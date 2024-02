Envoyé par CSIS Envoyé par Le Japon adopte de nouvelles politiques industrielles majeures dans le but de restaurer la compétitivité internationale de son industrie des semi-conducteurs. À la fin des années 1980, cette industrie représentait plus de 50 % de la production mondiale, un chiffre qui était tombé à 9 % en 2022. Aujourd'hui, l'industrie japonaise accuse un retard estimé à 10 ans par rapport aux leaders technologiques mondiaux. Reflétant le sentiment d'urgence et d'inquiétude des décideurs politiques, le Japon a mis de côté les pratiques qui ont caractérisé sa politique industrielle pendant la majeure partie de l'après-guerre, notamment les limites imposées aux investissements étrangers et l'aversion pour l'exploitation au Japon d'importantes installations de production appartenant à des étrangers.

Les différences entre les opportunités américaine et japonaise

Usine au Japon : Située à Kumamoto, cette usine de fabrication de puces sera équipée d’une salle blanche, un environnement contrôlé et stérile essentiel pour la fabrication de puces. Elle couvrira environ 45 000 mètres carrés et devrait commencer la production d’ici la fin de 2024.

: TSMC a ouvert cette usine au Japon pour réduire sa dépendance vis-à-vis de Taïwan. Le Japon, en tant que pays rival de Taïwan dans la fabrication de puces, renforce sa présence dans le secteur. Il est en concurrence avec d’autres acteurs majeurs tels que la Corée du Sud et Taïwan. Investissements japonais : La Japan Advanced Semiconductor Manufacturing Inc. (JASM), filiale majoritairement détenue par TSMC, a commencé la construction de l’usine en avril 2022. Le gouvernement japonais, Sony Semiconductor Solutions et le fabricant japonais de composants automobiles Denso Corporation soutiennent JASM pour stimuler l’écosystème des semi-conducteurs du pays. Le Japon investit massivement dans ce domaine pour combler son retard de 10 ans par rapport aux leaders mondiaux que sont TSMC et Samsung.

Une deuxième usine en prévision

Conclusion

TSMC, qui compte parmi ses clients des grands noms comme Apple, Nvidia ou même Samsung, contrôle plus de la moitié de la production mondiale de puces. Celles-ci servent dans tous les domaines, des smartphones aux voitures connectées à l'intelligence artificielle. Elles sont utilisées également dans l'armée, notamment dans des missiles.Cependant, compte tenu de la situation tendue avec la Chine, ses clients l'ont incité à fabriquer davantage de puces en dehors de l'île, craignant une invasion par la Chine, qui considère l'île comme une province chinoise dont elle doit reprendre le contrôle. C'est dans ce contexte que TSMC a commencé à diversifier davantage ses capacités industrielles.Aussi, samedi 24 février, TSMC a inauguré sa première usine au Japon. La première usine japonaise de TSMC, située à Kumamoto dans la ville de Kyûshû (dans le sud du pays), a coûté plus de 8 milliards d'euros, subventionnés à hauteur de 40% par le gouvernement.Le Japon s'efforce de renforcer sa présence dans le secteur des semi-conducteurs dans un contexte de rivalité intense avec les principaux pays producteurs de puces tels que Taïwan et la Corée du Sud. Selon un rapport publié en août par le Center For Strategic & International Studies, son industrie de fabrication de puces a dix ans de retard sur les leaders mondiaux TSMC et Samsung :Mais la pénurie des puces pendant la période Covid-19 en mis en lumière les dangers d'une trop grande dépendance en termes d'approvisionnement étranger.Voici les points clés de cette évolution :Les gouvernements japonais et américain souhaitent développer la production nationale de puces et recherchent l'aide d'entreprises étrangères. Qu'est-ce qui explique le contraste entre les célébrations à Kumamoto et les maux de tête en Arizona ? Le premier point de divergence concerne les relations de travail. Une longue querelle avec l'Arizona Building and Construction Trades Council, une association de syndicats, au sujet de l'utilisation de travailleurs taïwanais pour la construction des usines a finalement été résolue en décembre avec la promesse de TSMC d'embaucher et de former des travailleurs locaux. L'activisme syndical est relativement rare au Japon : le pays perd généralement moins de 10 000 jours de travail chaque année en raison d'arrêts de travail, contre plus d'un million aux États-Unis.Des partenaires locaux utiles sont la deuxième raison pour laquelle l'expérience de TSMC au Japon s'est déroulée sans heurts. Denso, un fabricant japonais de pièces automobiles, et la division de fabrication de puces de Sony, un géant de l'électronique, ont tous deux pris des participations minoritaires dans la filiale de TSMC au Japon. Au début du mois, le constructeur automobile Toyota a également investi dans l'entreprise. Ces entreprises ont une grande expérience de la réalisation de grands projets dans leur pays. De plus, elles sont les principaux clients des puces que les usines construiront, note Lim Tai Wei, chercheur à l'East Asian Institute de l'université nationale de Singapour. En revanche, l'entreprise taïwanaise fait cavalier seul en Arizona, son premier grand projet en Amérique depuis les années 1990.Une dernière différence concerne les subventions. Les gouvernements japonais et américain ont tenté les fabricants de puces mondiaux en leur offrant des subventions. TSMC a déjà reçu de l'argent du gouvernement japonais, qui a accepté de prendre en charge la moitié du coût de ses dépenses d'investissement pour le projet de Kumamoto. Mais elle n'a pas encore reçu de fonds des États-Unis au titre de la loi CHIPS adoptée en 2022. Les décaissements ont été ralentis par des négociations sur les conditions, notamment sur les bénéfices auxquels le gouvernement américain aura droit, explique Stephen Ezell de l'Information Technology and Innovation Foundation, un groupe de réflexion basé à Washington. Entre-temps, les coûts de construction et d'équipement des sites ont augmenté. Mark Liu, président sortant de TSMC, a déclaré en janvier que la technologie de sa deuxième usine en Arizona dépendrait des incitations offertes.Les retards pourraient s'éterniser. En octobre, Gina Raimondo, secrétaire américaine au commerce, a averti que des projets comme celui de TsMC pourraient être bloqués pendant des années par les études environnementales requises pour l'obtention d'un financement fédéral, à moins qu'ils ne soient exemptés pour des raisons de sécurité nationale. Dans une enquête menée par le Bureau pour l'industrie et la sécurité, une agence gouvernementale américaine, auprès d'environ 200 entreprises de semi-conducteurs, 64 % d'entre elles ont cité les règles environnementales comme l'un de leurs plus gros problèmes réglementaires, contre 21 % qui ont mentionné les contrôles à l'exportation et 18 % qui ont cité les permis locaux et les lois de zonage.Au début du mois, TSMC, Sony Semiconductor Solutions, le constructeur automobile Toyota et Denso ont annoncé un nouvel investissement dans la JASM pour la construction d'une deuxième usine de fabrication de puces, dont la construction devrait commencer d'ici la fin de l'année et l'exploitation d'ici la fin de l'année 2027. Avec ces deux usines, qui devraient créer directement plus de 3 400 emplois professionnels de haute technologie, l'investissement du gouvernement japonais dans la JASM s'élèvera à plus de 20 milliards de dollars.Les deux usines de TSMC au Japon se concentreront sur la production de semi-conducteurs destinés à l'automobile, à l'industrie et à la consommation, ainsi qu'à répondre aux besoins liés à l'informatique de haute performance. L'entreprise construit également l'un de ses plus grands projets à l'étranger avec un investissement de 40 milliards de dollars en Arizona pour deux usines de fabrication de puces destinées à répondre à la demande annuelle des États-Unis.Il y a beaucoup de leçons à tirer. Les subventions ne sont efficaces que si elles sont payées, et les formalités administratives en matière d'environnement sont devenues excessives aux États-Unis. Les syndicats combatifs peuvent décourager les entreprises étrangères. Les clients potentiels devraient s'intéresser davantage au succès de leurs fournisseurs. Pour leur part, les entreprises étrangères doivent également apprendre à s'adapter aux conditions du marché local, plutôt que d'essayer de copier et de coller les approches qui ont fonctionné chez elles, affirme Chris Miller, historien de l'industrie des semi-conducteurs à l'université de Tufts.Le Japon, quant à lui, devrait éviter de se satisfaire de son succès. L'usine TSMC qui a ouvert ses portes à Kumamoto le 24 février produira des puces d'une taille comprise entre 12 et 28 nm, ce qui est moins avancé que celles qui sont en cours de fabrication en Arizona. Pour les puces les plus performantes, le Japon mise plutôt sur Rapidus, une société créée en 2022 avec le soutien de huit des plus grandes entreprises du pays, dont les trois qui ont pris une participation dans la filiale de TSMC. Son objectif est de produire en masse des puces 2nm à la pointe de la technologie d'ici 2027. Ce plan plus ambitieux pourrait encore se heurter à de nombreuses pierres d'achoppement.Sources : TSMC