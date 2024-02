Envoyé par Enrique Lores Envoyé par Innover à l'ère de l'IA



Pour l'avenir, nous voyons d'importantes possibilités d'accélérer l'innovation et la croissance à l'ère de l'IA. Peu de technologies ont eu un impact aussi important en si peu de temps. La convergence de la puissance de calcul La convergence de la puissance de calcul hautement accessible avec des quantités massives de données et l'apprentissage en profondeur créera de nouvelles opportunités de croissance dans nos activités de base, et contribuera à améliorer la qualité de vie des consommateurs. opportunités de croissance dans notre cœur de métier, contribuera à accélérer notre croissance dans les services et les abonnements, et stimulera la productivité interne. productivité interne.



Notre plus grande opportunité se trouve au sein des systèmes personnels. La possibilité d'exécuter des applications d'IA générative sur un PC va La possibilité d'exécuter des applications d'IA générative sur un PC permettra des expériences plus personnalisées tout en offrant des avantages clés par rapport aux applications d'IA basées sur le cloud, notamment une plus grande rapidité, une meilleure protection de la sécurité et de la vie privée, et un coût de mise en œuvre plus faible. Nous sommes impatients de lancer nos premiers PC IA dans le courant de l'année, et nous pensons que le taux de croissance global de la catégorie des PC peut doubler au cours des trois prochaines années. doubler au cours des trois prochaines années, car nous favorisons l'adoption et la pénétration du marché.

Une augmentation considérable du prix de son service d'abonnement Instant Ink

Un dirigeant de HP se vante que son modèle controversé d'abonnement à l'encre « verrouille » les clients

Selon le tableau récapitulatif des rémunérations (SCT) figurant dans la circulaire des actionnaires de HP Inc. pour 2024, publiée cette semaine, Lores a bénéficié d'une augmentation de 50 000 dollars de son salaire de base, qui est passé à 1,3 million de dollars, de l'attribution d'actions et d'options pour un montant de 15,86 millions de dollars et d'un plan d'incitation annuel sans actions pour un montant de près de 2 millions de dollars. Toutes les autres rémunérations - sécurité et voyages - s'élevaient à un peu plus de 300 000 dollars.Cependant, à la suite d'un rapprochement du SCT, HP affirme que Lores a été « réellement payé » 12 858 597 dollars. Ce montant est supérieur aux 11 845 017 dollars qu'il a « effectivement reçus » en 2022.L’exercice 2023 a été difficile pour HP, dont les revenus ont chuté de 15 % pour atteindre 53,7 milliards de dollars. Les dépenses totales, en revanche, ont diminué de 8 milliards de dollars, pour s’établir à 50,26 milliards de dollars, ce qui a permis au bénéfice net d’augmenter de 131 millions de dollars, pour atteindre 3,262 milliards de dollars. Les segments des PC grand public et professionnels et de l’impression ont tous enregistré un recul.Les fabricants de PC, dont HP, espèrent maintenant que l’intelligence artificielle embarquée améliorera leur situation en 2024 et contribuent à gonfler la bulle du battage médiatique. Il y a quelques mois encore, les analystes et les fournisseurs avaient du mal à définir le PC doté d’intelligence artificielle, IDC allant jusqu’à dire que les cas d’utilisation n’avaient pas encore été articulés.Sur le front de l’impression, HP lutte contre l’incursion des remanufacturiers qui rognent ses marges sur les fournitures, bien que tous les clients ne soient pas satisfaits des méthodes employées et que certains déploient des avocats. HP aimerait beaucoup vous enfermer dans son service d'abonnement Instant Ink.Les investisseurs peuvent également s’attendre à ce que HP poursuive la campagne de réduction des coûts que l'entreprise a lancée au cours de l’exercice 2023 et qui devait entraîner le départ de 6 000 employés. En parlant de personnel, le salaire moyen d’un employé de HP au cours de l’exercice précédent était de 67 816 dollars, ce qui représente un ratio de rémunération du PDG de 287:1. HP employait 58 000 personnes à la fin de l’année dernière.HP Instant Ink est un service par abonnement qui fournit aux abonnés des cartouches d'imprimante et de l'encre, ainsi qu'un certain nombre de pages qu'ils peuvent imprimer chaque mois. Un service similaire est disponible pour les toners d’imprimantes laser.Les abonnés HP Instant Ink peuvent sélectionner l'un des sept forfaits différents. Les forfaits diffèrent par le nombre de pages qu'ils peuvent imprimer chaque mois à l'aide de leur imprimante. Les pages s'accumulent jusqu'à un certain nombre si certaines ne sont pas utilisées au cours d'un mois donné et les abonnés peuvent effectuer des paiements supplémentaires pour imprimer davantage de pages.Le forfait le moins cher est disponible pour 0,99 €, ce qui équivaut à 0,099 centimes pour chaque page. Il donne aux abonnés le droit d’imprimer 10 pages par mois.Le prix de ce forfait est passé à 1,49 € par mois depuis le 23 janvier 2024. Cela représente environ une augmentation de 50 % et équivaut à payer 0,149 € par papier imprimé. Les autres plans ont également connu des augmentations, mais pas aussi fortement. Le prochain forfait, le forfait 50 pages, a augmenté d'environ 25% passant de 3,99 € à 4,99 € par mois. Le forfait 100 pages passe de 5,99 € à 6,99 €, et le forfait 300 pages de 11,99 € à 13,99 €.Les trois forfaits restants permettent aux abonnés d'imprimer 500, 7 000 ou 1 500 pages par mois. Leur prix passe respectivement de 18,99 €, 24,99 € et 49,99 € à 20,99 €, 27,99 € et 54,99 €.Le nombre de journaux que les abonnés sont autorisés à imprimer ne change dans aucun des plans.Il s’agit de la deuxième augmentation de prix depuis 2022. Fin 2021, HP a décidé de mettre fin à son populaire plan « encre gratuite à vie », qui permettait à ses clients d'imprimer jusqu'à 15 pages par mois. Puis, en 2022, les propriétaires d'imprimantes HP qui ont adopté le service d'abonnement Instant Ink ont été informés que le prix de leur abonnement augmenterait (potentiellement jusqu'à 50 % dans certains cas) en mars 2022.Les changements sont doubles ; premièrement, le plus petit forfait a vu son allocation réduite de 33 % (de 15 pages à 10 pages), tandis que son prix reste le même (essentiellement une augmentation furtive de 6,67 p/c à 9,9 p/c) tandis que les forfaits modérés et fréquents (50 et 100 p/c pages) ont vu une augmentation fixe de 1 £ ou 1 $ (selon l'endroit où vous vous trouvez) à 2,99 £/2,99 $ et 4,49 £/4,49 $, soit une augmentation de 50 % et 29 % respectivement.HP a réussi à accroître la rentabilité de sa division impression en adoptant une stratégie pluriannuelle axée sur la conversion d'activités non rentables en activités plus lucratives. Le modèle d'abonnement, notamment avec le service Instant Ink, a permis à HP d'augmenter la valeur des clients de 20 % en verrouillant ces derniers dans des relations à plus long terme. La directrice financière de HP, Marie Myers, a souligné lors d'une conférence que cette approche audacieuse a contribué à élargir les marges d'impression de l'entreprise.En 2019, HP a réagi à la concurrence des fabricants tiers en réajustant les tarifs de certains matériels d'impression pour capturer davantage de bénéfices à l'avance. Les nouvelles initiatives, telles que les abonnements et les cartouches Smart Tank, ont également joué un rôle crucial, représentant désormais 60 % des livraisons. Ces mesures ont permis à la marge de la division Impression de HP de passer de 14,8 % en 2020 à 18,9 % en 2023, malgré une diminution générale de l'impression de pages.Les imprimantes HP sont spécifiquement conçues pour être compatibles avec les cartouches d'encre et de toner d'origine HP. Conformément aux normes de l'industrie de l'impression, ces imprimantes intègrent un processus d'authentification des cartouches. Sur certains modèles d'imprimantes HP, cette procédure d'authentification inclut des mesures de sécurité dynamique. La sécurité dynamique repose sur la capacité de l'imprimante à échanger des informations avec les puces de sécurité ou les circuits électroniques présents sur les cartouches. HP recourt à ces mesures de sécurité dynamique dans le but de garantir la qualité de l'expérience de ses utilisateurs, de préserver l'intégrité de ses systèmes d'impression et de protéger sa propriété intellectuelle.Les imprimantes équipées de mesures de sécurité dynamique sont configurées pour fonctionner exclusivement avec des cartouches munies de puces ou de circuits électroniques HP, qu'ils soient neufs ou remis à neuf. Ces mesures de sécurité dynamique sont utilisées par les imprimantes pour bloquer l'utilisation de cartouches équipées de puces non-HP ou de circuits électroniques modifiés ou non-HP. Il est important de noter que les cartouches remises à neuf, réutilisées et rechargées qui conservent la puce ou les circuits électroniques d'origine HP ne sont pas affectées par la sécurité dynamique.La sécurité dynamique constitue une fonctionnalité intégrée aux imprimantes HP, visant à authentifier les cartouches d'encre et à prévenir l'utilisation de cartouches non autorisées par HP. Instant Ink est un abonnement dans lequel les cartouches d'encre ou de toner sont expédiées en cas de besoin, les clients payant des forfaits allant de 0,99 dollar à 25,99 dollars par mois.Source : circulaire des investisseurs Que pensez-vous du salaire du PDG de HP par rapport à celui des employés moyens ?Pensez-vous que HP a raison de se lancer dans l’intelligence artificielle embarquée pour ses PC et ses imprimantes ?Trouvez-vous normal que HP essaie de bloquer les cartouches d’encre remanufacturées ?Quelles sont les perspectives d’avenir de HP face à la concurrence et à la crise économique ?Quel est votre avis sur la politique de réduction des coûts et de licenciements de HP ?