier la conductivité du silicium, le matériau de base des puces, en y introduisant des atomes d’autres éléments, appelés dopants. Elle est utilisée pour créer les transistors, les composants principaux des puces, qui servent à faire passer ou bloquer le courant électrique. Les transistors sont constitués de trois régions : la source, le drain et la grille. La source et le drain sont des zones dopées de façon opposée au silicium, c’est-à-dire qu’elles ont soit un excès, soit un déficit d’électrons. La grille est une fine couche de métal ou de polysilicium qui contrôle le passage du courant entre la source et le drain.La diffusion est une étape répétée plusieurs fois au cours de la fabrication des puces, qui implique aussi d’autres procédés comme la photolithographie, le dépôt en couche mince, la gravure et la métallisation. Ces procédés permettent de créer des motifs et des interconnexions sur le wafer, la plaque de silicium qui contient des centaines de puces. À la fin du processus, le wafer est découpé en puces individuelles, qui sont ensuite encapsulées et connectées à des fils d’or pour former les circuits électroniques« AMD a supprimé le pays de diffusion de tous les nouveaux produits CPU et APU en 2023 afin de s'aligner sur le processus de marquage de nos autres produits », a déclaré un porte-parole d'AMD, indiquant que l'entreprise ne marquera plus (sérigraphie) aucun de ses processeurs grand public ou d'entreprise avec le pays où la matrice de silicium à l'intérieur de la puce a été fabriquée (diffusée) à l'origine. Dans le cas de tous les produits de pointe d'AMD, ces matrices de silicium sont créées à Taïwan chez TSMC.AMD a également précisé que la mention « Made in Malaysia » resterait sur ses produits, contrairement à ce que certains internautes avaient affirmé. AMD a souligné que la Malaisie était un partenaire stratégique de longue date, qui hébergeait l’une de ses plus grandes usines de diffusion au monde.Dans l'image ci-dessous, le processeur de droite porte les nouvelles marques. La ligne "Diffused in Taiwan" est désormais simplement omise en haut du processeur, tandis que le reste du texte n'est pas réaligné pour combler l'écart. AMD indique toujours que les processeurs sont "Made in Malaysia", ce qui signifie que la puce du processeur a été intégrée dans le boîtier final.Selon des sources proches du dossier, cette décision a été prise dans le cadre des efforts déployés par AMD pour mieux aligner ses méthodes de production pour ses produits AMD existants avec les nouveaux produits Xilinx issus de son acquisition pour 35 milliards de dollars, finalisée en février 2022. Les produits de Xilinx ne sont pas marqués par le pays de diffusion, et ce changement introduira une uniformité dans l'ensemble de la gamme de produits de l'entreprise.Il est courant que le pays de fabrication ne soit pas indiqué sur un processeur donné, de sorte qu'il n'est pas exclu de supprimer le marquage - par exemple, les puces d'Intel et d'autres fabricants ne précisent souvent pas le pays de fabrication.Si la nouvelle stratégie de marquage des puces d'AMD n'est pas officiellement due à des questions politiques, il ne fait aucun doute qu'elle « désamorce » également des problèmes de longue date concernant le marquage des produits destinés à la Chine.Par le passé, AMD aurait retardé le lancement de sa Radeon RX 7900 en Chine en raison d'un emballage mentionnant Taïwan comme pays de fabrication, et le fabricant de périphériques pour PC Corsair s'est également heurté à l'opinion publique chinoise en raison de son étiquetage, ce qui l'a poussé à présenter des excuses publiques pour « erreurs d'impression ».Certains ne croient pas en une décision non liée à la politique, comme celui-ci qui déclare « C’était certainement le cas ».Ou encore cet autre internaute qui indique :Source : X Que pensez-vous de la décision d’AMD de retirer la mention “Diffused in Taiwan” de ses processeurs ?Croyez-vous que ce changement d’étiquetage soit motivé par des raisons politiques ou techniques ?Pensez-vous que la Chine exerce une influence sur les fabricants de processeurs pour qu’ils ne reconnaissent pas Taiwan comme un pays indépendant ?Quelles sont les conséquences possibles de ces changements d’étiquetage sur le marché mondial des processeurs et sur les relations entre les États-Unis, la Chine et Taiwan ?Quelle est votre opinion sur la qualité et la fiabilité des processeurs AMD et Intel ? Avez-vous une préférence pour l’un ou l’autre ?