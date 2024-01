HP veut faire de l'impression un service auquel les utilisateurs peuvent s'abonner

Une augmentation de ses bénéfices

Certains suggèrent de donner au PDG de HP le prix "worst Person of the Year"

HP a rendu ses imprimantes de plus en plus mauvaises d'année en année depuis plus d'une décennie. Le problème du bricolage et du non fonctionnement avec des cartouches autres que HP a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi.



La branche impression de HP a perdu près de la moitié de son chiffre d'affaires depuis le sommet atteint en 2008. Ils sont désespérés car l'impression est un secteur en voie de disparition.



On pourrait penser que les serveurs optimisés pour les charges de travail d'IA ou les ordinateurs portables bon marché sont les principaux générateurs de profits de Hewlett-Packard, mais ce n'est pas le cas. Plus de la moitié des bénéfices annuels de HP l'année dernière provenaient entièrement de sa division d'impression, notamment grâce à la mise à jour du micrologiciel de l'imprimante Dynamic Security, qui bloquait complètement toutes les cartouches d'encre tierces.C'est ce qui a entraîné une nouvelle série de litiges entamée plus tôt ce mois-ci sous la forme d'une action en justice visant à obtenir le statut de recours collectif, au motif que HP a créé un monopole sur l'encre des imprimantes.La plainte demande que HP reçoive une injonction l'obligeant à désactiver Dynamic Security, ce qui permettrait aux propriétaires d'utiliser des cartouches d'encre de remplacement autres que celles de HP. Sans oublier les 5 millions de dollars de dommages et intérêts et un procès devant jury.Ce n'est pas la première action en justice contre les modifications apportées à la manière dont les imprimantes à jet d'encre de HP réagissent aux cartouches d'autres marques. La société a déjà versé des sommes importantes pour régler ces actions en justice et dédommager les utilisateurs qui ne pouvaient plus utiliser leurs imprimantes. Par exemple, en 2022, HP a a dépensé 1,3 million de dollars pour régler un litige impliquant des utilisateurs européens mécontents de l'enfermement induit par une mise à jour secrète du micrologiciel sur certains modèles d'imprimantes.Cela n'a pas empêché pour autant le PDG de HP, Enrique Lores, lors d'une récente interview, de déclarer que les utilisateurs qui n'achètent pas de fournitures, telles que les cartouches de remplacement HP, constituent un « mauvais investissement » pour HP . L'équipementier est farouchement opposé à l'utilisation de cartouches tierces dans ses imprimantes et utilise divers stratagèmes pour dissuader les utilisateurs de le faire. Enrique Lores a également admis lors de l'interview que l'objectif à long terme de l'entreprise est de faire de l'impression un abonnement.Il est bien connu que les imprimantes sont régulièrement vendues à perte, les véritables revenus provenant de la vente de cartouches d'encre de remplacement. Le passage à un modèle d'abonnement semble n'être qu'une nouvelle tentative de maximiser ce flux de bénéfices.Mais le PDG de HP ne présente pas les choses de cette façon :« Nous avons annoncé il y a quelques années que notre objectif était de réduire le nombre de ce que nous appelons les clients non rentables. En effet, chaque fois qu'un client achète une imprimante, c'est un investissement pour nous. Nous investissons dans ce client et s'il n'imprime pas suffisamment ou n'utilise pas nos fournitures, c'est un mauvais investissement », a-t-il expliqué, transformant la « vente à perte » en un euphémisme « d'investissement ».« Notre objectif est de rendre l'impression aussi facile que possible et notre objectif à long terme est de faire de l'impression un abonnement », a déclaré Lores. Ces propos font écho à ceux de l'ancienne directrice financière, Marie Myers, qui a déclaré en décembre dernier : « nous constatons que lorsque vous faites passer un client d'un modèle purement transactionnel, qu'il s'agisse d'Instant Ink ou de l'ajout de papier, il y a en quelque sorte une augmentation d'environ 20 % de la valeur de ce client parce que vous verrouillez cette personne et que vous vous engagez dans une relation à plus long terme avec elle ».En 2023, HP a réalisé plus de 3 milliards de dollars de bénéfices grâce à ses activités dans le domaine des imprimantes. Une augmentation de 20 % implique donc plusieurs centaines de millions de dollars de bénéfices supplémentaires.Inutile de dire que pour forcer les utilisateurs d'imprimantes à passer à un modèle d'abonnement, il faudrait probablement que les machines rejettent les cartouches de tierces parties pour que cela ait un sens. Il est donc facile de voir comment la fonction de sécurité dynamique de HP, qui rejette les cartouches autres que celles de HP lorsqu'elle est mise en œuvre, pose les bases d'un modèle d'abonnement.En outre, toute décision de justice concernant les imprimantes existantes, qui sont achetées par les consommateurs, ne s'appliquera probablement pas aux imprimantes qui peuvent être fournies gratuitement avec un contrat d'abonnement pour l'encre, peut-être similaire à ceux associés aux téléphones mobiles et aux frais de réseau.HP a également justifié précédemment la fonction de sécurité dynamique en invoquant la sécurité, affirmant que les cartouches de tiers peuvent être infectées par des virus. Selon Lores, les acteurs de la menace peuvent s'infiltrer dans le réseau à partir d'une cartouche infectée. « Nous avons constaté qu'il est possible d'intégrer des virus dans les cartouches, de passer de la cartouche à l'imprimante, puis de l'imprimante au réseau, ce qui peut créer bien d'autres problèmes pour les clients ». HP dénonce depuis longtemps la possibilité d'introduire des logiciels malveillants dans les cartouches d'impression et, en 2022, son programme de chasse aux bogues a confirmé que des cartouches tierces dotées de puces reprogrammables pouvaient introduire des logiciels malveillants dans les imprimantes.Si les experts en sécurité numérique ont mis en doute la véracité de cette affirmation, elle ne semble en tout cas pas cohérente avec le fait que HP autorise la connexion de périphériques USB à ses ordinateurs portables, une interface qui offre certainement plus de possibilités aux virus et aux logiciels malveillants d'accéder à du matériel critique qu'une cartouche d'imprimante.D'ailleurs, des critiques affirment que les imprimantes HP sont le problème et que l'équipementier a peut-être favorisé l'émergence des logiciels malveillants qui attaquent les cartouches. L'un d'entre eux affirme : « si cela est vrai, le PDG de HP vient d'admettre publiquement que ses imprimantes présentent de sérieux problèmes de sécurité. Il semble qu'ils n'avaient aucune raison d'empêcher les logiciels malveillants, car leur existence pouvait être utilisée pour inciter les consommateurs à acheter exclusivement les cartouches d'encre de HP. Je me demande s'ils ont corrigé ce bogue après la découverte de l'exploit ».Quoiqu'il en soit, il faut rappeler que toutes les imprimantes HP ne mettent pas en œuvre la sécurité dynamique. Toutefois, HP a déclaré que celles qui ne disposent pas encore de cette fonction pourraient être mises à jour à l'avenir. Par conséquent, l'achat d'une imprimante HP aujourd'hui dépourvue de sécurité dynamique ne garantit pas qu'elle le restera à l'avenir.Les arguments n’ont pas convaincu les détracteurs de HP, qui continuent de critiquer la stratégie de l’entreprise et de la qualifier de “greedy” (avide) et de “evil” (maléfique). Certains ont même proposé d'attribuer au PDG de HP le titre de « pire personnalité de l’année 2024 », en référence au célèbre classement annuel du magazine Time qui désigne la personnalité la plus influente du monde sur l'année (Person of the Year). Selon eux, HP mérite ce titre pour avoir « trahi la confiance de ses clients et pour avoir tenté de monopoliser le marché de l’impression au détriment de la liberté et de la créativité des utilisateurs ».Et un internaute de déclarer : « HP se bat avec X [ndlr. ancien Twitter, sous la houlette d'Elon Musk] pour le prix de l'entreprise la plus mal gérée de l'année ». Un autre affirme que « HP est vraiment l'équivalent technologique de Nestlé ».Quelques-uns ont exprimé leur mécontentement :Certains se sont laissés aller à l'analyse critique :Source : PDG de HPQue pensez-vous du service HP Instant Ink ? L’avez-vous déjà utilisé ou envisagez-vous de l’utiliser ?Trouvez-vous que HP respecte le droit à la réparation de ses clients ? 